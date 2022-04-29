كلام ساكت.. إعادة التفكير في الوعظ الديني

في ليلة من ليالي رمضان المباركة؛ سألنا الإمام في صلاة التراويح عن شعبتي الإيمان اللتين تضمنتهما سورة الشوري، فلم يجب أحد، وكرر السؤال في الليلة التالية، فلم يجب أحد أيضا، مما اضطره في النهاية إلى أن يقول إنهما: "وأمرهم شورى بينهم"، "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون". لم يكتف بهذا بل عقب قائلا: "إن قليلا من الدعاة من يتحدث في هذا بالرغم من أنهما من القيم السياسية الأساسية في الإسلام".

هذا السؤال وتعقيبه اللافت جعلني أتساءل عن العلاقة بين فائض الحضور الديني في المجال العام، وتدهور أحوال المسلمين المعيشية التي تؤكدها المؤشرات في كل مجال وتمتلئ بها التقارير الدولية. وحتى لا يُساء فهمي أو يزايد على ديني أحد المتنطعين، وهم كثر، فإني ألفت النظر إلى النقاط التالية:

أظهرت الدراسات بشكل تجريبي أن الإسلام في المنطقة ظل وثيق الصلة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية رغم المد المتصاعد للحداثة؛ وعلي الرغم من ذلك، ومع زيادة حضور الديني بشكل متصاعد منذ سبعينيات القرن الماضي ومن جميع الأطراف -دولية ووطنية، رسمية وغير رسمية- لم تتغير خريطة توزيع السلطة والثروة في المنطقة العربية؛ باعتبار أنهما أهم سؤال مطروح في الواقع العربي بعد انتفاضات الربيع العربي المتتالية

أنا استخدم لفظ الديني -وليس الدين- في تمييز واضح بين النص المنزل وبين الديني الذي هو تأويلات وتفسيرات وقراءات للدين. هناك المؤسسات والأشخاص، والجماعات والتنظيمات، وهناك توظيفات واستخدام للدين لإضفاء الشرعية على السلوك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو الصراع حول من يملك هذه الشرعية.

كاتب هذه السطور لا يتبنى بأي حال الرؤى الاستشراقية أو العلمانية التي ترى أن سبب تخلف المسلمين هو دينهم، مؤسسين مقولتهم على حتمية ثقافية يكذبها الواقع قبل التحليل العلمي.

لا تعني ملاحظتي تلك أن الإسلام لم يقدم دعامة مهمة للنقاش حول العدالة باعتبارها القيمة العليا في التصور الإسلامي أو الحرية، أو النموذج أو السلوك السياسي والاجتماعي الأمثل، لكن المفارقة أنه رغم تصاعد ما أطلقت عليه في مقال سابق "جمهورية الجدل والحجاج"، ف لم يؤد إلى تغيير في حيوات الناس إلا قليلا.

إذن ما الذي يستهدفه هذا المقال؟ هو بيان كيف يحضر الديني في المجال العام ويجري توظيفه ليكون قوة استقرار وليس قوة تغيير؛ وبشكل يؤدي إلى التغطية (بمعني الإخفاء) على أولويات الناس والتي ترتبط بتحسين حيواتهم الدنيا؛ التي هي مزرعة الآخرة، والتي إذا فسدت دنياهم فسدت آخرتهم، كما قال بذلك الماوردي الفقيه التراثي. بعبارة أخري، لقد أظهرت الدراسات بشكل تجريبي أن الإسلام في المنطقة ظل وثيق الصلة بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية رغم المد المتصاعد للحداثة. وعلي الرغم من ذلك، ومع زيادة حضور الديني بشكل متصاعد منذ سبعينيات القرن الماضي ومن جميع الأطراف -دولية ووطنية، رسمية وغير رسمية- لم تتغير خريطة توزيع السلطة والثروة في المنطقة العربية، باعتبار أنهما أهم سؤال مطروح في الواقع العربي بعد انتفاضات الربيع العربي المتتالية، ولذا سيكون تركيزي على هذا العقد تحديدا من جهة علاقة الديني بسؤال التغيير الذي طرحته الانتفاضات العربية ولا يزال مطروحا؛ إذ لم تتم الإجابة عنه بعد، لا من قوى التغيير ولا من الأنظمة التي حاولت احتواءه.



