دلالات تدشين اليوم الوطني للسينما في الولايات المتحدة وبريطانيا

يلف الغموض مصير مملكة واكندا الخيالية بعد رحيل ملكها تشالا، تحاول الملكة الأم راموندا أن تحافظ على المملكة الواقعة في شرق أفريقيا وأكثر الأمم تقدما من الناحية التقنية، فيما يظهر ملك جديد يخلف تشالا.

وتدور معارك المملكة الجديدة في البحر عبر الغواصات وسفن متقدمة تقنيا في الجزء الثاني من فيلم "الفهد الأسود" الجديد بعنوان "الفهد الأسود.. واكندا للأبد" (Black Panther: Wakanda Forever) من إخراج ريان كوجلر.

ينتمي الفيلم إلى سلسة مارفال أو الأبطال الخارقين الأميركية، والتي تمعن في تشويق جمهورها حول أحداث الجزء الثاني، إذ لم تسرب منه سوى لقطات قليلة في الإعلان الدعائي للفيلم بشكل لا يروي ظمأ المشاهدين في معرفة من سيخلف بطل الفيلم تشادويك بوسمان الذي وافته المنية في أغسطس/آب 2020 بسبب سرطان القولون بعد إتمام وعرض الجزء الأول عام 2018.

لن يتم عرض الفيلم قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المقبل، لكن سيتمكن المشاهدون في الولايات المتحدة من معرفة مزيد من التفاصيل عبر لقطات إضافية سيتم تقديمها خلال عروض اليوم الوطني للسينما في الولايات المتحدة الأميركية المقررة إقامته في 3 سبتمبر/أيلول 2022 المقبل، وهو اليوم الذي تم فيه تدشينه للمرة الأولى في البلاد من قبل مؤسسة السينما الأميركية، وهي جهة خيرية غير ربحية تابعة للجمعية الوطنية لمالكي دور العرض المعروفة اختصارا باسم "ناتو" The National Association of Theatre Owners (NATO).

وخلال هذا اليوم من المقرر أن يتمكن المشاهد في الولايات المتحدة من الدخول إلى أكثر من 30 ألف شاشة عرض بسعر 3 دولارات للتذكرة الواحدة، وهي 30% من قيمة التذكرة التي تبلغ 9 دولارات في الأيام العادية.

اختار القائمون على اليوم الوطني للسينما الأميركية تاريخا مطابقا لليوم الوطني للسينما البريطانية الذي قررت فيه مؤسسة "السينما أولا" البريطانية إحياء اليوم الوطني للسينما في بريطانيا، وللغرابة يتطابق سعر تذكرة السينما المخفضة البريطانية مع سعر نظيرتها الأميركية والتي أُعلن أنها ستكون 3 جنيهات إسترلينية

يشير توقيت ومغزى تدشين هذا اليوم إلى عدة أمور مهمة:

أولا: نفي مؤسسة السينما الأميركية أن تكون للأمر صلة بالخسائر التي تكبدتها دور العرض والصناعة السينمائية بسبب جائحة كورونا، قائلة إن الأمر كان مبرمجا قبل الجائحة، وهو تبرير لا يقدم تفسيرا واضحا لمغزى إنشاء المؤسسة والتنسيق السريع خلال الأشهر الماضية بين مالكي دور العرض من أجل إتمام إطلاق هذا اليوم وضمان مشاركة من 80 إلى 90% من دور العرض في البلاد.

ثانيا: أنه لا يمكن الفصل بين ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وحديث الخبراء الاقتصاديين المستمر عن احتمالية وقوع البلاد تحت ركود اقتصادي وشيك وبين مثل هذا التضافر في مجال الصناعة السينمائية الذي تشارك فيه الأستديوهات الرئيسية أيضا مثل أستديوهات سوني وأمازون و"إيه 24″ (A24)، كخطوة استباقية لكسب المشاهد الذي استطاعت المنصات التلفزيونية الجديدة كسبه إلى صفها.

