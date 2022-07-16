15 يوليو بنواياه ونتائجه أكثر من مجرد انقلاب

هل ينبغي أن ننظر إلى التحرر من انقلاب كهذا على أنه يوم للنصر؟

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه المعضلة سخيفة بعض الشيء، فلو لم يتعرض الشعب لانقلاب كهذا، لما أظهر مثل تلك المقاومة الباسلة، ولما سُجل مثل ذلك النصر العظيم في تاريخ تركيا. بالطبع، عندما ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية -مع أخذ النصر العظيم بعين الاعتبار- يمكننا القول إن أولئك الذين انخرطوا سرًّا في محاولة الانقلاب قد وضعوا خطة عمل محكمة.

ربما لم يحدث ذلك بعد 15 يوليو/تموز مباشرةً، وإنما بعد فترة وجيزة اعتمدت نظريات المؤامرة إلى حد كبير على هذا النوع من السببيات اللاهوتية العلمانية، من أجل تبرئة الانقلابيين. كانت عبارات من قبيل "الانقلاب تحت السيطرة" جذّابة للغاية بالنسبة للانقلابيين الذين كانوا في عجلة من أمرهم لتبرئة أنفسهم، لذا احتضنوها بشدة. في البداية، كان هذا التعبير متهالكا للغاية مثل نكتة مبتذلة، لكن مع مرور الوقت ومن خلال تكراره بشكل كبير، كان له أثرٌ في التخفيف من وقع الخيانة التي حدثت عقب 15 يوليو/تموز، وفي الانتقاص من نبل المقاومة وقصة التحرر من الانقلاب.

أجريت اتصالا من المسجد التابع للبرلمان التركي ليلة الانقلاب، وأعتقد أنني كنت أول من تحدث لقناة الجزيرة وأكد أن ما يحدث محاولة انقلاب لن يرضخ لها الشعب وسيرفضها، وأوضحتُ في ذلك الخطاب أنه يجب ألا يُنظر إلى هذا الانقلاب على أنه محاولة انقلاب بسيطة، وإنما محاولة غزو تواطأت فيها بعض الدول التي تملك خططا مناهضة لتركيا.

كان الانقلاب في حد ذاته مؤامرة كبيرة بالفعل. من أجل الإقناع بأحقية الانقلاب، ينبغي تشويه الواقع بشكل كبير وإيجاد مبررات مقنعة واختلاق الأمور من العدم. وطبعًا قبل كل شيء، كان لا بد لهم من أن يكونوا منظمين للغاية حتى يتمكنوا من تنفيذ الانقلاب، وأن يكونوا مستعدين على عدة صُعُد: من حيث العتاد والإعلام والسياسة والاستخبارات محليًا ودوليًا، وحتى على المستوى الشعبي. وتتطلب مثل هذه الهيكلة السرية الخفية تشويهًا غير عادي للواقع وتعتيمًا.

إن صمت الانقلابيين واستسلامهم في اللحظة الأولى لضبطهم بالجرم المشهود، وحقيقة أنهم حاولوا بعد عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم -فضلا عن الهجوم- إلصاق جريمة الانقلاب برمتها بالقوى التي قمعت الانقلاب، هذا بالإضافة إلى عثورهم على الكثير من المؤمنين بقصصهم؛ يُظهر أن الخطر الذي أدى لحادثة 15 يوليو/تموز لا يزال قائمًا.

لم يكن من الممكن للانقلابيين فصل أنفسهم عن الدولة بطريقة أخرى، تلك الدولة التي تسللوا إليها في مدة 50 سنة وكانت تحت إدارتهم بشكل شبه كامل. لكن جميع الاحتمالات كانت واردة، ولو نجحت محاولة الانقلاب فعلًا لكانت تركيا اليوم في وضع مختلف كليًا. ولعل أكثر ما يميز هذا الانقلاب عن الانقلابات العادية: حقيقة أنه لم يكن مجرد تغيير للسلطة داخل البلاد، بل -على العكس من ذلك- كان محاولة غزو شامل.

أجريت اتصالا من المسجد التابع للبرلمان التركي ليلة الانقلاب، وأعتقد أنني كنت أول من تحدث لقناة الجزيرة وأكد أن ما يحدث هو محاولة انقلاب لن يرضخ لها الشعب وسيرفضها، وأوضحتُ في ذلك الخطاب أنه يجب ألا يُنظر إلى هذا الانقلاب على أنه محاولة انقلاب بسيطة وإنما محاولة غزو تواطأت فيها بعض الدول التي تملك خططًا مناهضة لتركيا.

في الجنوب الشرقي من تركيا، ظهرت منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية كقوات مساعدة لهذا الغزو. ولو نجح الانقلاب في تلك الليلة -لا قدر الله- فإن أول ما كنا سنراه هو خروج جنوب شرق تركيا تمامًا عن السيطرة، بسبب القوات التي بدأت عملها في سوريا منذ زمن وامتدت إلى تركيا والمدعومة من قبل الولايات المتحدة بأطنان من الأسلحة.

يعلم الله كم من الأراضي التركية كنا سنخسر. كانت الخيانة التي حوّلت معركة تركيا ضد الإرهاب إلى صراع مع الجبال والحجارة لمدة 30 سنة والتي لم تحرز أي تقدم، جزءًا من هذا التشكيل.

من خلال عمليات تطهير الجيش من العناصر الخائنة التي انطلقت عقب ما حدث في 15 يوليو/تموز، استطاعت القوات المسلحة التركية قطع شوط جيد في وقت قصير، وتحقيق ما لم تفعله خلال الـ30 عامًا الماضية.

وبينما وصلت البلاد إلى مستوى القضاء على الإرهاب تقريبًا في 6 سنوات، فقد استطاعت أيضا -بفضل العمليات العسكرية التي نفذتها في سوريا- فرض سيطرتها على منطقة تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة شمال قبرص تقريبًا.

كان الدعم الذي قدمته القوات الجوية التركية لأذربيجان حاسمًا في الحرب التي أنهت الاحتلال الأرمني في ناغورني قره باغ الذي دام 30 عاما، كما مثّل وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط قوةً مجلجلة قادرة على أن تؤتي ثمارها.

كل ذلك كان عبارة عن نتائج غير مرغوبة من قبل الانقلابيين. إن تصفية الخونة على أرضية النضال الجديدة التي خلقتها محاولة الانقلاب الفاشلة أتاحت الفرصة لتركيا لاتخاذ خطوات ثورية في العديد من المجالات. وبالنظر إلى هذه الفرص، نرى أن أولئك الذين يقولون إن الانقلاب كان مؤامرة يتجاهلون ببساطة العلاقات السببية، والأهم من ذلك أنهم يتجاهلون الحسابات الإلهية.

كان الانقلاب في حدّ ذاته مؤامرة بالطبع، ولم يكن من الممكن القضاء عليه إلا بمؤامرة أخرى من نفس النوع. نحن في مرحلة ترسخت فيها ثقافة الاستياء الباطنية التي ستظل تشكل تهديدًا دائمًا للأمن القومي لتركيا.

أخيرًا، يشبه انقلاب 15 يوليو/تموز تماما انقلاب 28 فبراير/شباط، لأنه يجسد السعي وراء الشر المطلق. لكن الكثير من الخير تولّد من هذا الشر. وأولئك الذين لا يعون ذلك ويصفون الوضع بأنه "انقلاب تحت السيطرة" أو أنه مؤامرة مضادة، لا بد أنهم يفتقرون إلى المنطق، وقد غابت عنهم الحكمة الإلهية التي تقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.