الأسباب الخمسة

أولا: تأميم المجال الديني: شهدنا زحفا غير مقدس -علي مدار القرنين الأخيرين- من قبل الدولة العربية للسيطرة على المجال الديني وفي الوقت الراهن يتزايد تدخل الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية في عمل المؤسسات والمنظمات الدينية بكافة أشكالها وتعريفاتها سواءً كانت وزارات، أو هيئات، أو جامعات، أو مساجد، أو مؤسسات خيرية، أو أوقاف -التي تشتمل على أصول نقدية وعقارية كبيرة، أو زوايا صوفية- تلعب دورا اجتماعيا هاما في المجتمعات المحيطة بها، أو منظمات شبابية أو منصات إعلامية أو غيرها. وتمارس الأنظمة لعبة السيطرة على المؤسسات الدينية ومحاولة استقطابها ودمجها مستخدمة كل وسيلة ممكنة، قديمةً كانت أو حديثة، للتحكم في ما يجري داخل تلك المؤسسات من عمليات التوظيف والتطهير وإصدار القوانين، والتنظيم الإداري، والإشراف المالي، وغيرها. ولا يخفى على أحد أن الدول العربية الحديثة منذ إنشائها وهي تعمل على توظيف ومأسسة الإسلام الذي ورثته منذ عهود الاستعمار الأوروبي وما سبقه من حكم الإمبراطورية العثمانية، وهي عملية استمرت عبر السنين بالتوازي مع تغلغل الدولة في الحياة اليومية للمواطن العربي. محاولات السيطرة هذه ليست أحادية التوجه، فالشخصيات والمنظمات الإسلامية الموالية للدولة غالبا ما تتمتع بنفوذ وشأنٍ كبير بسبب الدور الذي تلعبه بوصفها وسيطا بين النظام والمجتمع، وكلما زادت شعبيتها ورأسمالها المجتمعي زادت قدرتها على التفاوض مع السلطة الحاكمة، ومقايضة صمتها عما يدور في عالم السياسة مقابل حريتها في تناول بعض القضايا الشخصية والاجتماعية (على الرغم من تعدي النظام على هذه القضايا أيضا).

وترجع أهمية ما تقوم به الأنظمة العربية حاليا من تدخل كبير وسريع ومعقد في المجال الديني الإسلامي إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي واجهتها في الأعوام التي أعقبت الربيع العربي الذي بدأ في 2010/2011 والتي فاقمتها مؤخرا جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا. إن الترويج لما يسميه الحكام العرب "الإسلام المعتدل" الذي يدور صراع في المنطقة عمن يمثله عن طريق مأسسة وتنظيم المجال الديني، يعني الوصول إلى صورة عن الإسلام لا تمثل تهديدا لكياناتهم السياسية وبقائها ونمط تحالفاتهم وشبكات امتيازاتهم المالية والدولية، وليس إسلاما يعيد توزيع السلطة والثروة في المجتمع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، كما نصت الآية القرآنية {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ} [الحشر: 7].

يفاقم الوضع أن المؤسسات الإسلامية باتت جزءا من الصراعات السياسية الدائرة وليست أداة لبناء السلم الأهلي المستدام؛ فهذه المؤسسات في الدول العربية التي مزقتها النزاعات قد أضحت إما كيانات مجزأة أو غنيمة تتبادلها الفصائل السياسية والعسكرية المتناحرة.

ثانيا: إسلام الجماعات: بالرغم أنه في أحد جوانبه كان طاقة تغيير من جهة أن تصاعده كان تعبيرا عن تطلع فئات اجتماعية -خاصة من الطبقتين الوسطى والدنيا- إلى مزيد من حضورها في صنع السياسات، إلا أن خبرة الربيع العربي قد أظهرت 3 مشكلات هيكلية كبرى تعاني منها هذه الجماعات. 1. أنها لا تملك مشروعا سياسيا فارقا للسلطة بما يضمن إعادة توزيعها ونشرها في المجتمع وليس تركيزها في جهة واحدة تضمن استمرار الهيمنة والسيطرة.



