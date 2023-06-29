الحكَّاء (47) | البحث عن المعنى

(1)

إلى أي درجة يمكننا تحمُّل الألم؟ ماذا إذا وصل إلى ذروته، إلى تلك الدرجة التي لا نطيقها بحال من الأحوال، وعندها تنهار دفاعاتنا بالكلية؟

ماذا إذا قدَّم لنا معالج نفسي الحل؟ وبدلًا من أن يجربه علينا، تشاء الأقدار أن يكون هو -رغمًا عنه- محل التجربة.

يتزوج فيكتور في عام 1942 لكن بعد 9 أشهر من زواجه تلقي القوات النازية القبض عليه، وترسله إلى معسكر أوشفيتز النازي الشهير، لتبدأ رحلته الأقسى والنقطة الفارقة في حياته

(2)

فيكتور فرانكل هو الابن الأوسط لعائلة نمساوية تدين باليهودية، يعتني منذ بدايات حياته بأمور علم النفس، ويولي دراستها وفهمها أهمية كبرى إلى الحد الذي ما إن ينهي يومه الدراسي في مدرسته الثانوية حتى يندسَّ في فصول علم النفس التطبيقي الليلية.

يكبر الفتى ويكبر هيامه بعلم النفس، فيقصد محاضرات سيغموند فرويد الذي كان أهم رواد التحليل النفسي في ذلك العصر وأكثرهم شهرة.

في عام 1923، بعد نهاية الدراسة الثانوية، يبدأ الفتى دراسة الطب بجامعة فيينا، وفي العام التالي ينشر أول ورقة بحثية له في دورية علمية، ليصبح -فيما بعد- من أشهر معارضي مدرسة سيغموند فرويد التي تحصر المشاعر والأفكار العاطفية في قالب محدَّد، ويكون من أبرز روَّاد المدرسة المنتقدة له.

تشهد سنواته التالية في الجامعة توسعًا في دراسة علم النفس، لكنه يظل متمركزًا حول فكرة واحدة بعينها يراها بعين الأهمية، وهي "المعنى في حياة الإنسان"، وكيف يمكن أن يشكِّل وصول الإنسان إلى معنى ذي قيمة في حياته سببًا للتعافي والنجاة والبقاء في أصعب الظروف.

لم يكتف فيكتور بالاحتفاظ بفكرته حبرًا على ورق، وإنما سعى لتحويلها إلى شيء ذي قيمة بالفعل؛ فدرس مع بعض زملائه بدءًا من عام 1928 سبب التزايد الواضح في انتحار الشباب في فيينا، وخاصة من فئة الطلاب، وقرروا إنشاء مركز لدراسة تلك الحالة مقدِّمًا خدماته بالمجان للشباب والطلاب، وتمركزت برامج الدعم فيه على مساعدة الشباب على الوصول إلى معنى حقيقي وذي قيمة في حياتهم، وكانت المفاجأة هي أن العام الذي يليه لم تسجل الوثائق الرسمية أي حالة انتحار بين صفوف الشباب.

يقضي الرجل سنواته التالية في تخصص مواجهة الانتحار، والعمل على إيجاد حلول نفسية حقيقية توقف تفشي هذه الظاهرة، حتى يحلّ عام 1938 وتدخل القوات النازية إلى فيينا فتتوقف أنشطته بسبب يهوديته.

(3)

يتزوج فيكتور في عام 1942 لكن بعد 9 أشهر من زواجه تلقي القوات النازية القبض عليه، وترسله إلى معسكر أوشفيتز النازي الشهير، لتبدأ رحلته الأقسى والنقطة الفارقة في حياته.

يبدي فيكتور اهتمامًا بمتابعة حالة المساجين من حوله، واستخراج أمور ذات معنى منها، فيتكشف له أن المساجين القادرين على البقاء والاستمرار ليسوا بالضرورة الأصحّاء أو الأقوى جسديًّا، وإنما مَن كانوا يحملون في عقولهم أملًا نحو المستقبل، وحلمًا بالخروج من ذلك المكان، فكانت قدرتهم على الوصول إلى معنى الحرية وإمكانية تحققها في يوم ما هو ما يبقيهم على قيد الحياة.

أما فيكتور نفسه فقد عمد لإنقاذ نفسه إلى تخيل حوارات كاملة مع زوجته والتحدث إليها وسماع ردودها كأنها حاضرة معه تؤنسه وتشدّ من أزره، قبل أن يعرف لاحقًا أنها ماتت داخل معسكر اعتقال آخر.

كذلك كان يتخيل نفسه يلقي محاضرات أمام حشود كبيرة من الطلاب والمهتمين وهو يحدثهم عن تجربة نجاته من ذلك المعتقل، إلى أن تختمر في عقله فكرة الكتاب الذي أراد أن يوثِّق من خلاله تلك التجربة، وهو كتاب "الإنسان يبحث عن المعنى".

