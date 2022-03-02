محاولات السينما الأوكرانية للخروج من عباءة الثقافة الروسية

يجد دب صغير نفسه تائها وسط محطة بادنغتون للقطارات وسط لندن. يتملكه إحساس بالخوف والغربة وسط الزحام وأمواج البشر المترامية. يقفز من مكان لآخر وسط المحطة وفي رقبته رسالة معلقة تقول "نرجو الاعتناء بهذا الدب، وشكرا". وتتغير حياته حين تجده أسرة إنجليزية وتتبناه ليصبح فردا منها، وتبدأ رحلة مغامراته وسط العاصمة البريطانية مع هذه العائلة ومع تفاصيل الحياة البريطانية. أطلقت الأسرة على الدب اسم "بادنغتون" تيمنا بالمكان الذي وجدوه فيه، وهو الاسم ذاته لهذا الفيلم العائلي الشهير من إنتاج فرنسي بريطاني مشترك بجزأيه عامي 2014 و2017 ومن إخراج بول كنغ. استمتع كثير من الأوكرانيين بالفيلم المدبلج للغة الأوكرانية حينها، ولم يدروا بأن رئيسهم الحالي فولوديمير زيلينسكي هو الذي أدي صوت الدب في الفيلم بجزأيه.

من الفيلم البريطاني الشهير “دب بادنغتون” (مواقع التواصل الاجتماعي)

لم تكن صدفة أن تتم ترجمة هذه الفيلم للغة الأوكرانية، وليست صدفة أيضا أن يقوم بأداء دور دوبلاج الدب بطل الفيلم الرئيس الأوكراني الحالي. فالسينما كانت أحد الأدوات المهمة التي تسعى من خلالها أوكرانيا أن تخرج من دائرة النفوذ الروسي خلال السنوات الماضية وأن تقترب أكثر من أوروبا في محاولة للاندماج مع الجيران من جهة الغرب؛ سعيا وراء بناء شخصية جديدة بعيدا عن التراث الروسي الثقافي والميراث السوفياتي السياسي. موضوع الفيلم ولغة الدوبلاج تدلان على هذا الأمر. فمؤلف كتاب "بادينغتون" مايكل بوند قال إنه استوحى القصة من حكايات اللاجئين الذي وصلوا إلى لندن أثناء الحرب العالمية الثانية الذين يحملون رسائل صغيرة حول أعناقهم مكتوب عليها "رجاء الاعتناء بهذا الشخص". ونظر إلى الفيلم بجزأيه وقت عرضه على أنه تأييد لفكرة الهجرة وترويج لفكرة التعددية الثقافية والاندماج وقبول الآخر كأفكار مثالية أوروبية.

والسينما الأوكرانية في هذا الإطار هي أحد أوجه محاولات الحكومة الأوكرانية الدؤوبة لنشر اللغة الأوكرانية في مواجهة اللغة الروسية التي لا يزال يتحدث بها عموم السكان في الشارع والعمل والمنزل. وتتباين درجة استخدم اللغة الروسية في الحديث أو التأثير الثقافي بين أقاليم شرق البلاد وغربها. حيث ترفض مدن غرب البلاد -مثل لفيف- أي حديث بالروسية رغم معرفة السكان بها. أما في شرق البلاد فالأمر مختلف؛ حيث قد يحدث العكس إذا تحدث أحد باللغة الأوكرانية وسط محيط المتحدثين باللغة الروسية. ووصل الأمر بأن دعت روسيا مجلس الأمن الدولي عام 2019 لمناقشة قانون إلزامية اللغة الأوكرانية في البلاد، متهمة الحكومة الأوكرانية بالتمييز ضد من يتحدثون اللغة الروسية وحرمانهم من التعليم في المدارس والجماعات. وردت أوكرانيا وقتها بأن الدولة التي حرمت الأوكرانيين من لغتهم لعقود طويلة ليس من حقها الحديث عن التعددية اللغوية.