2. وعيها بالمسألة الاجتماعية/ الاقتصادية يكاد يكون منعدما لأسباب سبق وذكرتها في مقالي عن الإخوان و المسألة الاجتماعية في مصر 3. برغم وصولها للسلطة في لحظة تغيير (انتفاضات الربيع العربي)، فإنها تحولت لقوة استقرار -جرى ذلك في المغرب وتونس ومصر- في الموجة الأولي، وفي الموجة الثانية؛ وحين كانت في السلطة عملت على مواجهة قوى التغيير في الشوارع. انتهت دراسة ميدانية أجريت في 12 دولة عربية إلى من له السلطة الدينية اليوم أو "حراس الدين الجدد" إلى أن الدعم الذي تتلقاه المؤسسات أو الشخصيات الدينية -رسمية وغير رسمية- مشروط بضمان اتباع نهج غير حزبي إلى الدين، فقيادات الإسلاميين تتمتع بموافقة واسعة بما يتماشى مع شعبيتها الانتخابية، لكن معدلات الموافقة المرتفعة في الاستطلاع تتبدد عندما يتعلق الأمر بسلطتها في الأمور الدينية على وجه التحديد، وفي المقابل تظهر الدراسة أن القادة الدينيين التابعين للدولة قد فاقوا التوقعات -إلى حد كبير- من حيث الحصول على ثقة وموافقة قطاعات كبيرة من المستجيبين.

الأهم من ذلك، أن المسؤولين الدينيين التابعين للدولة يتمتعون بأكبر قدر من التأثير في البلدان التي تستخدم فيها الدولة الدين والخطاب الديني كعنصر أساسي في هويتها الوطنية؛ مثل السعودية والمغرب وإيران والأردن، إلا أن هذا مشروط باتباع نهج غير حزبي حسب ما انتهت إليه الدراسة. و هذا يعني قدرة الجماهير العربية في الربيع العربي على التمييز بين الديني وبين الحزبي، وهي نقطة يمكن البناء عليها إذا تقدمت قيادات دينية قادرة على تقديم خطاب يرتبط بهموم الناس لا بالسلطة والأحزاب.



1.جرى استخدام ما أطلق عليه "الحرب على الإرهاب" لخلق طلب عند الجماهير على الاستقرار من خلال زيادة خطاب التفزيع والتخويف في لحظة تغيير تتسم بالسيولة وعدم اليقين، مما زاد الطلب على الأمن الشخصي والمجتمعي والاقتصادي الذي توفره الأنظمة القائمة، وفي حال انهيار السلطة كما في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فإن المؤسسات والرموز الدينية باتت جزءا من الصراعات السياسية الدائرة وليست أداة لبناء السلم الأهلي المستدام.

2. لم تستطع جماعات وتجارب التطرف العنيف إلا أن تكون قوة هدم للقائم لا قوة تغيير قادرة على أن تجذب تأييد قطاعات جماهيرية متسعة، وفي الحالات القليلة التي نجحت في أن تبسط سلطتها على الأرض كان الطلب على الأمن هو سر التأييد؛ في التقاء غير مقصود مع جزء من خطاب الأنظمة التي تحاربها.

