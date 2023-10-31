المسؤولون العرب وأحاديث الغرف المغلقة

تصريحاتٌ في مُنتهى الخطورة أدَلى بها السياسيّ الأميركي اليهوديّ المخضرم والمعروف للعالم العربيّ؛ دينيس روس- في مقالٍ في "النيويورك تايمز" الأميركية يوم الجمعة الماضي ٢٧/١٠/٢٠٢٣م- تحتاجُ إلى ردود عربية رسمية من الدول التي نقل عن مسؤوليها هذه التّصريحات، وبالأخصّ الدول العربية التي تربطُها علاقاتٌ مع الكيان الصهيونيّ.

أظهرت تصريحات دينيس روس بوضوحٍ تام أنَّ الموقف الدبلوماسي العربي الداعي إلى وقف فوريّ للإبادة الجماعية، وفتح ممرات إنسانية، ولا يدين ما قامت به حماس باعتباره حقا مشروعا يكفله القانون الدولي لمواجهة الاحتلال هو مجرد حِبر على ورق، وأنّ الحقيقة غير ذلك، وأن وراء الأكمة ما وراءَها.

يتوجّب على جامعة الدول العربية أن تصدر فورًا بيانًا توضيحيًّا يردّ على ما جاء في مقال روس، وتؤكد فيه رفضها الكامل لما تحمله تصريحاته من دلالات ورسائل

هل تطالبُ الدول العربية فعلًا بتدمير "حماس"؟!

وردت تصريحاتُ دينيس روس في مقاله بعنوان: "ربما أيدت مرّة وقف إطلاق النار مع حماس، لكن ليس الآن"، وجاء فيه: "إسرائيل ليست وحدها التي تعتقد أنّها يجب أن تهزم حماس، فخلال الأسبوعَين الماضيين، عندما تحدثت إلى مسؤولين عرب في جميع أنحاء المنطقة- أعرفهم منذ فترة طويلة- قال لي كلُّ واحد منهم: إنه يجب تدميرُ حماس في غزّة. وأوضحوا أنّه" إذا اعتبرت حماس منتصرة، فإنَّ ذلك سيضفي الشرعية على أيديولوجية الرفض التي تتبنّاها الجماعة، ويعطي نفوذًا وزخمًا لإيران والمُتعاونين معها، ويضع حكوماتهم في موقف دفاعي". وأوضح روس أنَّ هذا الكلام قيل له على انفراد، مضيفًا: "عدد قليل من الدول العربية أدانت علنًا مذبحة حماس التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شخص في إسرائيل. لماذا؟ لأنّ القادة العرب أدركوا أنه مع انتقام إسرائيل وتزايد الخسائر والمعاناة الفلسطينية، فإن مواطنيهم سيغضبون ويحتاجون إلى أن ينظَر إليهم على أنّهم يدافعون عن الفلسطينيين، خطابيًا على الأقلّ".

وبغض النظر عن الموقف الشخصيّ الذي عبّر عنه روس من الحرب الهمجية التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، فإن ما يعطي أهميةً كبرى لهذه التصريحات هو الوزن الذي يحتله روس في الأوساط السياسيّة، وخاصة العربية، حيث اضطلع لأكثر من اثني عشر عامًا بدورٍ ريادي في رسم معالم الدور الأميركي في عمليّة السلام في الشرق الأوسط، وقادَ عمليَّة السلام خلال حكم إدارتَي الرئيسين: جورج بوش الأب، وبيل كلينتون، كما أدّى دورًا محوريًا في مساعدة الجانبَين: الفلسطيني والإسرائيلي على التوصل إلى "اتفاقية أوسلو الثانية" عام 1995م؛ و"اتفاق الخليل" عام 1997م، ومعاهدة السّلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994م، كما عمل على التّقريب بين إسرائيل وسوريا.

فضلًا عن خبرته الطويلة في السياسات السوفيتية والشرق أوسطية لأكثر من عقدَين، عمل خلالهما مع وزراء الخارجية الأميركية: جيمس بيكر، ووارن كريستوفر، ومادلين أولبرايت. وقد شغل منصب مدير "فريق التخطيط للسياسات" في وزارة الخارجية الأميركية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بوش الأب، حيث اضطلع بدورٍ بارزٍ في السياسة الأميركية تجاه الاتحاد السوفيتي السابق، وفي توحيد ألمانيا وانضمامها إلى حلف "الناتو"، وفي تحالف القوّات خلال "حرب الخليج" عام 1991م.

