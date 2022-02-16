الفيلم التفاعلي ومستقبل الإنتاج السينمائي

أثناء سيره في الشارع يعثر شاب تونسي على كراسة سوداء ملقاة على قارعة الطريق، يدفعه الفضول لأخذ الكراسة وتصفحها ليكتشف بها سرا مفاده أنه بمقدور أي شخص أن يقتل شخصا آخر بمجرد كتابة اسمه فيها.

يأخذ الشاب الكراسة إلى البيت وتصبح مادة للسخرية بينه وبين صديقه، ليقررا تجربة هذا السر فكتبا اسما فيها، كان الاسم هو اسم رئيس البلاد لتحدث المفاجأة ويموت بالفعل.

وتدور الأحداث بعد ذلك في فيلم "كارما" التونسي من إخراج سيف بن عمار، أحد مشاهير الشباب التونسيين على يوتيوب، والذي يصفه بأنه أول فيلم تفاعلي عربي، إذ يمكنك وأنت تشاهده على يوتيوب أن تختار بنفسك مسار الأحداث كأن يلتقط الشاب الكراسة أو يتركها، أو أن يكون اسم القتيل هو الرئيس أو صديقه، ومع كل خيار تأخذ القصة مسارا مختلفا.

الفيلم مصنوع بإمكانيات بسيطة ومأخوذ عن قصة فيلم الرعب "كراسة الموت" المعروض على شبكة نتفليكس، وأهميته أنه قدم نموذجا عربيا ولو كان بسيطا لفكرة الفيلم التفاعلي التي انتشرت منذ عدة سنوات كنوع جديد من الأفلام يسمح للمشاهد بأن يتدخل في مسار الفيلم باختيار الأحداث لتحويل دفتها أثناء عرض الفيلم.

والفكرة هي أن الفيلم يسير بشكل طبيعي على الشاشة، ثم تظهر لفترة بسيطة خيارات أسفل الشاشة تمكن المشاهد من أن يقرر للبطل ما سيفعله حين يوضع الممثل في الفيلم أمام خيارين: إما أن يخرج من مكان مثلا أو يبقى فيه، ومع كل خيار يختلف مسار القصة.

يأخذ هذا النوع من الإنتاج السينمائي للأفلام إلى مستوى آخر غير معهود، إذ إنه يجعل المشاهد شريكا لفريق الفيلم على صعيد السيناريو، كما أنه يجسر الهوة بين صناعة الأفلام وطبيعة عمل وسائل الإعلام، فتحويل المشاهد من الفعل الثابت كمتلق إلى فاعل إيجابي متحرك هو ثورة مهمة لم تعرفها سوى وسائل الإعلام مع دخول الإنترنت حين زادت جرعة التفاعلية ودور المتلقي في التأثير في المحتوى بشكل عزز قدرة القارئ والمشاهد إلى أن حل محل الصحفي والمذيع في برامج اليوتيوب وبقية منصات الإنترنت.

من جانب آخر، فإن الفيلم التفاعلي يذيب كثيرا من الفوارق بين الأفلام وألعاب الفيديو، ففي فيلم "المرآة السوداء، باندرسناتش" على نتفليكس يستطيع المشاهد أن يختار تفاصيل كثيرة للبطل وصلت لاختيار طعام فطوره ونوعية الأغاني التي يسمعها، ثم مع كل خيار جديد تظهر أمامه أسفل الشاشة الخيارات السابقة ليغيرها إذا أراد بعد أن تجاوزتها الأحداث، أي أنه يلعب في السيناريو كما يشاء ليتبارى المشاهدون بعد ذلك في إحصاء عدد النهايات التي وصل إليها كل منهم للفيلم، حتى أن بعضهم رسم خريطة للنهايات المختلفة، واكتشف بعضهم أنه باتباع بعض الخيارات أثناء العرض يمكن الوصول إلى اللعبة التي ابتكرها البطل في البداية.

قد يكون هذا النوع من الأفلام مقدمة لتطوير في بنية الفيلم نفسه والدخول إلى أنماط أخرى تتجاوز حتى فكرة القصة كأساس للفيلم، فهناك عدة حلقات على نتفليكس مثلا بعنوان "ارح عقلك"، وهي أقرب للتمرينات الذهنية منها لأي قصة، لأنها تتيح للمشاهد الاختيار بين الرغبة في النوم أو الاسترخاء أو التأمل.

