دوافع ودلالات إصدار الصين قانون العلاقات الخارجية (2-2)

لعبة شد الحبال بين الولايات المتحدة والصين تسير على قدم وساق في شتى المجالات دون أن تخفف من حدتها برودة اللغة الدبلوماسية التي يلجأ إليها الطرفان من حين إلى آخر تجنبا لحدوث تصعيد مفاجئ لا تفضل الصين الدخول فيه ولا تريد الولايات المتحدة اللجوء إليه قبل تحقيق أهدافها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد سعت الصين بإصدارها قانون العلاقات الخارجية الجديد إلى الالتفاف على الإجراءات التي تقوم بها واشنطن ضدها لإعاقة تحركاتها الإقليمية والدولية والحد من النجاحات التي تحققها بين الحين والآخر على حساب مكانة الولايات المتحدة وزعامتها الدولية.

وبعد أن استعرضنا في المقال السابق أبرز ما جاء في هذا القانون نقف في هذا المقال عند دوافع الصين من إصداره والدلالات المترتبة عليه.

سعت الصين بإصدارها قانون العلاقات الخارجية الجديد إلى الالتفاف على الإجراءات التي تقوم بها واشنطن ضدها لإعاقة تحركاتها الإقليمية والدولية والحد من النجاحات التي تحققها بين الحين والآخر على حساب مكانة الولايات المتحدة وزعامتها الدولية

لماذا أقدمت الصين على إصدار القانون؟

صدر القانون في سياق دولي مضطرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا وضع الصين في دائرة الاستهداف من جهة الولايات المتحدة على أقل تقدير، وقامت بكين بإصداره مدفوعة بالعديد من الأسباب الملحة، وفي مقدمتها:

تدرك الصين تماما أبعاد السياسة التي تنتهجها واشنطن ضدها منذ عدة سنوات بعد أن حسمت موقفها تجاهها باعتبارها المهدد الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة في شتى المجالات، وقد فصّلنا القول في هذا الأمر في عدة مقالات سابقة.هذا الموقف الذي لا تنفك الولايات المتحدة تعبر عنه في كل مناسبة أوقعها في تناقضات سياسية ودبلوماسية عديدة، بين ما ينبغي عليها أن تقوم به وبين ما تقوم به فعليا، فهي من جهة تؤكد على التزامها بمبدأ الصين الواحدة التي تشمل جزيرة تايوان، وفي الوقت نفسه تصر على الوقوف إلى جانب تايوان والدفاع عنها من أي عمل عسكري تقوم به بكين لبسط هيمنتها على تايوان. يأتي هذا القانون ضمن الإجراءات القانونية والبروتوكولية الدولية التي تقوم بها الصين لمواجهة المراوغة السياسية الأميركية ضدها، حيث إنه يعطي بكين الحق في اتخاذ إجراءات عقابية مضادة تقوم بها أي دولة في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي بعثت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن قبل 10 أيام من إصدار القانون إلى الصين، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ وأكد له ما سبق أن إدارة الرئيس بايدن أكدت عليه مرارا أن الولايات المتحدة تعمل على إدارة المنافسة الحادة بينها وبين الصين بشكل مسؤول لئلا تتحول إلى نزاع، في تلميح مباشر إلى احتمال الصدام بين الدولتين، وهو احتمال لم تقتصر الولايات المتحدة حياله على مجرد التحرك الدبلوماسي، بل تقوم باستعدادات داخلية وخارجية واسعة على المستويين السياسي والعسكري، ومن هنا جاءت تأكيدات الرئيس الصيني في لقائه الوزير الأميركي أنه يجب على واشنطن ألا تضر بمصالح الصين الوطنية وحقوقها المشروعة. تبعث الصين في هذا القانون تحذيرا مباشرا إلى الولايات المتحدة بأنها سترد بالمثل على أي إجراءات أميركية تهدد مصالحها الوطنية، فقد ضاعفت واشنطن مؤخرا الضوابط الأميركية على تصدير السلع عالية التقنية إلى الصين، مع تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين.كما قامت الولايات المتحدة مؤخرا بإدراج العديد من الشركات الصينية في القائمة السوداء على خلفية اتهامها بالضلوع في برامج المراقبة والحرب الروسية في أوكرانيا، مما دفع الصين في المقابل إلى فرض عقوبات على شركتي دفاع أميركيتين بتهمة قيامهما ببيع أسلحة إلى تايوان. تسعى الصين بهذا القانون إلى وضع أساس قانوني ودبلوماسي قوي ينطلق من النظام السياسي الصيني وهياكله وقيمه، لحماية مصالحها الوطنية ضد العقوبات الخارجية والتدخل الخارجي، الأمر الذي يزيد قلق الولايات المتحدة والدول الغربية المؤيدة لها بشأن سياساتها ضد الصين. باعتبارها جزءا أصيلا من المجتمع الدولي وعضوة دائمة في مجلس الأمن وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة تؤكد الصين بهذا القانون على محددات سياستها الخارجية والأسس التي تنطلق منها، وعلى رأسها: حفظ السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، وإقامة قوة اشتراكية حديثة، وتحقيق التجديد العظيم للشعب الصيني، وتعزيز السلام والتنمية في العالم، وبناء مستقبل مشترك للبشرية.

تستخدم الصين اللغة والمفردات والمصطلحات نفسها التي ترددها الولايات المتحدة والدول الغربية بشأن التنمية المستدامة والحرية وحقوق الإنسان، مع التشديد على الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي متطلبات سياسية

ماذا يعني ذلك؟

تشير الدلالات المترتبة على هذا القانون إلى أن الصين مقبلة على مرحلة جديدة هي امتداد لمراحل البناء التي قامت بها على مدى ربع القرن الماضي، وأنها لن تتراجع عن أهدافها الإستراتيجية التي تأسست عليها هذه المراحل، مما يزيد احتمالات المواجهة متعددة الأصعدة والمستويات بين الولايات المتحدة وحلفائها في المدى المتوسط، ومن أبرز هذه الدلالات: