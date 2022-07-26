أزمة بايدن في قيادة السياسة الخارجية الأميركية

في الوقت الذي يُعد فيه الرئيس جو بايدن أحد أكثر الرؤساء الأميركيين خبرة ودراية بقضايا السياسة الخارجية نظرا لخبراته السابقة وسيرته الذاتية الطويلة في هذا المجال على مدى يقترب من نصف قرن، تسبب كبر سن بايدن، وسيطرة المدرسة التقليدية الجامدة على رؤيته للعالم، في شل آلة السياسة الخارجية للدولة الأكبر والأكثر تأثيرا في عالم اليوم.

خدم بايدن لعقود في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وترأسها لسنوات طويلة، مما أتاح له الاقتراب والتدخل في تفاصيل إدارة وصنع قرارات السياسة الخارجية خلال عهود الرؤساء ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وجيمس كارتر ودونالد ترامب وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن، وذلك قبل استعانة الرئيس باراك أوباما به ليسد نقص خبرة الملفات الخارجية لديه.

وبعد 18 شهرا في البيت الأبيض يظهر أن النظام الذي تسميه النخبة الأميركية "النظام العالمي الليبرالي" يبدو أقل ليبرالية وأكثر فوضوية في مختلف أرجاء العالم خاصة في دول أوربا الغربية وفي الولايات المتحدة ذاتها.

وعلى الرغم من الهزة الضخمة التي أحدثها وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات، يُظهر الرئيس بايدن ترددا كبيرا في اتخاذ أي قرارات كبيرة مؤثرة وحاسمة يترتب عليها تشكيل مواقف إدارته تجاه قضايا رفضها وأدانها بايدن نفسه ونخبة حزبه الديمقراطي، وتعهدوا بتعديلها، وبإعادة السياسة الخارجية الأميركية لطريقها الصحيح، وهو ما لم يحدث بعد، ولا تبدو أن هناك أي مؤشرات على حدوثه في القريب العاجل.

وبعد 18 شهرا على وصول بايدن للبيت الأبيض، تواجه السياسة الخارجية الأميركية عالما أكثر توترا لم تعرف له مثيلا منذ نهايات الحرب الباردة في نهاية ثمانينات القرن الماضي. ولا يعرف أحد داخل واشنطن مصير الحرب الروسية على أوكرانيا. وعلى الرغم مما تقدمه واشنطن من مساعدات تخطت قيمتها 50 مليار دولار خلال أربعة أشهر، لا يبدو أن هناك تأثيرا كبيرا للسلاح والعقوبات الأميركية على مصير الحرب أو تداعياتها في القارة الأوربية وخارجها. وأصبحت أوروبا تواجه أزمة سياسة عسكرية غير مسبوقة، ولم يفلح تدعيم شراكة حلف الناتو في طمأنة النخب الأوربية أو الأميركية بخصوص المخططات والنوايا الروسية داخل القارة الأوربية.

وبعد 18 شهرا في البيت الأبيض، يقف بايدن وفريقه للسياسة الخارجية عاجزا أمام حسابات الداخل وتوازنات الخارج فيما يتعلق بملف التفاوض حول البرنامج النووي مع إيران بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق على يد الرئيس ترامب عام 2018. وتدرك النخبة الأميركية جدية السعي الإيراني للوصول إلى امتلاك سلاحا نوويا بعدما رفض بايدن العودة للاتفاق النووي السابق فور وصوله للبيت الأبيض في يناير 2021 كما سبق وأن تعهد بذلك.

ويتجنب بايدن وفريقه إثارة غضب بعض تيارات الحزب الديمقراطي الرافضة للاتفاق مع إيران، ناهيك عن رفض الجمهوريين وحلفاء واشنطن الشرق أوسطيين لأي تقدم في المباحثات.

وبعد 18 شهرا في البيت الأبيض تستمر الصين في التصعيد المحسوب تجاه تايوان في ظل تكرار انتهاكاتها للمجال الجوي الخاص للجزيرة التي لا تبعد سوى 90 ميلا من الأراضي الصينية. وعلى الرغم من التصعيد الصيني في بحر الصين الجنوبي وتعدي بيكين على مناطق تابعة لحلفاء واشنطن في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام، لم تصعد واشنطن أو تعمل بجدية على ردع الصين عن طريق التلويج بردود عسكرية أو التهديد بفرض عقوبات اقتصادية. وكذلك يتجاهل بايدن وفريقه مواجهة حقيقة دعم الصين للغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد 18 شهرا في البيت الأبيض يظهر أن النظام الذي تسميه النخبة الأميركية "النظام العالمي الليبرالي" يبدو أقل ليبرالية وأكثر فوضوية في مختلف أرجاء العالم خاصة في دول أوربا الغربية وفي الولايات المتحدة ذاتها. ويقل الاكتراث العالمي بمؤسسات دولية اعتمدت عليها واشنطن لعقود لتمرير رؤيتها المالية والاقتصادية والسياسية للعالم. وتواجه الهيمنة الأميركية على البنك الدولي وصندق النقد والأمم المتحدة تحديات غير مسبوقة من منافسي واشنطن مثل روسيا والصين، ومن بعض حلفائها مذلك مثل الهند والبرازيل والدول الأفريقية في عمومها.

وأختار بايدن وفريقه التركيز على قضايا خارجية لها أبعاد داخلية واضحة مثل قضية تغير المناخ وحقوق المثليين جنسيا، وهي سياسات لاتزال تثير الكثير من الانقسام بصورة كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ورغم ادعاء بايدن وفرقه أنه بصدد إعادة القيم والمبادئ الراسخة المتعلقة بحقوق الإنسان لتصبح ضمن أولويات السياسة الخارجية الأميركية، أظهرت زيارة بايدن ولقاءاته في مدينة جدة السعودية فراغ هذه الادعاءات شكلا ومضمونا.

ومثل تأكيد بايدن لزعماء الشرق الأوسط أن بلاده لن “تبتعد وتترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران"، إشارة واضحة أن محددات السياسة الأميركية تجاه المنطقة تعتمد على المصالح بالمقام الأول بما يصعب من أي منافسة دولية لها على النفوذ في المنطقة. إلا أن بايدن وفريقه يتجاهلان واقع تنافس الدول الكبرى من حلفاء وأعداء واشنطن على النفوذ في الشرق الأوسط، وبل وميل الكثير من الحكام والشعوب العربية إلى النموذج الصيني والروسي في إدارة شؤونهم الداخلية.

ذهب بايدن إلى المنطقة في لحظة يواجه فيها العالم مخاطر اقتصادية وأمنية هائلة، ولم يحصل إلا على تعهدات نفطية لن تحل أزمة طاقة عالمية معقدة، ومع ذلك يحتفل بايدن وفريقه بنجاح لزيارة قام بها رئيس مأزوم لمنطقة لا تزال غير مستقرة.