3. الخطاب العالمي للحرب على ثالثا: التطرف العنيف: 3 ملاحظات أشير إليها سريعا في علاقته ببقاء الأوضاع كما هي عليه:1.جرى استخدام ما أطلق عليه "الحرب على الإرهاب" لخلق طلب عند الجماهير على الاستقرار من خلال زيادة خطاب التفزيع والتخويف في لحظة تغيير تتسم بالسيولة وعدم اليقين، مما زاد الطلب على الأمن الشخصي والمجتمعي والاقتصادي الذي توفره الأنظمة القائمة، وفي حال انهيار السلطة كما في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فإن المؤسسات والرموز الدينية باتت جزءا من الصراعات السياسية الدائرة وليست أداة لبناء السلم الأهلي المستدام.2. لم تستطع جماعات وتجارب التطرف العنيف إلا أن تكون قوة هدم للقائم لا قوة تغيير قادرة على أن تجذب تأييد قطاعات جماهيرية متسعة، وفي الحالات القليلة التي نجحت في أن تبسط سلطتها على الأرض كان الطلب على الأمن هو سر التأييد؛ في التقاء غير مقصود مع جزء من خطاب الأنظمة التي تحاربها.3. الخطاب العالمي للحرب على الإرهاب وإن تضمن -مع بوش الابن بعد سبتمبر/أيلول 2001- مكونا ديموقراطيا لمعالجة جذور التطرف العنيف في المنطقة؛ إلا أن هذا المكون عانى من مشكلتين: تم التشكيك فيه لفرضه من الخارج واقترانه بغزو العراق وأفغانستان، كما عجز عن بناء الديمقراطية في الدول التي احتلها، وانتهي به المطاف إلى التحالف مع الأنظمة القائمة ليضمن مشاركتها في حربه العالمية.

رابعا: طبيعة الوعظ وفجوة الواقع: بين الوعظ الديني والواقع فجوات وهوات سحيقة، يعود جزء كبير منها إلى أن الخطاب الوعظي يتجه إلى الفرد أو الأسرة أو حتى المجتمع في بعده القيمي أو السلوكي فقط، ولا يرى الظواهر في أبعادها الأوسع التي تتعلق بالبنى والهياكل والسياقات المركبة التي تنتج سلوك الفرد وتخلق قيمه، وهنا نشير إلى أن الاستعمار عندما أتى اعتنى بتغيير الواقع أكثر من الدخول في جدال حول الديني، فتغيرت قيم الناس وسلوكهم. ولا تزال هذه السُنة جارية ممن يملك تغيير الواقع من عولمة أو أنظمة أو رأس المال وسوق وشركات كبرى. ويفاقم الأمر أن دراية الوعاظ ووعيهم بالعلوم الاجتماعية ضعيف، ونظرتهم للدين يغلب عليها التجزيئية وليست النظرة الكلية التي تسكن الجزئيات في إطارها، وغالبا ما تنطلق من النص لتقوم بتنزيله على واقع شديد التعقيد والتركيب، وليس وفق حركة معاكسة تنطلق من فهم الواقع لتحدد حكم النصوص فيه، والأخطر أنه عادة -وخاصة في الجوانب الاجتماعية وشؤون المرأة- فإن التقاليد والأعراف تخترق الديني لتعيد إنتاجه على مقاسه، وينطبق الأمر ذاته في السياسة والسوق لطغيانهما على البشر. لن أتحدث عن أزمات الوعظ في وسط الشباب، ولا عن تدفقات المحتوي من خلال الوسائط الجديدة، ولا تفاعلية المحتوي، ولا الأنساق المعرفية الكامنة خلف ذلك كله، ولا غياب الوعظ المتخصص في قطاع جماهيري أو حول قضية محددة، ولا كيفية تحويل المسجد إلى مؤسسة مدنية تنشئ حركات اجتماعية كما جرى في خبرة لاهوت التحرير، أو أنسنة الخطابات الدينية أي تأكيدها المشترك الإنساني/ الفطرة من خلال القدرة على التعامل مع القضايا ذات البعد الإنساني الممتد، ولا عن عولمة الوعظ؛ بمعنى اختفاء فكرة مخاطبة جمهور محدد، فالمواعظ مع الإنترنت تنتقل إلى العالمين…إلخ، فكل هذه تحديات تواجه الوعظ الديني في الزمن المعاصر، لكنها تخلق فجوات في التأثير في الواقع، خاصة إذا جرى تأميم المجال العام ومصادرة الفعل فيه، وهو ما ينقلنا للنقطة التالية.