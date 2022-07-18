إقامة الزوجة والأطفال القصّر.. قواعد تصريح الإقامة في تركيا: الجزء الرابع

على غرار مقالاتي الثلاث السابقة، كتبت سلسلة من المقالات حول قواعد تصريح الإقامة في تركيا. وفي المقال السابق، ركّزنا على بعض النقاط المتعلقة بتصريح الإقامة قصير الأجل، وهو تصريح الإقامة الأكثر استخدامًا من قبل الأجانب. وفي هذا المقال، سنتطرق إلى أساسيات نوع آخر من تصاريح الإقامة ألا وهو تصريح الإقامة العائلي.

تُمنح تصاريح الإقامة العائلية لأحد الزوجين إذا كان أجنبيًا والأطفال القصّر والأطفال المُعَالين (حتى لو لم يكونوا قاصرين، مثل الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة) والأطفال القصّر المتبنين من طرف:

مواطنين أتراك أجانب لديهم أي نوع من تصاريح الإقامة أجانب خاضعون للحماية الدولية مثل اللاجئين

في بقيّة هذا النصّ، يُشار إلى هذه الفئات الثلاث بعبارة "الداعم" نظرًا لاعتماد أفراد عائلاتهم عليهم أثناء التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عائلي.

تظلّ تصاريح الإقامة العائلية صالحة لمدة سنة واحدة على الأقل ولـ 3 سنوات دفعة واحدة كأقصى حد، علما بأن مدتها لا يمكن أن تتجاوز مدة تصريح الإقامة الخاصة بالشخص الداعم، ويمكن تجديد هذا التصريح طالما تتوفر الشروط اللازمة.

لا يمكن سوى لأحد الزوجين فقط الاستفادة من حق التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عائلي. وهذا يعني أنه في حال تعدد الزوجات، لا يحق سوى لزوجة واحدة فقط الحصول على تصريح إقامة عائلي، بينما لا يمثل ذلك عقبة أمام الأطفال من مختلف الزيجات إذ يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة عائلية طالما أن الأم قدمت موافقتها الرسمية لحصول أطفالها على تصريح إقامة في تركيا.

تمثّل بعض المواقف حقائق من شأنها أن تبني شكا معقولا؛ منها مثلا إذا كان الزوجان لا يعيشان في المنزل نفسه، أو لا يمكنهما التحدث بأي لغة مشتركة، أو في حال كان هناك تفاوت عمري كبير بينهما. ويجب على السلطات إجراء التحقيق بطريقة مناسبة دون التسبب في أي ازعاج أو إهانة وبطريقة تحترم الحياة الخاصة للأزواج.

في حال لم يتقدّم أحد الوالدين بطلب للحصول على تصريح إقامة عائلي أثناء تقديم الطلب للأطفال فقط، يجب عندئذٍ الحصول على الموافقة الرسمية لهذا الوالد. ويمكن إعداد مثل هذه الموافقة إما من خلال عدل إشهاد في تركيا أو في السفارات والقنصليات التركية في الخارج. أما إذا كان الوالد الداعم يحظى وحده بالوصاية الكاملة على الأطفال المتقدمين، فإن موافقة الطرف الآخر ليست مطلوبة.

يحقّ للأطفال الذين يحملون تصاريح إقامة عائلية مزاولة تعليمهم في المدارس الابتدائية والثانوية في تركيا دون الحصول على تصريح طالب. ويحق للأطفال الذين حصلوا بالفعل على تصاريح إقامة عائلية لمدة 3 سنوات متتالية تغيير تصريح الإقامة العائلي إلى تصريح إقامة سياحية قصيرة الأجل لمرة واحدة عندما يبلغون 18 عاما. ولن يحتاجوا إلى إجراء مثل هذا التغيير إذا كانوا مؤهلين بالفعل للتقدم بطلب للحصول على نوع آخر من تصريح الإقامة، مثل تصريح إقامة طالب.