إنَّ شخصًا بوزن دينيس روس، يُحسَب لحديثه ألفُ حساب في الأوساط السياسية: الأميركية، والصهيونيّة، والغربية، وعندما ينقل عن المسؤولين العرب أنّهم يرغبون في تدمير حماس، فإنّ ذلك يزيد من تشجيع الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني على المضي قُدمًا في تنفيذ مخطط تدمير حماس، ويعطي لهما الضوءَ الأخضر بألا تتراجعا وألا تهتمّا للحشود الجماهيرية الكاسحة التي تملأ الشوارع تأييدًا للقضية الفلسطينيّة، وحركة حماس وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا للبيانات الرنَّانة التي تصدر عن الدول العربية مجتمعة أو فرادى. كما يسوّغ للولايات المتحدة والكيان الصهيوني مواصلة ذرف دموع التماسيح على الوضع الإنسانيّ، والتصريح بضرورة مراعاة القانون الإنسانيّ أثناء تدمير قطاع غزة على رؤوس ساكنيه.

حديث دينيس روس عن رغبة الأنظمة العربية في تدمير حماس، يشجع الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتهما، ويعطيهما الضوء الأخضر ألا تتراجعا، وألا تهتمّا للجماهير التي تملأ الشوارع دعما للقضية الفلسطينية وحركة حماس وحقوق الشعب الفلسطيني

ظواهر غريبة تؤيد رواية دينيس روس

ما يجعلنا نعطي أهمية أكثر لتصريحات دينيس روس، ما نشاهد من ظواهر عربية غريبة تتماهى مع تصريحات روس، وإن كانت ليست بالصراحة والوضوح الموجود عنده، ومن ذلك على سبيل المثال:

فشل الزعماء العرب حتى الآن في الضغط لإيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات؛ رغم أوراق الضغط القوية التي بأيديهم، ورغم العدوان الصهيوني البربري الذي لم يسبق له مثيل.

ما يصدرُ عن بعض المسؤولين الفلسطينيين والعرب من تصريحات، تقتصر على الجانب الإنساني في قطاع غزة، ولا تشير- بتاتًا- إلى المقاومة الفلسطينية وحقها في مواصلة القتال ضد الاحتلال حتى تحرير أرضها واستعادة حقوقها، ولا تشير -نهائيًا- إلى حركة حماس، وهي الطرف الثاني في المعركة، حماس التي تمثل ما لا يقل عن نصف الشعب الفلسطيني، وهي فصيل وطني سياسي شارك في أول انتخابات نيابية فلسطينية عام ٢٠٠٦م وفاز فيها، وشكّل حكومة برئاسة إسماعيل هنية، الرئيس الحالي لحركة حماس. بل إن بعض المسؤولين يقفزون على الأحداث الجارية تمامًا، منتقلين إلى الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب.

ما نقلته شبكة سي إن إن عن "هاريل شوريف"- كبير الباحثين في مركز "موشيه دايان" لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب، حيث يقول: " كنت أتحدث إلىمسؤول في السلطة الفلسطينية ورسالتهم لي واضحة "تدميرهم، دمرهم، هذه المرة يجب على إسرائيل تدمير حماس، وإلا انتهينا". وأضافَ شوريف: "بالطبع، علنًا، يدينون إسرائيل".

ما نطالعه في بعض وسائل الإعلام العربية من تغطيات ومواقف ومعالجات تتناقض مع المواقف الرسمية المعلنة، وتصبّ جام غضبها على حركة حماس، وتحملها مسؤولية ما يعانيه الشعب في قطاع غزة، متناسية تمامًا الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدر فلسطين منذ حوالي ٨٠ عامًا، وأنه السبب الحقيقي لمعاناة الشعب الفلسطيني، وما حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى إلا كيانات سياسية ذات امتدادات شعبية راسخة تقوم بواجبها في دحر الاحتلال، بعد أن فشلت كافة الجهود الدولية في استعادة حقوقه وإقامة دولته على أرضه.

ومن هنا؛ وحتى تتضح نوايا الزعماء العرب، ويتأكد صدق تطابق مواقفهم المعلنة مع غير المعلنة، وحتى يقفوا إلى جانب مطالب شعوبهم الحثيثة بضرورة التصدّي للعدوان الصهيوني، فإنه يتوجب عاجلًا؛ القيام بما يأتي:

قيام جامعة الدول العربية بإصدار بيان توضيحي يردّ على ما جاء في مقال روس، وتؤكد فيه على رفضها الكامل لما تحمله تلك التصريحات من رسائل ودلالات.

قيام الدول العربية ذات العلاقة بهذه التصريحات، بالتحقّق من الأمر ومعرفة المصادر التي استقى روس منها هذه التصريحات، وأن تقوم بالرد اللازم عليها.

وإلا، فإن الشعوب العربية ستفهم- بما لا يدع مجالًا للشك- أن أنظمتها الحاكمة لا تزال تخدعها، وأن الحراك العربي الذي يجري في المحافل الدولية، إنما هو من باب ذرّ الرماد في العيون، وتهدئة خواطر الجماهير، وهو ما سيزيد من من حجم الشقّة بين أنظمة الدول العربية وشعوبها، وسيزيد من إذعانها للغرب على حساب سيادتها واستقلالها والتزاماتها القومية والتاريخية.