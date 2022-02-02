كيفية مشاهدة فيلم سينمائي

يكتشف ساعي البريد أنه لم يسلم رسالة مهمة تخص صديقه الذي وافته المنية، فيرسل ابنه ليقوم بالمهمة. يصل الابن أخيرا إلى المكان المطلوب لكنه يجد أن "ثيو" لن يتسلم الرسالة لأنه مات ولحق بمرسل الخطاب الذي لم يكن سوى الفنان الهولندي الشهير "فينسنت فان جوخ". يخوض نجل ساعي البريد مغامرة لاستكشاف موت فان جوخ الغامض في فيلم "في حب فينسنت"، الذي أنتج عام 2017 بوصفه إنتاجا بريطانيا بولنديا مشتركا، من تأليف وإخراج "دوروتا کوبیلا" و"هیو ولتشمن"، وهي مغامرة فريدة في تاريخ السينما في العالم لأنه الفيلم الأول من نوعه المصنوع بالكامل من اللوحات الزيتية.

اللغة البصرية في الفيلم تشبه إلى حد بعيد اللغات المنطوقة من حيث التقسيم. فالجملة السينمائية قد تكون بسيطة فيها فاعل واحد، وقد تكون مركبة فيها فاعل ومفعول به.

وجد المشاهدون أنفسهم أمام لوحات المتاحف القديمة الزيتية وهي تتحرك أمامهم بعد أن شارك نحو 120 رساما في رسم 65 ألف لوحة زيتية شكلت اللغة البصرية لهذا الفيلم. وكانت المرة الأولى التي يعبر فيها أحد الفنون البصرية القديمة حاجز الزمن، ويقتحم عالم السينما الحديث ليحل المجاز الفني القديم محل الصورة السينمائية الحديثة. عندئذ كان سهلا على كثيرين أن يستخدموا طريقة الاستمتاع بالتأمل الجمالي للوحات القديمة مع كل مشهد في هذا الفيلم المصنوع يدويا، وهذه الطريقة من أهداف الفن السينمائي.

تعد الأفلام فنا متعدد الأبعاد يشمل إبداعات بصرية وسمعية ونفسية، وكي يحقق المشاهد أقصى استفادة من الفيلم، عليه أن يتذوق بعض الجوانب الجمالية الجديرة بالتأمل في الفيلم لزيادة المتعة من جهة، ولفهم رسائل صناع الفيلم من جهة أخرى.

لا يحتاج غير المتخصص في السينما دراسة مكثفة كي يستطيع إدراك جوانب الجمال الفنية التي يحملها الفيلم السينمائي، لكنه بقليل من التأمل ومعرفة الفوارق بين مستويات الفيلم المختلفة، يستطيع تعزيز فهم الفيلم وزيادة قدر المتعة.

كما يمكن لكل شغوف بأحد هذه الجوانب أن يقرأ قليلا عنها ليشاهد الفيلم بعين مختلفة. فالمحب للموسيقى سيجد ضالته في الطرب للموسيقى التصويرية المنسوجة خصيصا لهذا الفيلم أو ذاك، خاصة حين تمتزج مع مسار القصة وجماليات الصورة. كذلك الأمر مع مهندس الديكور الذي سيجد متعة كبيرة في تأمل اختيارات المخرج للأثاث وتقسيماته وألوانه، بالإضافة إلى نوعيات الإضاءة ووظائفها، لاسيما الإضاءة الطبيعية وطريقة توظيفها في المشاهد المختلفة. وسنكتفي في هذا المقام بتوضيح جانبي اللغة البصرية والملابس.

اللغة البصرية في الفيلم تشبه إلى حد بعيد اللغات المنطوقة من حيث التقسيم. فالجملة السينمائية قد تكون بسيطة فيها فاعل واحد، وقد تكون مركبة فيها فاعل ومفعول به. وقد تؤدي إلى معنى مباشر وقد تكون مجازا أو فيها استعارة مكنية، وهو المعنى الذي تؤدي إليه ما يسمى باللقطات الشاعرية، أي المشهد الجمالي ذي الدلالة الرمزية غير المباشرة لتوصيل رسالة تتعلق بمضمون الفيلم مثل مشهد غروب الشمس والبطل يسير نحوها معطيا ظهره للكاميرا مع موسيقى حزينة.

