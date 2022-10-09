إقامة الطالب .. قواعد تصريح الإقامة في تركيا (6)

بدءا من مقالاتي الخمسة السابقة، بدأت سلسلة من المقالات حول قواعد تصريح الإقامة في تركيا. في المقال السابق، تطرقنا إلى أساسيات تصريح الإقامة طويل الأمد في تركيا.

سنركز في هذا المقال على الفئات المتبقية من تصاريح الإقامة التي لم نخبر عنها بعد في المقالات السابقة:

تصريح إقامة الطالب. تصريح الإقامة لأسباب إنسانية. تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر.

تصريح إقامة الطالب

يُمنح تصريح إقامة الطالب للطلاب الأجانب المسجلين في درجات الزمالة والبكالوريوس وأي درجة دراسات عليا في الجامعات التركية طوال مدة برامجهم التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الطلاب الأجانب المسجلين في مدرسة ثانوية أو عالية، ولا يحملون نوعا آخر من تصريح الإقامة مثل تصريح إقامة الأسرة، تصريح إقامة طالب بشرط أن يثبت أن تكاليف تعليمهم مغطاة من قبل شخص ما، ويتم الحصول على الموافقة المشتركة من والديهم.

ومع ذلك، يمكن منح تصاريح إقامة الطلاب لطلاب المدارس الثانوية والعالية كحد أقصى لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها إذا تم العثور على المتطلبات الضرورية. إن الحصول على تصريح إقامة طالب بحد ذاته لا يمنح أولياء أمور الطلاب الأجانب حق الحصول على تصريح إقامة.

يُمنح الأجانب الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر أو حيث توجد أدلة ظرفية قوية على أنهم قد يكونون ضحايا لذلك، يُمنحون نوعا خاصا من تصريح الإقامة ساري المفعول لمدة 30 يوما.

كما يُطلب من المتقدمين الحصول على تأمين صحي يكون ساري المفعول حتى نهاية مدة تصريح إقامة الطالب. ويجب على المتقدمين للحصول على تصريح إقامة طالب تقديم عنوان السكن أثناء طلباتهم.

إذا كان هناك أي تغيير يتعلق بالمؤسسة التعليمية التي تم تسجيل حاملي تصاريح إقامة الطلاب فيها، فيجب إخطار المديرية العامة لإدارة الهجرة بهذا التغيير في غضون 20 يوما. وإذا تم تعليق تسجيل الطلاب الأجانب، فسيتم أيضا تعليق تصاريح إقامة الطلاب الخاصة بهم. الحصول على حالة طالب خاصة، أو التسجيل في برنامج دراسة عن بعد لا يستلزم الحق في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة طالب.

يجب تمديد تصاريح إقامة الطلاب التي لا يتمكن حاملوها من التخرج في الوقت المحدد لمدة أقصاها سنة واحدة وبطريقة لا تتجاوز الحد الأقصى لفترة الدراسة (على سبيل المثال، 7 سنوات لدرجة البكالوريوس). بمجرد تخرج الطلاب الأجانب رسميا، يتعين عليهم مغادرة تركيا في غضون 10 أيام من تاريخ التخرج ما لم يتقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة قصير الأجل ممنوح لأولئك الذين يرغبون في البقاء في تركيا لمدة 6 أشهر أخرى عند الانتهاء من تعليمهم العالي أو أي تصريح إقامة آخر، إن أمكن.

يمكن إلغاء تصاريح إقامة الطلاب أو، على الأقل، رفض تجديدها إذا اختفت المتطلبات الضرورية المذكورة أعلاه أو إذا فهمت من قبل السلطات أن حاملي تصاريح إقامة الطلاب لن يتمكنوا من إكمال تعليمهم أو إذا تم الاكتشاف من قبل السلطات أن تصاريح إقامة الطلاب لا تستخدم بما يتوافق مع غرضها أو إذا تم فرض حظر دخول على الطلاب الأجانب أو أصبحوا خاضعين لقرار الترحيل بطريقة أو بأخرى.

