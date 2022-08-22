الإقامة طويلة الأجل.. قواعد تصريح الإقامة في تركيا الجزء (5)

في مقالاتي الأربعة السابقة، بدأت سلسلة من المقالات عن قواعد تصاريح الإقامة في تركيا؛ حيث تناولنا في المقالة السابقة أساسيات تصريح الإقامة العائلية في تركيا، وسنركز في هذه المادة على تصريح الإقامة طويلة الأجل، الذي يوجد حوله كثير من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم بين الأجانب.

تصريح الإقامة طويلة الأجل تصريح دائم يُمنح لأجل غير مسمى، ولكن أولًا وقبل كل شيء يجب أن تكون مؤهلًا للتقدم بطلب الحصول مثل هذا التصريح، حيث يجب أن يكون الأجانب قد أقاموا باستمرار في تركيا لمدة 8 سنوات على الأقل مع إقامة سليمة التصاريح.

لكي يتم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل لا يجوز لمقدمي الطلبات البقاء خارج تركيا أو المكوث فيها من دون تصريح إقامة ساري المفعول لأكثر من 180 يومًا خلال سنة واحدة قبل الطلب، وأكثر من 365 يومًا خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تقديم الطلب

ومع ذلك، فإن الإقامة في تركيا تحت وضع الحماية الدولية (مثل اللجوء أو الحماية المؤقتة) أو بتصريح إقامة لأسباب إنسانية لن تحسب ضمن فترة "8 سنوات". وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك أي قرار ترحيل مفروض على المتقدمين فإن تصاريح الإقامة التي كانت بحوزتهم قبل قرار الترحيل لن تحسب في فترة "8 سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية التركية قد تمنح أحيانا الإقامة الفردية بطريقة استثنائية من دون الالتزام بقاعدة "8 سنوات".

ولكي يتم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل لا يجوز لمقدمي الطلبات البقاء خارج تركيا أو المكوث فيها من دون تصريح إقامة ساري المفعول لأكثر من 180 يومًا خلال سنة واحدة قبل الطلب، وأكثر من 365 يومًا خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.

وإذا كان مقدمو الطلبات حصلوا على معونة اجتماعية في تركيا خلال 3 سنوات قبل تقديم الطلب فإن طلباتهم ستُرفض، لأن المتقدمين يجب أن يثبتوا أن لديهم الظروف المالية الكافية للعيش في تركيا. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون لديهم دخل شهري لا يقل بأي حال عن الحد الأدنى للأجور، الذي تحدده الحكومة التركية كل عام، ويجب ألا يقل إجمالي الأجر للمجموع عن ثلث الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد الأسرة، كما يُطلب من المتقدمين الحصول على تأمين صحي ساري المفعول.

ويستفيد حاملو تصاريح الإقامة طويلة الأجل من الحقوق نفسها الممنوحة للأتراك؛ باستثناء الأحكام الواردة في القوانين التي تنظم بعض المجالات المحددة، وعلى وجه الخصوص يتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية الإلزامية، والحق في التصويت، ودخول الخدمة العامة، والرسوم الجمركية عند استيراد المركبات.

وسيتم التحقيق من قبل السلطات الأمنية بشأن إذا كان المتقدمون يشكلون أي خطر على النظام العام والأمن قبل الانتهاء من طلبات تصريح الإقامة طويلة الأجل الخاصة بهم، وحتى بعد ذلك فإن تصاريح الإقامة طويلة الأجل للأجانب الذين تعدهم السلطات تهديدًا خطيرًا للنظام العام أو الأمن يمكن إلغاؤها، وهو الأمر الذي سيتم تقييمه من قبل المؤسسات الأمنية مثل الشرطة والاستخبارات، وأولئك الذين تم إلغاء تصاريح الإقامة طويلة الأجل لهم وفقًا لهذا السبب لن يمكنهم التقدم بطلب الحصول على نوع آخر من تصاريح الإقامة.

أيضًا؛ إذا بقي حاملو تصاريح الإقامة طويلة الأجل خارج تركيا بشكل مستمر أكثر من عام واحد لأسباب أخرى غير الصحة أو التعليم أو الخدمة العامة الإلزامية في بلدانهم الأصلية؛ فسيتم إلغاء تصاريح الإقامة طويلة الأجل الخاصة بهم. ومع ذلك؛ يمكن لأولئك الذين تم إلغاء تصاريح إقامتهم طويلة الأجل وفقًا لهذا السبب إعادة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل من دون الحاجة إلى الإقامة المستمرة في تركيا "8 سنوات" على الأقل مرة أخرى.

يجب أن تنتهي السلطات بشكل "سريع" من هذه الطلبات المعاد تقديمها، وبحد أقصى شهر واحد، ويمكن للسلطات قبول مثل هذه الطلبات المعاد تقديمها من خلال الأخذ في الاعتبار رغبة الأجانب في الاستقرار في تركيا، ووجود أقاربهم وعقاراتهم وعلاقاتهم التجارية و/أو الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع تركيا.