عوائق الإنتاج والانتشار

تتيح هذه الخاصة للمتلقي أن يشاهد عدة نسخ للفيلم وليس نسخة واحدة لهذا النموذج للفيلم متعدد الأبعاد والمسارات، وهو ما يزيد فرص انتشار الفيلم والإقبال عليه، غير أن هذا النوع من الإنتاج مكلف للغاية لأنه يتطلب تصوير عدة أفلام وليس فيلما واحدا، فالأمر لا يتعلق فقط بمجرد اختيارات عشوائية لمسارات القصة الفيلمية، وإنما تشكيل بناء كامل لـ5 نسخ من الفيلم وإعادة كثير من المشاهد حسب الخيارات الممنوحة للمشاهدين.

ينتزع الفيلم التفاعلي أيضا مزيدا من التأثير من دور السينما ليمنحها للمنصات الفيلمية الرقمية، وهو أمر يحقق ولا شك مزيدا من الانتشار، لكنه يؤثر على أرباح الأفلام وحصيلة شباك التذاكر والتي هي صناعة تدر ملايين من الدولارات حول العالم، وبالتالي سيبقى محصورا إلى أجل غير مسمى في المنصات الشهيرة مثل نتفليكس وغيرها إلا إذا نجحت المحاولة الحالية لدمج الفيلم التفاعلي داخل قاعات السينما.

وفكرة الدمج قائمة على أن يكون الاختيار جماعيا لكافة المشاهدين في دار العرض وليس لكل مشاهد على حدة، أي تظهر الخيارات كما هو معتاد أسفل الشاشة، لكن يقوم الجميع بالتصويت المباشر لاختيار النهاية المناسبة عبر تطبيق خاص على هواتفهم المحمولة، والاختيار الذي يحظى بأكبر قدر من الأصوات هو الذي يتم عرضه.

وهناك خاصية تتيح مزيدا من الانتشار لهذا النوع من الأفلام جماهيريا عبر خاصية منحتها يوتيوب لمستخدميها منذ سنوات ولكن لم يتم استخدامها في مجال إنتاج الأفلام التفاعلية، وهي الخاصية التي استخدمها فيلم "كارما التونسي"، والتي تتيح إظهار الخيارات أسفل الفيديو للتنقل بين مسارين مختلفين لمسار القصة شريطة أن يوقف المستخدم تفعيل خاصية الانتقال التلقائي للفيديو التالي قبل تشغيل الفيلم.

ويبدو أن يوتيوب تريد أن تجد لها موطئ قدم في هذا المجال لأنها سارعت إلى إنتاج فيلم "سرقة مع ماركيبلير" كأول فيلم تفاعلي قبل 3 سنوات في أعقاب إنتاج نتفليكس أول فيلم تفاعلي وهو "المرآة السوداء، باندرسناتش".

وفيلم "سرقة مع ماركيبلير" متاح للمشاهدة مجانا على يوتيوب حتى الآن، ويتكون من 61 مقطع فيديو، وهي الخيارات التي يعرضها للمشاهد أثناء مسار الأحداث.

قد يكون هذا النوع من الأفلام مقدمة لتطوير في بنية الفيلم نفسه والدخول إلى أنماط أخرى تتجاوز حتى فكرة القصة كأساس للفيلم، فهناك عدة حلقات على نتفليكس مثلا بعنوان "ارح عقلك"، وهي أقرب إلى التمرينات الذهنية منها لأي قصة، لأنها تتيح للمشاهد الاختيار بين الرغبة في النوم أو الاسترخاء أو التأمل، ومع كل خيار يتم استخدام نوع موسيقى ونبرة صوت للمعلق مختلفة بالإضافة إلى إيقاع هادئ من الحركة البطيئة لأشكال هندسية مختلفة الألوان تتحرك ببطء على الشاشة، وهذا النموذج من الأعمال يستخدم معظم عناصر التكوين الفيلمي ما عدا القصة والممثلين، إذ إنه يلعب بالألوان والصوت والموسيقى للوصول إلى التأثير على المشاهد بغرض آخر يختلف عن مسار رواية القصة.