يمكن لحاملي تصاريح إقامة الطلاب التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في تركيا إذا كانوا مسجلين في درجة الزمالة أو البكالوريوس أو أي درجة دراسات عليا. بالنسبة لأولئك المسجلين في درجة الزمالة أو البكالوريوس، فإن هذه الفرصة ممكنة فقط بعد الانتهاء من عامهم الأول بتصريح إقامة الطالب.

سيتم إعفاء الطلاب الأجانب الذين حصلوا أيضا على تصريح عمل من شرط الحصول على تصريح إقامة طالب للإقامة بشكل قانوني في تركيا؛ ومع ذلك، بمجرد انتهاء صلاحية تصاريح العمل الخاصة بهم، يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة الطالب مرة أخرى إذا كانوا يريدون متابعة تعليمهم العالي.

تصريح الإقامة لأسباب إنسانية

في بعض الحالات، قد تمنح المديرية العامة لإدارة الهجرة تصاريح إقامة إنسانية لمدة أقصاها سنة واحدة دفعة واحدة للأجانب دون السعي للحصول على متطلبات الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة. هذه الحالات هي كما يلي: إذا كانت مصلحة الطفل الفضلى مصدر قلق، إذا كان لا يمكن ترحيل الأجانب من تركيا أو إذا كانت مغادرتهم تركيا غير معقولة أو غير ممكنة إلى حد ما، إذا تم إعفاء الأجانب من قرار الترحيل، إذا كان هناك استئناف قضائي من قبل الأجانب ضد قرار الترحيل المفروض عليهم، إذا كانت عملية ترحيل الأجانب إلى بلد اللجوء الأول أو إلى دولة ثالثة آمنة في حالة انتظار ولم تكتمل بعد.

تلغى تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية ولا تجدد من قبل السلطات في الحالات التي لم تعد فيها الأسباب المذكورة أعلاه قائمة. تقوم السلطات بحكم منصبها بتقييم ما إذا كانت هذه الأسباب لا تزال قائمة أم لا. ويجب إخطار حاملي تصاريح الإقامة الإنسانية بقرار إلغاء أو رفض التجديد قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء تصاريح الإقامة الإنسانية الخاصة بهم. ويجوز لحاملي تصاريح الإقامة الإنسانية التقدم بطلب للحصول على نوع آخر من تصاريح الإقامة طالما أنهم يستوفون متطلبات ذلك.

عند استيفاء الشروط اللازمة للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، فإن عدم دفع أي غرامة إدارية تم فرضها بسبب انتهاك سابق لتاريخ انتهاء صلاحية تصريح الإقامة لن يمنع إصدار تصريح الإقامة لأسباب إنسانية.

تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

يُمنح الأجانب الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر أو حيث توجد أدلة ظرفية قوية على أنهم قد يكونون ضحايا لذلك، يُمنحون نوعا خاصا من تصريح الإقامة ساري المفعول لمدة 30 يوما. ولن يتم طلب متطلبات الأنواع الأخرى من تصاريح الإقامة أثناء إصدار تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر.

يمكن تجديد تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى السماح للضحايا بالحصول على متسع من الوقت للتعافي والاستعداد للتعاون مع السلطات، لفترات كل منها تساوي 6 أشهر، إذا بدا ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية 3 سنوات تحت أي ظرف من الظروف.

أيضا، يتم إلغاء هذا التصريح في الحالات التي يثبت فيها أن الأجانب الذين يُفترض أنهم ضحايا للاتجار بالبشر، يتواصلون مع مرتكبي الجريمة عن طيب خاطر. من الضروري أن يبقى الضحايا في مأوى أو مركز دعم وأن يشاركوا في برنامج دعم بناء على موافقتهم خلال هذه الفترة. وفي حالة عدم التزام الضحايا بهذا، تُلغى تصاريح إقامتهم.