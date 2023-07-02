تركيا بين قرنين | (2-1)

قبل أن تعلن لجنة الانتخابات في تركيا عن نجاح زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وفوزه بالانتخابات الرئاسية بعد منافسة مثيرة وحابسة للأنفاس، استطاعت تركيا نفسها أن تتربع على عرش الاهتمام الإعلامي الدولي لأسابيع. فتصدر أردوغان أغلفة أهم الصحف والمجلات الدولية، فضلا عن وسائل الإعلام المرئية. وقد اعتبرت مجلة "إيكونوميست" أن انتخابات تركيا أهم انتخابات في العالم خلال العام الجاري 2023.

وكان الاهتمام بالحدث التركي لدوافع وأبعاد مختلفة، اهتمام قليله كان تغطية للحدث البارز لدولة "قادمة من بعيد" لاعبا مهما على الصعيد الدولي، وكثيره كان بخلفية التأثير وترجيح كفة المعارضة التركية ومرشحها كمال كليجدار أوغلو على حساب أردوغان والعدالة والتنمية وحلفائه. وتبدو تركيا بهذا الصدد حالة قلق دائم لقوى الغرب الذي بقدر ما يرى تركيا حليفا ويراها خصما، وبقدر ما ينظر إليها قريبة، بقدر ما يريدها بعيدة. إنها دكتاتورية الجغرافيا والتاريخ أيضا، حيث الموقع الإستراتيجي الحيوي لتركيا بأبعاده الجيوسياسية شديدة الأهمية والحساسية.

وقد حسم أردوغان المعركة الانتخابية لحسابه، وخرج أقوى بكثير مما كان عليه قبيل الانتخابات، وخرجت تركيا نفسها أقوى، وهي التي تحولت إلى مركز اهتمام دولي لأيام طويلة، توجتها بانتخابات ديمقراطية، تعددية، عززت الجمهورية وعززت الديمقراطية، وبددت المخاوف من انقسامات مزعومة، كان يراد لها أن تتعمّق. هنّأت المعارضة أردوغان بفوزه، معترفة بفوز مرشح "تحالف الجمهور"، ومقرّة بحكم صناديق الاقتراع. بينما احتفل الأتراك وأصدقاؤهم بفوز أردوغان بشكل غير مسبوق.

أسرار الفوز

وقد أثيرت تساؤلات كثيرة عن سر هذا الفوز للعدالة والتنمية، بعد 20 عاما في الحكم، وعام صاخب بأحداث داخلية وإقليمية ودولية، مع زلزال مدمر هو الأعنف في تاريخ البلاد.