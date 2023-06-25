تمرد فاغنر انتهى لكن العواقب لم تنته

نجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في إنهاء أزمة التمرد القصير الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر القتالية يفغيني بريغوجين لأقل من يوم ضد القوات المسلحة الروسية، من خلال رعاية صفقة بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء التمرد من دون سفك الدماء.

نصّت الصفقة على انسحاب مقاتلي فاغنر من المناطق التي سيطروا عليها في جنوب روسيا، ووقف زحفهم نحو العاصمة موسكو مقابل؛ إسقاط القضية الجنائية عن بريغوجين وانتقاله للعيش في بيلاروسيا، فضلا عن بعض البنود الأخرى المتعلقة بمصير مقاتلي المجموعة.

لم يتضح حتى كتابة هذه السطور المصير النهائي لبريغوجين، وإذا كانت إقامته في بيلاروسيا ستكون بمثابة منفى دائم له، لكنه بالتأكيد أصبح أضعف بكثير من تشكيل تهديد مستقبلي لحكم بوتين. ومع ذلك، فإن إطفاء حريق في المنزل لا يعني بالضرورة أن المنزل أصبح بحالة جيدة أو أن النيران التي اشتعلت فيه كانت عرضية.

مع أن بريغوجين تجاوز الخطوط الحمراء المسموحة والإفراط في طموحه الشخصي إلى حد جعل نظام الرئيس فلاديمير بوتين مكشوفا على نحو خطير، فإن تخلي بوتين عنه يُشير أيضا إلى أنه رضخ في نهاية المطاف لضغوط الجنرالات الكبار

لقد كشف تمرد بريغوجين نقطتي ضعف خطيرتين لدى بوتين:

الأولى: عجزه في منع خروج الصراع على النفوذ بين بريغوجين وقادة الجيش الروسي عن السيطرة، رغم أن هذا الصراع بدأ يظهر للعلن بشكل واضح قبل أشهر. هذا العجز يُثير الكثير من الشكوك حول قوة الزعيم الروسي في الداخل. لا يزال بوتين قويا بما يكفي للحفاظ على حكمه، لكن مجرد ظهور التصدّعات في أحد الأعمدة الرئيسية لقوة بوتين مؤشر مُقلق للرئيس الروسي.

أما النقطة الثانية فهي أن التمرد القصير أظهر أن الجبهة الداخلية الروسية ليست متماسكة بالطريقة التي حاول بوتين إظهارها منذ بداية الحرب على أوكرانيا قبل نحو عام ونصف العام. رغم أن بريغوجين برر تمرّده بخلافه مع الجنرالات الكبار داخل المؤسسة العسكرية، مثل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، فإنه شكك علنا في مشروعية الحرب الروسية في أوكرانيا.

مثل هذا التشكيك يجد في الواقع صدى له في بعض الأوساط الروسية التي تُعارض الحرب، وإن كانت على نطاق ضيق. إن السرعة التي انتهت بها هذه الأزمة قد تُريح بوتين جزئيا في مواجهة القلق من تزايد المعارضة للحرب في الداخل، لكن التمرد ستكون له عواقب معنوية يصعب تجاوزها بأي حال في المستقبل المنظور، خاصة أن الحرب الروسية في أوكرانيا تواجه بالفعل صعوبات كبيرة، ولا يبدو أن موسكو بعد نحو عام ونصف العام قادرة على حسمها.

في أنظمة مثل نظام الرئيس فلاديمير بوتين يُعد الانضباط الصارم داخل المؤسسة العسكرية علامة رئيسية على القوة. لم تكن فاغنر جزءا من الجيش الروسي بطبيعة الحال، لكنها كانت حتى إعلان التمرد أحد الأذرع العسكرية القوية لروسيا في حرب أوكرانيا وفي بسط النفوذ في بعض دول العالم.