أما إذا تم الطلاق بين الداعمين وأزواجهم من حاملي تصاريح إقامة عائلية، فيمكن حينها تغيير تصاريح الإقامة العائلية إلى تصاريح إقامة قصيرة الأجل، شريطة أن يكون لديهم بالفعل تصاريح إقامة عائلية لمدة 3 سنوات متتالية قبل الطلاق. طبعًا لن يحتاجوا إلى إجراء مثل هذا التغيير إذا كانوا مؤهلين بالفعل للتقدم بطلب للحصول على نوع آخر من تصاريح الإقامة، مثل تصريح العمل.

أما في الحالات التي يكون فيها الأزواج الأجانب للداعمين ضحايا للعنف المنزلي، يصبح شرط الحصول على 3 سنوات من الإقامة قبل الطلاق غير ضروري، ويتمّ إثبات الأفعال الدالة على العنف المنزلي بموجب حكم قضائي.

في حالة وفاة الداعم، يمكن لمن يحملون تصاريح إقامة عائلية تمت عن طريق الداعم مواصلة الانتفاع بها إلى حين تاريخ انتهاء صلاحيتها ومن ثم يمنحون تصاريح إقامة سياحية قصيرة الأجل دون أي متطلبات أخرى. مع ذلك، عندما يحين موعد تجديد تصاريح الإقامة قصيرة الأجل، يتعين على السلطات تقييم طلبات التجديد من خلال مراعاة الظروف ذات الصلة.

يجب أن يستوفي الداعمون بعض الشروط حتى يتمكن أفراد أسرهم من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عائلي بالاعتماد عليهم، منها ضرورة امتلاك دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة التركية. وحتى يكون الدخل الإجمالي كافيًا يجب أن تعادل حصة كل فرد من أفراد الأسرة ثلث الحد الأدنى للأجور.

من الناحية العملية، يمكن استيفاء هذه الشروط حتى لو لم يكن للداعم عمل، وليس لديه دخل منتظم في تركيا. في هذه الحالة، يجب أن تثبت المعاملات المالية في الحسابات المصرفية الخاصة بالداعم في الأشهر الستة الماضية أن لديه قدرة مالية كافية لتغطية ثلث الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون ظروف الإقامة كافية لجميع أفراد الأسرة، ويجب أن يكون جميع أفراد الأسرة مشمولين أيضًا في التأمين الصحي.

إلى جانب ذلك، يجب ألا يكون الداعمون قد أدينوا بأي جريمة تنتهك قانون الأسرة خلال السنوات الخمس الماضية السابقة لتاريخ تقديم الطلب، لكن يتم الاستغناء عن هذا الشرط إذا كان لدى الداعم تصريح عمل.

من المهم أيضا أن نعلم أنه في حال كان أحد الداعمين أو أزواجهم أقل من 18 عاما، فإنه لا يُسمح للأزواج الأجانب بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة عائلي بالاعتماد على الداعمين.

يمكن إلغاء تصاريح الإقامة العائلية أو، على الأقل، رفض طلب تجديدها، في حال:

عدم استيفاء المتطلبات الضرورية المذكورة أعلاه.

اكتشاف السلطات أن تصاريح الإقامة العائلية لا تستخدم بما يتوافق مع أغراضها.

يحظر على الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة عائلية الدخول بطريقة ما أو في حال خضوعهم لقرار ترحيل.

اكتشاف السلطات أن الداعمين وشركاءهم تزوّجوا فقط لغرض الحصول على تصريح إقامة عائلية (تزوير الزواج). وفي الواقع، إذا كان هناك أي شك معقول، يمكن للسلطات إجراء تحقيق حول صدق زواج المتقدمين أثناء أو بعد تقديم طلباتهم، وإصدار قرارها وفقا للنتائج التي قد تتوصل إليها بعد الاستفسار.

تمثّل بعض المواقف حقائق من شأنها أن تبني شكا معقولا؛ منها مثلا إذا كان الزوجان لا يعيشان في المنزل نفسه، أو لا يمكنهما التحدث بأي لغة مشتركة، أو في حال كان هناك تفاوت عمري كبير بينهما. ويجب على السلطات إجراء التحقيق بطريقة مناسبة دون التسبب في أي ازعاج أو إهانة وبطريقة تحترم الحياة الخاصة للأزواج.