بدايات الصناعة السينمائية الأوكرانية

حتى عام 2014، كانت الأفلام الروسية هي المهيمنة على المشهد السينمائي الأوكراني. لكن المشهد تغير بعد اندلاع ما سمي بثورة الميدان في العام ذاته والتي أطاحت بالرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا ونظامه واحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع الحرب في شرقي البلاد مع محاولات الانفصال عن أوكرانيا. تعزز وقتها الشعور القومي في البلاد، وخرجت أجيال جديدة من المخرجين والمنتجين لتأسيس روابط وجمعيات مثل جمعية السينما الأوكرانية المعاصرة ومشروع "بابليون 13" الذي يضم صناع أفلام وثائقية وأخذ على عاتقه الترويج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنبثقة عن أحداث ثورة الميدان عام 2014، ومواجهة ما سماه البروباغندا الروسية المساندة لاحتلال القرم والمناطق شرقي البلاد.

في هذه الفترة ظهرت أيضا أفلام مثل فيلم "أنا معك" عام 2016 من إخراج أوليغ تورانسكي والذي يروي قصة بطلين رياضيين يقعان في حب إحدى الفتيات التي تتزوج من أحدهما، بينما يسافر الآخر إلى موسكو. تصاب الفتاة بالسرطان لتتحول مسار الأحداث في الفيلم. إذ يعلم الشاب الذي سافر إلى موسكو بإصابتها، فيعود في محاولة لمساعدتها، لكنه يمر بأحداث ثورة الميدان والحرب في شرقي البلاد. ويبدأ زوج الفتاة والشاب الآخر في جمع الأموال من أجل مساعدتها وعلاجها. وفيلم "أغنية الأغاني" من إخراج إيفا نيمان عام 2015 الذي تدور أحداثه عام 1905 قبل تأسيس الاتحاد السوفياتي، ويحكي قصة طفل وطفلة يعيشان في بلدة يهودية.

وجاء عام 2017 حاملا معه أحد أبرز التعديلات على التشريعات الخاصة بالقطاع السمعي والبصري في البلاد والذي يقضي بإلزامية أن يكون 75% من المحتوى باللغة الأوكرانية لمحاصرة الانتشار الواسع للغة الروسية في الأفلام والمسلسلات. وبالفعل انطلقت شركات الإنتاج لتقوم بإنتاج أفلام أوكرانية باللغة المحلية. لكن هذه المحاولات لما يمكن تسميته بـ"أكرنة" القطاع السينمائي اصطدمت بعدة عوائق منها على سبيل المثال قلة دور السينما في البلاد، فهناك دار سينما واحدة لكل 200 ألف شخص، بينما توجد في فرنسا مثلا 15 دار سينما لهذا العدد من الناس. ومنها قلة الخبرة الفنية والعملية للمخرجين والمنتجين وعدم إمساكهم بتلابيب المهنة من ناحية اللغة السينمائية والقدرة على تقديم أعمال فنية قادرة على المنافسة. ولهذا السبب نشأت دعوات لإنشاء معاهد سينمائية متخصصة لتعزيز القدرات الفنية للأجيال الجديدة.

وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم كيف صعد ممثل كوميدي ليصبح رئيسا للجمهورية. فنطاق التأثير الناعم للتحول في السينما الأوكرانية والأعمال التلفزيونية الفنية خلال السنوات السبع الماضي أثمر هوية ثقافية جديدة جعلت مسلسل تلفزيوني يحمل بطله إلى سدة الحكم. وإذا أضفنا لذلك أن هذا البطل من المناطق الواقعة غرب البلاد ويتحدث باللغة الأوكرانية نستطيع أن نفهم الصورة كاملة. وقد أتت الحرب الدائرة حاليا هناك لتضيف تحديا جديدا للسينما الأوكرانية، وليبدأ فصل جديد من العلاقة بين البلدين الجارين. وهو تحد ستكون له تداعياته على مستوى الأفلام المنتجة مستقبلا.