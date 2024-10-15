جلسة سرية للبرلمان التركي.. هل ستندلع حرب بين تركيا وإسرائيل؟

كان التساؤل حول احتمال اندلاع حرب بين تركيا وإسرائيل أحد أكثر الأسئلة المطروحة خلال الأسبوع الماضي، ومن أشار إلى هذا الاحتمال ليس من أولئك الذين يروّجون لنظرية المؤامرة، بل هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه.

لم يدلِ أردوغان بهذه التصريحات في لحظة غضب أو بشكل عابر، ولم يُشِر إلى ذلك في مناسبة واحدة فقط. لهذا السبب، عقد البرلمان التركي جلسة سرية لمناقشة حجم التهديد الإسرائيلي، وقدّم الوزراء البيانات اللازمة للنواب.

تصريحات أردوغان بشأن التهديد الإسرائيلي

في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تحدث الرئيس أردوغان عن ذلك خلال خطابه بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة، وقال: "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، وتعتمد بالكامل على التعصب الديني، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان. الحسابات تدور الآن حول هذا الموضوع.. من الواضح أن حكومة نتنياهو تسعى وراء حلم باطل يشمل الأناضول وتلاحق أوهام الدولة الكاملة.. لقد أفصحت عن نواياها في مناسبات عديدة.

وكل تطور منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يزيد من حجم هذا التهديد.. إذا كانت فلسطين ولبنان غير آمنتين، فهل تعتقدون حقًا أنكم ستكونون في أمان؟ نرى في كل تصريح متعجرف أن العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضًا. وسنواصل مواجهة هذا العدوان، وهذا الإرهاب بكل إمكاناتنا من أجل وطننا وأمتنا واستقلالنا".

أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في تركيا والشرق الأوسط، ولكن أردوغان أعاد التأكيد عليها بعد بضعة أيام، مما أظهر مدى جديته.

وقال الرئيس التركي: "يتم تنفيذ خطة خبيثة في منطقتنا لا تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان. ليس من الضروري أن تكون عرافًا لتدرك الهدف النهائي لهذه الخطة.. كل من يعرف التاريخ والسياسة والدين يمكنه بسهولة إدراك الرابط بين هذه القضية ووهم الأرض الموعودة.

نعلم جميعًا ما هي الأرض الموعودة. وكأنهم يتحدّون تركيا من مسافة 30 كيلومترًا. كل خريطة وكل تصريح من الإدارة الإسرائيلية يكشف عن نواياهم الحقيقية.. كما كان الحال في بداية القرن الماضي، يتم تنفيذ خطة لإعادة رسم الحدود بالدم. حماس مجرد ذريعة.. تُدار حرب قذرة جديدة لتقاسم النفوذ من خلال إسرائيل".

الجلسة السرية في البرلمان

بعد تصريحات أردوغان، عقد البرلمان التركي جلسة سرية. قدم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر معلومات للنواب حول الخطر الإسرائيلي. لن يتم الكشف عما نوقش في الجلسة لمدة عشر سنوات؛ لأنها تعتبر من أسرار الدولة.

مع ذلك، فإن عدوان إسرائيل في المنطقة يشكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي التركي. ما زال من غير المعروف ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة أو الإستراتيجيات التي وضعتها. ولكن يتضح من تصريحات أردوغان أن الحكومة تعمل على منع هذا التهديد قبل أن يصل إلى الأراضي التركية.

لماذا أدلى أردوغان بهذه التصريحات؟

هناك سببان واقعيان يجعلان أردوغان يعتبر أن إسرائيل تمثل تهديدًا لتركيا:

الأرض الموعودة

تتضمن خريطة "الأرض الموعودة" التي يرتديها الجنود الإسرائيليون أراضي تركيا إلى جانب العديد من الدول الأخرى. يعتقد أردوغان أن المسؤولين الإسرائيليين، الذين لا يترددون في الإفصاح عن هذا الهدف، يشنون الحرب على غزة ولبنان وسوريا وإيران لتحقيقه. ويرى أن هذا الأمر يُطبّق حاليًا وأنه مستمر. يُعتقد أيضًا أن الاحتلال الفعلي سيمتد إلى سوريا بعد غزة ولبنان، مما يعني أن هناك مواجهة محتملة بين إسرائيل وتركيا على الحدود.

تنظيم "وحدات حماية الشعب – YPG" الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل

يبدو أنّ الهيكل الذي تم تأسيسه وتسليحه بواسطة الولايات المتحدة وإسرائيل في شرق نهر الفرات في سوريا، والذي يرتبط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، سيُستخدم كقوة تابعة لوهم الأرض الموعودة. أشار أردوغان في خطابه في البرلمان قائلًا: "نرى بوضوح كيف يريدون إنشاء دويلات صغيرة تابعة لهم من خلال استخدام التنظيمات الانفصالية كأداة في شمال العراق وسوريا"، مما يؤكد على اعتباره تهديدًا مباشرًا لتركيا.

توقعات بهجوم وحدات حماية الشعب على تركيا

لا يُتوقع أن تشن إسرائيل هجومًا على تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، كما فعلت مع إيران وسوريا ولبنان. يمكننا أن نضيف كلمة "مؤقتًا" في نهاية هذه الجملة. من المتوقع أن يهاجم تنظيم وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي YPG/PYD، الذي يضم أكثر من 90,000 مقاتل مزودين بأسلحة ثقيلة، تركيا بالوكالة عن إسرائيل وأميركا.

تعتقد تركيا أن هذا التنظيم، الذي يسيطر على منطقة محمية من قبل الولايات المتحدة على الحدود السورية، ملتزم بالعمل وفق أوامر الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب حلمه بإقامة دولة كردية مستقلة في منطقة "روجافا". وبالتالي، فإن هجوم هذا التنظيم على تركيا يُعتبر فرضية محتملة بقوة على المدى القريب.

يرى أردوغان أن هذا التنظيم يخدم وهم الأرض الموعودة لإسرائيل. إذا احتلت إسرائيل جزءًا من الأراضي السورية بعد لبنان، فيمكننا توقع أن الجيش التركي سيتأهّب للقتال. لكن قبل ذلك، يمكننا القول إنه في حال حدوث أي هجوم محدود من جانب التنظيم الانفصالي على تركيا، فإن أنقرة جاهزة للردّ بقوة مدمرة. سيتضح في المستقبل ما إذا كان هذا يعني بداية صراع بين تركيا وإسرائيل أم لا.