التعامل مع المشاهد في الفيلم كلوحات فنية يزيد من متعة التأمل البصري، خاصة مع محاولة استنطاق رسائل المخرج من التفاصيل البصرية وراء كل مشهد مثل زاوية التصوير والهدف منها. فزاوية التصوير العلوية بمستوياتها المختلفة تعطي معاني كثيرة، منها الخطر وإشعار المشاهد بأن الشخص داخل الإطار السينمائي في موقف ضعف، بعكس زاوية التصوير من أسفل التي تعطي قدرا من المهابة والعظمة. وتعد زاوية التصوير العلوية إحدى بصمات أفلام ألفريد هيتشكوك، المخرج البريطاني الذي انتقل إلى هوليود والذي دأب على تصوير شخصيات أفلامه من هذه الزاوية قبل أن يلقوا مصرعهم أو قبل كشف شيء مثير عنهم.

كما يلجأ كثير من المخرجين إلى الاستعارة المكنية أو اللقطات ذات الدلالة الرمزية مثل المخرج المصري محمد خان، الذي استخدم المرايا بكثرة في فيلمه الشهير "زوجة رجل مهم" لتوصيل معنى النرجسية وحب الذات والولع بالسلطة عند ضابط الشرطة. وهو الضابط الذي يقوم بكسرها بعصبية بعد أن يترك السلطة كناية عن فقدانه لذاته المتضخمة.

الألوان والملابس

وربما لا يدرك كثيرون أن الألوان الموجودة في كل مشهد سينمائي تحمل دلالة ما وهي أشبه ما تكون بالشفرة التي يرسلها المخرج للمشاهد. ولذلك كان التحول من الأبيض والأسود في الأفلام إلى الألوان فتحا فنيا عظيما لأنه لم يضف بعدا جماليا وحسب، بل مكَّن المخرج من إضافة رسائل جديدة للمشاهد.

ودلالة الألوان لا تنحصر في المعنى المجازي المتعارف عليه في لون، بل هي أداة طيّعة في يد المخرج يشكلها ويوظفها كيف يشاء ضمن بناء الفيلم. فالأحمر قد يكون كناية على الدم والخطر وقد يستحيل دلالة على الحب والرومانسية. المخرج الأميركي ويز أندرسون مثلا استطاع صناعة سمفونية بصرية من ألوان الأخضر والبني والأصفر في فيلمه "مملكة الشروق". وهنا نجد هذه الألوان تتكرر في كل المشاهد تقريبا، فمثلا نجد اللون الأصفر حاضرا في شارات الكشافة لدى الممثلين وفي سنابل القمح في الحقول وفي كثير من الحقائب والإكسسوارات في الفيلم.

والحديث عن الألوان يقود للحديث عن الملابس في السينما لأنها جزء من مهمة قسم آخر هو مصمم أزياء الفيلم. والأزياء جزء لا يتجزأ من أي عمل سينمائي ناجح، وفيها كثير من الرسائل الرمزية الهامة التي يحملها الفيلم. فبدلة البطل في فيلم "الجوكر" مثلا كانت تنقسم إلى ثلاثة ألوان غير متناسقة كناية على الاضطراب النفسي. وهناك تأويلات كثيرة لدلالات هذه الألوان، منها مثلا أن اللون الأحمر للبدلة للدلالة على غلبة التصرفات الشريرة عليه، لكن القميص الأخضر الذي لا يظهر منه سوى جزء ضئيل، يذكر بفترة السلام النفسي الداخلي التي تقلصت في حياته مرورا بردائه الأصفر أسفل البدلة للدلالة على المرحلة الانتقالية التي مر بها.

وبعيدا عن الأفلام التاريخية التي يرتدي أبطالها أزياء تعبر عن فترتهم الزمانية، فإن تصميم الأزياء أحد معايير التقييم الجمالي للأفلام وهي إحدى فئات جوائز الأوسكار. واستكشاف واستقراء نوعية ملابس الممثلين وطريقة تصميمها أثناء مشاهدة الفيلم السينمائي يعد متعة إضافية. وإذا كان مسار رواية الفيلم هو مسار متعدد من مسار الحكاية على لسان الأبطال إلى مسار اللغة البصرية وتتابع الصورة، فإن الأزياء تحمل مسارا آخر على مدار الفيلم يحكي القصة من زاوية مختلفة.