من دمر سد كاخوفكا؟

خلال الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا أواخر العام الماضي واستعادت فيه ما سبق للقوات الروسية السيطرة عليه في كل من خاركيف وخيرسون شمال النهر، قضيت نحو شهرين على ضفاف نهر دنيبرو وحول سد كاخوفكا؛ كنت فيهما المراسل الصحفي الوحيد الذي استطاع دخول تلك المناطق التي كانت محظورة حتى على الصحفيين "في ذلك الوقت"، وبقيت في المقاطعة إلى أن انتهت تلك المعارك باستعادة القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة خيرسون في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في تلك المعارك لجأت روسيا، وفقا للاتهامات الأوكرانية على الأقل، إلى تكتيك قصف السدود المائية، وكان المثال الأشهر عليها قصف سد مائي على نهر إنهولتس في مدينة كريفي ريه بـ8 صواريخ. لم تشهد كريفي ريه (التي ينتمي إليها الرئيس زيلينسكي) معارك مباشرة بالطبع لكن قصف السد فيها أسفر عن ارتفاع منسوب المياه عدة أمتار في النهر، وهي خطوة أخّرت تقدم الدبابات والمدرعات الأوكرانية في شمال خيرسون في وقت كانت تتحضر فيه القوات الروسية لخسارة المدينة والانتقال إلى الطرف الآخر من نهر دنيبرو.

كانت تلك المعركة المائية خطوة واجهها الغرب بإمداد أوكرانيا بمدرعات الجسور المائية الألمانية من طراز بيبر (Biber Armored Bridgelayer) التي تساعد الدبابات والمدرعات على عبور المسطحات المائية.

التقرير أدناه هو رصد الجزيرة لمعركة الجسور المائية، يظهر الجسور المدمرة بصور "درون" ويشرح استخدام أوكرانيا مدرعات بيبر عقب قصف روسيا لسد كريفي ريه:

مثال آخر أعلنت عنه روسيا صراحة من خلال حاكمها على إقليم القرم سيرغي أكسينوف؛ هو تفجير سد قناة القرم المائية في فبراير/شباط من العام الماضي. كان ذلك ضمن الخطوات الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا وهدف إلى إعادة المياه إلى القرم التي عانت مشاكل مائية كبرى بعد قطع أوكرانيا عنها شريان الحياة المتمثل بقناتها المائية، وكانت تلك الخطوة الأوكرانية ردا على إعلان ضم روسيا للقرم عقب ثورة الكرامة الأوكرانية عام 2014 التي أطاحت برئيس أوكرانيا ورجل روسيا القوي فيكتور يانكوفيتش.

ما يلي توضيح لتفجير سد قناة القرم المائية الذي اعترفت روسيا بتدميره:

Event of historical significance!! Crimea's water blockade is broken. Today, the Russian army blew up a concrete dam in the Northern Crimea canal in the Kherson region, which was built in 2014 by Ukrainian nationalists to cut off water on the peninsula.. pic.twitter.com/ZIMcXRajOI

— Geo_monitor (@colonelhomsi) February 26, 2022