ثالثا: يمثل إطلاق هذا اليوم محاولة لوضع إطار وطني للسينما الأميركية، وهي التي كانت ترى نفسها دائما في مقام المتن وما سواها في مقام الهامش، فمن الناحية العملية لم تكن تعير صناعة السينما الأميركية الصناعات الوطنية المحلية أو الهويات المحلية السينمائية جانبا كبيرا من الأهمية، فهي تصل إلى مختلف الدول وتجني أرباحا خيالية من إطار تراه جزءا من عملية تحرير التجارة وحرية حركة المبدعين ورؤوس الأموال، ويراه آخرون جزءا من سياسة الهيمنة الإمبريالية، الأمر الذي يثير التساؤل حول معنى وطنية السينما الأميركية.

عودة اليوم الوطني للسينما في بريطانيا

اختار القائمون على اليوم الوطني للسينما الأميركية تاريخا مطابقا لليوم الوطني للسينما البريطانية الذي قررت فيه مؤسسة "السينما أولا" البريطانية إحياء اليوم الوطني للسينما في المملكة المتحدة.

وللغرابة يتطابق سعر تذكرة السينما المخفضة البريطانية مع سعر نظيرتها الأميركية، والتي أُعلن أنها ستكون 3 جنيهات إسترلينية، ولأن اليوم البريطاني كان محددا سلفا من سنوات وتم الاحتفال به بالفعل خلال التسعينيات قبل أن يتوقف فإن الاستفسار مشروع للجانب الأميركي حول سر هذا التطابق في التاريخ وقيمة التذاكر مع الجانب البريطاني.

وهناك جانب ثقافي في الأمر يربط بريطانيا بالولايات المتحدة، فلطالما كانت بريطانيا سوقا للمنتجات الإعلامية والفنية الأميركية، ليس فقط بسبب التشارك اللغوي، ولكن للإرث التاريخي المشترك بين ضفتي الأطلسي الذي يبدأ من التاريخ ولا يقف عند حدود السياسة ليمتد إلى الفن أو التي يصفها البعض بالتبعية.

لكن هناك جانب اقتصادي أيضا لا يمكن إغفاله، لأن أجراس الخطر الاقتصادي تدق في بريطانيا تماما كما تدق في الولايات المتحدة مع الفارق بين البلدين، وهو جرس قرع بشدة على أبواب السينما في بريطانيا مؤخرا بعد أن أعلنت شركة "سيني وورلد" (Cineworld) لدور العرض عن دراستها خيار إعلان الإفلاس بعد معاناتها لتسديد ديون بلغت 5 مليارات دولار، وهي شركة أميركية لكنها تملك 128 دار عرض في بريطانيا بخلاف 511 دار عرض في الولايات المتحدة.

لا يعد اليوم الوطني للسينما حدثا جديدا في كثير من الدول، فهو حدث تحتفل به دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا كل عام، وهو أيضا حدث سنوي متكرر في عدد من الدول العربية والمسلمة مثل إيران وإندونيسيا والمغرب.

لكن الفارق أن وزارات الثقافة في هذه البلاد تدعم وترعى هذا اليوم باعتباره حدثا قوميا عاما بعكس تجربة الولايات المتحدة وبريطانيا التي قاد فيها المجتمع المدني هذه المبادرة من دون تدخل حكومي واضح، على الأقل حتى هذه المرحلة قبيل أيام من بدء فعاليات اليوم، وهي أحد الفوارق المهمة بين التجربة الأنغلوساكسونية في التعامل مع الثقافة والفنون باعتبارها حدثا أهليا لا تتدخل الدولة فيه مباشرة وبين دول أخرى حتى بين المعسكر الغربي مثل فرنسا وإسبانيا اللتين تريان وجوب رعاية الدولة مثل هذه الأنشطة.

وهناك فارق آخر يتعلق بطبيعة النظرة الأنغلوساكسونية -خاصة الأميركية- للسينما كنشاط تجاري ترفيهي في مقابل نظرة دول مثل فرنسا وإيران باعتبارها تعبيرا ثقافيا عن المكون الوطني، وهو الأمر الذي انعكس على طبيعة الاحتفال بهذا اليوم في بريطانيا والولايات المتحدة من حيث التركيز على خصومات وعروض التذاكر، في انعكاس واضح للفكرة الرأسمالية المتمحورة حول السوق والعرض والطلب.