يتذكَّر فيكتور -حينما منحوا راحة لبضع ساعات له ولزملائه- ذلك الشاب المتمسك بالأمل الذي قفز من بينهم فجأة على الرغم من شدة تعبه؛ ليخبرهم أن هناك فرصة ليتحركوا خلسة نحو حديقة خلفية يمكن أن يروا وهم داخلها الخضرة على الأرض وغروب الشمس وهي تسير نحو الأفق.

يحكي فيكتور أنهم في تلك اللحظة كانوا قادرين على الشعور بمعنى متميز وجميل للحياة؛ فرؤية الجمال الطبيعي واستشعار وجوده والتصديق بالعودة إليه منح كثيرين منهم أملًا كبيرًا في النجاة والعودة في يوم ما، وعدم الخضوع لشعور الضعف والألم الذي يمكنه بكل بساطة أن يقضي على حياة الكثير منهم.

يشاهد الرجل بعينيه رجالًا كثيرين ضخام الجثة وأقوياء البنية ضربتهم حالة اليأس بعدما كانوا يؤملون أنفسهم بالهرب من ذلك الجحيم، ثم فقدوا الأمل تمامًا، فكانت النتيجة أن قوتهم الكبيرة انهارت أمام اليأس، فانتحر منهم مَن انتحر، ومنهم مَن مات كمدًا بعدما أيقن في نفسه أنه لا سبيل للنجاة.

وصلت قدرة فيكتور على التحمُّل دون طعام إلى درجة وصل معها إلى التأقلم على ذلك بصورة مؤلمة، كاد أن يشعر فيها بدنوّ الموت منه بسبب ضعف جسده، لكنه كان عادة ما يشعر بالعودة عند تناول اللقمة التالية، تلك التي ادّخرها وأرغم نفسه على عدم الاقتراب منها إلا حينما يبلغ الجوع ذروته.

(4)

توصَّل مع الوقت إلى أشكال جديدة من الأفكار فيما يخص المعنى في حياة الإنسان؛ فذلك الرجل الذي كان يساعده أحيانًا بالقيام بمهمته بدلًا منه خلف عيون الحراس، كان يفعل ذلك ليشعر بأنه موجود على قيد الحياة يفعل ما هو ذا قيمة وما يمنحه معنى لبقائه حيًّا، حتى هو عندما كان يمنح شخصًا ما على وشك الموت قطعة من رغيفه ليقيم أَوده كان يشعر في داخله بأنه كان سببًا في إنقاذ حياة إنسان آخر ولو بلُقيمة من رغيفه الضئيل.

كانت الأفكار والتحليلات تعصف برأس الرجل من كثرة الظواهر المحيطة به، فمَن حوله ليسوا مجرد طلاب أصابهم اليأس بسبب عدم الحصول على وظيفة، وإنما بشر محرومون من الحياة بأبسط عواملها، وتنتهي حياة كثير منهم بالانتحار.

ولأن الكتابة هي الحل فقد لجأ إلى بعض المهربين ليمنحوه بضع أوراق قليلة وقلمًا مقابل نصف رغيف من طعامه، هذا الرغيف الذي يحصل عليه مرة كل أسبوع، حتى يستطيع كتابة ما وصل إليه وما فكَّر فيه، وبعد مدة طويلة من الكتابة والتدوين استطاع تهريب المخطوطة النهائية لكتابه إلى خارج المعسكر، ذاك الكتاب الذي سماه "البحث عن المعنى".

(5)

ليس أكثر إثارة من أن تضع نظرية ما في علم النفس، ثم تشاء الأقدار أن تكون أنت محل التجربة؛ فقد كان دخوله إلى ذلك المعسكر بمنزلة اختبار حقيقي لتلك النظريات التي نادى بها على مرّ سنوات، عبر الخروج بمعنى من الألم والمعاناة، فما الذي يجبر المرء على البقاء حيًّا وعدم الانتحار في تلك الظروف؟

كانت الأيام تمر على فيكتور ورفاقه داخل المعتقل من دون أن يشعروا بمرورها أو حسابها، حتى مرت 3 سنوات على وجوده داخل المعسكر إلى أن سقطت النازية في 1945، وخرج من المعسكر مدهوشًا أنه استطاع القدرة على البقاء كل هذه المدة في تلك الظروف دون أن يستسلم للشعور بالموت والانهيار، رغم أن كل ما حوله كان يؤهّله لذلك.

(6)

تعرَّض كتاب فيكتور للانتقاد من البعض؛ بوصفه يلوم الضحية ولا يلوم الجاني، ويطلب من الضحية أن ينجو بنفسه ويتحمَّل وحسب، بينما استمرت مدرسته في النمو والازدهار، فعاد الرجل إلى نشاطه؛ طبيبًا ومحاضرًا للطلاب، وصارت رحلته الأقسى والأصعب من العلامات البارزة في قدرة الإنسان على استخلاص المعنى من قلب المحن القاسية والنجاة بها.