سيتوقف تحديد العواقب المحتملة لتمرد بريغوجين المؤقت على الداخل الروسي وعلى القوة العسكرية الروسية في الخارج على أمرين أساسيين: الأول مستقبل بريغوجين نفسه والجنرالات الذين طالب بعزلهم مثل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

إذا كانت الصفقة التي رعاها الرئيس البيلاروسي ستعني أن معالجة الأزمة تقتصر فقط على البنود المُعلنة فيها، وهي انتقال بريغوجين للعيش في بيلاروسيا مع العفو عن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في التمرد، وتوقيع المقاتلين الآخرين الذين لم يشاركوا في التمرد عقودا مع وزارة الدفاع، التي تسعى لوضع جميع القوات المتطوعة المستقلة تحت سيطرتها بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل، فإن الصفقة لن تؤدي إلى إحداث تغييرات في قيادة الجيش.

يبدو ذلك مرجحا على نطاق واسع لأن الحفاظ على المؤسسة العسكرية وهيبتها سيبقى أولوية بالنسبة لبوتين.

لكن قبول بوتين بالصفقة يعني تراجعا عن وعده الضمني بمحاسبة بريغوجين على التمرد، وما قد يُفسر تراجع بوتين هو أن قوات فاغنر المتمردة لم تواجه مقاومة كبيرة من قبل قوات الأمن الروسية خلال سيطرتها على بعض المناطق في الجنوب وأثناء زحفها للعاصمة موسكو، وبالتالي فإن الرهان على إخماد التمرد بالقوة كان ينطوي على مخاطر الدخول في مواجهة دموية قد تفتح شهية الجنرالات المحتملين المعارضين لحرب أوكرانيا لاستغلال الصراع من أجل التمرد.

سيكون الأداء الضعيف لقوات الأمن في مواجهة التمرد محل تركيز لدى بوتين مع انتهاء هذه الأزمة. مثل هذه الأزمات تُشكل فرصة جيدة لبوتين لاكتشاف مكامن الضعف داخل الهيكلين الأمني والعسكري.

أما الأمر الثاني فيتمثل في تحديد مصير مجموعة فاغنر. بالنظر إلى أن الصفقة المبرمة تضمنت دمج بعض مقاتلي المجموعة ضمن وزارة الدفاع بموجب العقود التي سيوقعونها مع العفو عن المقاتلين الذين شاركوا في التمرد والذي سيمهد إلى توقيعهم عقودا مماثلة، فإن أولوية بوتين هي الحفاظ على فاغنر مع جعلها أكثر ولاء للمؤسسة العسكرية.

يبدو ذلك متوقعا بالنظر إلى أن فاغنر لا تزال تُشكل حاجة لروسيا في حربها في أوكرانيا، وكذلك في مساعيها للحفاظ على الأدوار العسكرية غير الرسمية التي تقوم بها في بعض دول العالم عبر هذه المجموعة. قد يعمد بوتين إلى تعيين صديق آخر له لتولي رئاسة فاغنر بدلا من بريغوجين، مع الشروع في عملية تطهير واسعة داخل المجموعة لإنهاء نفوذ بريغوجين فيها.

ستبقى فاغنر حاجة لروسيا في تنفيذ الأعمال القتالية لروسيا بالوكالة في بعض دول العالم التي لا يريد بوتين إظهار انخراط عسكري رسمي فيها، مثل ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي. لكن بقاء المجموعة فاعلة في التأثير في هذه البلدان سيتوقف أيضا على قدرة بوتين في القيام بعملية تغيير الولاء داخل فاغنر وجعلها مرتبطة بشكل كامل بتوجيهات وزارة الدفاع الروسية.

لطالما كان النفوذ القوي الذي حظي به بريغوجين في الكرملين محل إزعاج لجنرالات القوات المسلحة الكبار. إن استعانة بوتين بفاغنر لا ترجع فقط إلى أهمية هذه المجموعة غير النظامية في تنفيذ الأعمال القتالية لروسيا في الخارج بالوكالة، فقد استخدمها أيضا كوسيلة ضمن عملية التوازن داخل المؤسسة العسكرية لبقائه قويا ومُهيمنا.

مع أن بريغوجين تجاوز الخطوط الحمراء المسموحة والإفراط في طموحه الشخصي إلى حد جعل نظام الرئيس فلاديمير بوتين مكشوفا على نحو خطير، فإن تخلي بوتين عنه يُشير أيضا إلى أنه رضخ في نهاية المطاف لضغوط الجنرالات الكبار من أجل التخلص من بريغوجين واستيعاب مجموعة فاغنر ضمن وزارة الدفاع.