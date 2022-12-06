العنّابي والأبيض.. قراءة في الهوية البصرية لعَلم دولة قطر

ما إن تقرأ هذا العنوان حتى يتطرق إلى ذهنك مباشرة أن هذا المقال هو دعاية في إطار الاحتفال بكأس العالم، فها هو عَلم، وحتى نطق كلمة قطر أصبح محط أنظار الملايين حول العالم خلال استضافة مونديال 2022 والجدل الدائر عن الصدام الدائر بين الثقافتين العربية والغربية في هذا الحدث الفريد.

ولعل هذا العَلم العربي المميز والذي يعود تاريخه لأكثر من 100 عام حسب الوثائق البريطانية لعام 1916، يحيط به الكثير من الغموض حول رمزيته واختلافه وتشابهه مع أعلام أخرى. ومن منظور علمي بحت تمثل قصة علم دولة في حد ذاته تضاربا ما بين هويته البصرية الفريدة والمعنى التاريخي الذي أضيف إليه في الوثائق البريطانية لعام 1916.

نوضح هنا وجه وسبب هذا التضارب كما تبين لنا من مجموعة ملاحظات ودراسات لبيئة دولة قطر تدعو لإعادة تقييم ما ورد في الوثائق البريطانية لوصف لهاذا العلم. ويرجح الخلاف أن حملات التشويه وسوء فهم البيئة الخليجية ليست وليدة اللحظة، بل قد تعود لأكثر من 100 عام للسواحل القطرية التي كانت مطمعا للغزاة لثروتها البحرية من اللؤلؤ ومن بعدها النفطية.

لفهم أصل عَلم دولة قطر علينا ببساطة فهم الهوية البصرية لبيئة شبه جزيرة قطر التي نوضح هنا كيف كانت هي المصدر الحقيقي لاستيحاء العَلم مثل ثقافات عديدة حول العالم. فمثلًا عَلم لبنان مستوحى من شجرة الصنوبر وعَلم ولاية كاليفورنيا مستوحى من الدب الجبلي وأمثلة أخرى عديدة

بلا شك أن علم دولة قطر يثير تساؤل كل من ينظر إليه، بداية من شكله المستطيل الممتد إلى وجوده وارتباطه تاريخيا بالسفن أكثر من اليابسة، مرورًا بلونه العنّابي غير الموجود في أي علم آخر عربيا كان أو أجنبيا، إلى تشابهه المثير بينه وبين الجارة البحرين، وأخيرا كثرة الروايات المتضاربة المحيطة بكل ما سبق والتي تجعل منه لغزا مثيرا للدراسة سنحاول فهمه من منظور مختلف في هذا المقال.

حسب الرواية التاريخية المدونة في السجلات البريطانية يعرف حاليا عَلم قطر أن اللون الأبيض يرمز إلى السلام واللون العنابي يرمز إلى الدم الذي أريق أو الدم المتخثر في حروبها التي خاضتها قطر لا سيما في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.

أما الرؤوس التسعة الموجودة في علم دولة قطر فترمز إلى أن دولة قطر هي العضو التاسع في الإمارات المتصالحة في دول الخليج العربية، فقد أضيفت بعد إبرام الاتفاقية القطرية البريطانية في عام 1916. وقد ذكر ذلك في ملفات وزارة الخارجية البريطانية عام 1931 بشأن تصميم عَلم دولة قطر ولونه.

وفي السجلات البريطانية ذاتها، لفت نظري خطابًا يطالب أصحاب السفن القطرية بإلزامية رفع أعلامهم على متن سفنهم في المياه العميقة للخليج وأنهم يتعمدون إخفاءها في تلك المناطق البحرية التي تمر بها السفن الكبرى ليقوموا بقرصنتها مخفين هويتهم.

وتجسد هذه الرواية عدة مفارقات تاريخية وعلمية، ومن زار قطر وعاشر أهلها لن يجد أثرًا لثقافة القرصنة أو لتمجيد الحروب، بل على العكس سيجد أن القطريين يميلون للابتعاد عن أي صدام ويجيرون الغرباء وتحمل أسماؤهم ولغتهم دلالات بحرية بعيدة كل البعد عن الهوية العدائية الغوغائية التي رسمتها المذكرات البريطانية.

تتماشى هذه الرؤية مع الفكر الاستعماري الأوروبي في مطلع القرن الماضي الذي كان يرى العرب من منظور النزاعات والحروب التي كان لهذه القوى الاستعمارية دور كبير في إشعالها بالخليج واستغلالها لفرض نفوذهم في المنطقة.

من الممكن أن هذه الرؤية السلبية شكلت رؤية مغلوطة لوصف الهوية البصرية لعلم قطر في الوثائق الوطنية، إذ من الطبيعي ألا يعرف المستعمر كيف يصف هذا العلم إلا بوصف قريب إلى رؤيته للمكان، ومن هنا يجسد العلم في نظرهم مجرد قماش أبيض ملطخ بدماء متماشيًا مع الصورة النمطية عن الثقافات التي تغزوها بريطانيا، أو لدماء الشعوب المتنازعة وللسلام الذي أحلوه بينها.

بسرد هذا التفسير البريطاني في الوثائق التاريخية تتحول هذه الدلالات البصرية لتمثل وقائع تاريخية جديدة فتمثل الدماء رمزًا للنصر في الحروب، والأبيض يمثل السلام الذي هو جزء من الهوية الإسلامية.

