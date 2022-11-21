القوانين الجديدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

تهدف هذه المقالة إلى إطلاع القراء على مستجدات بعض النقاط الأكثر شيوعًا المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. سبق أن كتبت العديد من المقالات لقناة "الجزيرة" حول قوانين الجنسية التركية، وفي هذه المقالة سأتطرق إلى نقاط محددة حول التغييرات الأخيرة التي طرأت على هذه القوانين.

ونظرًا لأنني ركزت على مواضيع أخرى مثل قوانين تصريح الإقامة لبضعة أشهر، لم أتمكن من إبلاغ قرائنا بهذه التغييرات. وعلى كل حال، للحصول على معلومات عامة يمكنكم دائمًا قراءة مقالاتي السابقة.

كان من الممكن سابقا لزوجات المستثمر الحصول على الجنسية. لكن لم يعد هذا ممكنًا منذ فترة ولا يبدو أن القانون سيتغير، إذ إن قرار السماح لزوجات المستثمر بالحصول على الجنسية لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع النظام القانوني التركي لأن تعدد الزوجات محظور في تركيا