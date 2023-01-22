"الجواز الأخضر".. جواز السفر التركي الخاص وكيفية الحصول عليه؟

استطاع العديد من المستثمرين الأجانب -ومن بينهم كثير من المستثمرين العرب- في السنوات الأخيرة، الحصول على الجنسية التركية وجواز السفر.

ومن ضمن هؤلاء رجال أعمال أسسوا شركات في تركيا، ويسعون الآن للحصول على "جواز السفر الأخضر" بدلا من جواز السفر التركي العادي الذي بحوزتهم.

يعدّ جواز السفر الأخضر نوعا خاصا من جواز السفر التركي الذي يُمنح لعدد محدود فقط من المواطنين الأتراك، ويتيح لهم امتيازا كبيرا يخولهم الدخول إلى حوالي 160 دولة من دون تأشيرة. إنها لحقيقة مؤسفة أن جواز السفر التركي العادي ليس من بين أقوى جوازات السفر في العالم، إذ لا يعطي حامله الحق في دخول المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين ومعظم الدول العربية إلا بتأشيرة.

ومع ذلك، يمكن لحاملي جوازات السفر الخضراء دخول معظم تلك الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والصين والإمارات العربية المتحدة، بفضل الاتفاقيات الدولية التي أُبرمت بين الحكومة التركية ونظيراتها في تلك الدول. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تمنحان حق الدخول لأراضيها من دون تأشيرة حتى لحاملي جوازات السفر الخضراء.

ويحق لبعض الفئات من موظفي الخدمة المدنية والمحامين الأتراك الحصول على جواز السفر الأخضر، لكن من أجل جمهور قناة الجزيرة الذين ربما يكونون فقط من المستثمرين الأجانب في تركيا، ينبغي علينا تجاوز هذه الفئات والتركيز على السؤال المتعلق بكيف يمكن للمستثمرين الأجانب الحاملين بالفعل للجنسية التركية، الحصول على جواز السفر الأخضر؟

الطريق الوحيد هو أن تكون مصدِّرا

مع التعديلات التي أُدخلت على القواعد المتعلقة بجواز السفر الأخضر في عام 2017، أصبح من الممكن الآن لممثلي شركات التصدير التركية الحصول على جواز السفر الأخضر، ولا يهم ما إذا كانت السلع أو الخدمات يتم تصديرها.

على أن هذه الفرصة تخضع لبعض الاشتراطات القانونية الصارمة، ولا تُمنح لجميع شركات التصدير المسجلة في تركيا.

بادئ ذي بدء، دعنا نؤكد أنه طالما استوفيت الاشتراطات المذكورة أدناه، فلا يهم إذا كان المتقدمون للحصول على جواز السفر الأخضر مواطنون أتراك أصليون أو متجنسون.

ويحق للشركاء أو المديرين أو أي موظف مختار من شركات التصدير التركية الحصول على جواز السفر الأخضر، غير أنه يتوجب أن يكون لدى شركات التصدير متوسط صادرات سنوية تزيد على 500 ألف دولار أميركي في 3 "سنوات تقويمية"، قبل السنة التي تم فيها تقديم الطلب. وهذا يعني أن الشركات يجب أن يكون لديها إجمالي صادرات لا يقل عن 1.5 مليون دولار أميركي خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.

وإذا كان متوسط الصادرات السنوية يزيد على 500 ألف دولار أميركي، ولكن يقل عن 10 ملايين دولار أميركي، فعندئذ يمكن لممثل واحد فقط تختاره الشركات المصدرة، أن يُمنح جواز سفر أخضر.

وإذا كان متوسط الصادرات السنوية أكثر من 10 ملايين دولار أميركي، ولكن أقل من 25 مليون دولار أميركي، فإن ممثلين اثنين يستحقان التمتع بنفس الحق.

وإذا كان متوسط الصادرات السنوية أكثر من 25 مليون دولار أميركي، ولكن أقل من 50 مليون دولار أميركي، فإن 3 ممثلين يكون لهم نفس الحق.

وإذا كان متوسط الصادرات السنوية أكثر من 50 مليون دولار أميركي، ولكن أقل من 100 مليون دولار أميركي، فإن 4 ممثلين يكون لهم نفس الحق.

وإذا كان متوسط الصادرات السنوية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، فإن 5 ممثلين يستحقون جواز السفر الأخضر. هذا هو الحد الأقصى لأعداد المؤهلين لهذا الحق.

وينبغي ألا يكون ممثلو الشركة الذين تم اختيارهم للتقدم بطلب الحصول على جواز السفر الأخضر، قد سُجنوا لمدة عام أو أكثر بسبب ارتكاب أي جريمة متعمدة.

كما يجب ألا يكون المتقدم قد أُدين بجرائم ضد أمن الدولة، أو النظام الدستوري، أو الاختلاس والرشوة، أو السرقة، أو الاحتيال أو التزوير أو خيانة الأمانة أو الإفلاس الاحتيالي أو التلاعب في العطاءات، أو التحايل في الوفاء بالالتزامات أو تبييض قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة أو التهريب.

يتم إصدار جواز السفر الأخضر مبدئيا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يمنح لأفراد عائلات المتقدمين.

إجراءات تقديم الطلبات

يجب تقديم طلب الحصول على جواز السفر الأخضر إلى اتحاد القطاع المختص العضو في رابطة المصدرين ("Türkiye İhracatçılar Meclisi" باللغة التركية). ويصدر القرار النهائي بشأن ما إذا كانت الشركات المتقدمة مستوفية للاشتراطات المذكورة أعلاه، من قبل وزارة التجارة على أساس إحصاءات التجارة الخارجية الرسمية.

وبمجرد الحصول على موافقة وزارة التجارة، سيتعين على المتقدمين رفع طلباتهم إلى الإدارة العامة للسجل المدني والجنسية لاستكمال الإجراءات.

وفيما يلي القائمة الكاملة بالمستندات المطلوبة:

طلب عريضة.

نموذج طلب.

نسخة من سجل الغرفة التجارية للشركة والتي توضح هيكل الشراكة الحالي.

أصل وصورة التوقيع المعتمدة.

صورة من بطاقة الهوية التركية.

جواز السفر التركي.

صورتان شخصيتان بيومتريتان.

فاتورة رسوم جواز السفر التي يجب دفعها قبل تقديم الطلب.

إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي ("SGK" باللغة التركية) لمقدم الطلب لمدة 3 أشهر قبل تقديم الطلب، وإذا كان مقدم الطلب معاقا أو يقل عمره عن 18 عاما، فإنه يُقدم مستندا رسميا يثبت موافقة الوصي عليه.

ملاحظة: يمكن للمرء اختبار أهليته للحصول على جواز السفر الأخضر من خلال هذا الرابط.