عَلم واحد وتفسير مزدوج يرضي رؤيتين مختلفتين، ولكن هل هذه قراءة صحيحة لهذا العَلم الذي يعد أحد أقدم الأعلام العربية؟

لفهم أصل علم دولة قطر علينا ببساطة فهم الهوية البصرية لبيئة شبه جزيرة قطر التي نوضح هنا كيف كانت هي المصدر الحقيقي لاستيحاء العَلم مثل ثقافات عديدة حول العالم. فمثلًا عَلم لبنان مستوحى من شجرة الصنوبر وعَلم ولاية كاليفورنيا مستوحى من الدب الجبلي وأمثلة أخرى عديدة.

أولًا علينا أن نلاحظ أن علم قطر هو الوحيد الذي يتخذ شكلا مستطيلا مطولا وليس مربعا كبقية أعلام المنطقة وهو ما يشبه مقاييس الأعلام البحرية التي تكون بهذا الشكل حتى تكون أكثر وضوحا مع حركة الرياح فوق السفن. ويتأكد ذلك أن كل السفن القطرية القديمة على مدى بدائيتها تخصص مكانا للعلم والذي قلما وجد فوق المباني في أوائل القرن.

ثانيا يمثل الأبيض لون اليابسة في شبه جزيرة قطر المكونة من الحجر الجيري الناصع البياض (limestone) بينما قد يرمز اللون العنابي إلى البحر وتحديدا لون الشعب المرجانية (coral reef) التي يكشفها المد والجزر في عدة مناطق مثل الخور والشمال والمياه الضحلة التي تحيط عموما بقطر.

في ثقافة الخليج وشبه الجزيرة يرمز للبحر في الأعلام القديمة باللون الأحمر الذي يجسد الشعب المرجانية التي يراها البحارة أثناء الغوص بحثا عن اللؤلؤ والصيد. لنفس السبب سمي البحر الأحمر بهذا الاسم وكانت الأعلام القديمة للكويت والإمارات والبحرين كلها باللون الأحمر والأبيض. يمثل اللونان إذًا الأرض والبحر على الأرجح وليس الدم والسلام كما ورد في الوثائق البريطانية.

إذا أقررنا بأن علم قطر هو إذًا شارة بحرية، فتمثل المثلثات الشكل الذي ترسمه أمواج الخليج على الشواطئ الهادئة في المياه الضحلة والمستقرة في شرق شبه الجزيرة مثل قطر والبحرين (Sinusoidal waves).

الشكل المثلث يتكون بسبب انكسار أمواج صغيرة ببعضها على شواطئ شبه مسطحة في ظاهرة معروفة في علم دراسة خواص السواحل الذي أقوم أنا وفريقي بدراسته في قطر منذ سنوات من خلال تعاون بين مؤسسة قطر وجامعة جنوب كاليفورنيا ووكالة ناسا.

لذلك يتشابه عَلما قطر والبحرين لوجود كليهما في منطقة المياه غير العميقة والمستقرة في الخليج وقد يكون العلمان رمزين بحريين للملاحة في المياه الضحلة والقريبة من الشاطئ وهي مياه لا تستطيع سفن كبيرة الإبحار فيها.

ولكن عَلم البحرين يستوحي الأحمر من البحر كبقية أعلام دول الخليج التاريخية بينما في علم قطر فيرمز للبحر بلون الشُّعب المرجانية في مناطق المد والجزر الممتدة التي تحيط بشبه جزيرة قطر والتي كانت أهم مناطق الصيد وتحيط أكثر بشبه جزيرة قطر عن البحرين.

تأكيدا لهذه القصة كشفت دراسة نشرتها مكتبة قطر الوطنية أن لون صبغة عَلم قطر مستوحى من هذه الشُّعب. إذا نظرت الآن للعلم فهو يرمز لأهم شيء يبحث عنه البحار -أي القطري- في وسط البحر وهو الشاطئ أو بر الأمان وفي نظري هذا هو الرمز الصحيح للعلم الذي كان دليلا يهدي السفن في المياه الخطرة.

إذا استخدم القطريون هذا العَلم كإشارة بصرية لهداية مراكب الصيد والسفن إلى الشاطئ في غياب المنارات منذ 100 عام أو تضاريس يهتدي بها المُبحر للاتجاهات قرب الساحل وقد يعطي ذلك تفسيرًا مختلفًا لما ورد في الوثائق البريطانية عن سبب ظهور واختفاء العَلم على السفن القطرية أثناء إبحارها في الخليج.

كان العلم يحمل قرب الشاطئ للدلالة على اتجاه البر ويُنزع في المياه العميقة حتى لا يضلل السفن أن الشاطئ قريب حيث إن المناطق القريبة من الشاطئ لا يمكن للسفن الكبرى الإبحار فيها لأنها ضحلة.

ولعل غياب هذا التفسير الأكثر منطقية لعَلم دولة قطر كان سببه عدم فهم كاتبي الوثائق البريطانية للبيئة القطرية ورؤيتهم أن الصحراء ليس بها شيء يستوحى منه أي هوية غير الحروب والدماء وهو تقريبا نفس سوء الفهم والتشويه الذي نراه اليوم.

إذًا هو ليس وليد اللحظة وإنما استمر لأكثر من قرن مُخفيًا وراءه إرثًا حضاريًا لشعبٍ استوحى من البحر هويته فرسم عَلمه على كل شبر من شواطئ شبه الجزيرة كما توضح الصورة الملتقطة ورسم تغير مستواه خريطتها على أكثر من ألف عام كما أوضحنا في مقال سابق.

ما زالت دراسة التطور البيئي الفريد لقطر وسواحل شرق شبه الجزيرة العربية محل دراسة فريقنا العلمي والتي نرى من خلالها جزءا من التاريخ البيئي والمناخي الفريد لكوكبنا وكيف تعامل شعب قطر مع متغيرات طبيعية رسمت هويته في التأقلم معها، وكان هذا التطور البيئي الفريد رمزا لعَلمه وليس الحروب.