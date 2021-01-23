المعارضة الخارجية الأردنية وأفق الإصلاح والمصالحة

لم يُعتد في الساحة المحلية الأردنية أن يكون هناك معارضة خارجية أو متحدث باسم المعارضة الخارجية، إذ يعرف عن النظام الأردني بأنه النظام الذي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما في تعامله مع معارضيه، فبقي على سياسة التحجيم الناعم في معالجة مشاكله وأزماته الداخلية؛ إلا أنه بعد الربيع العربي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي بدأ يطفو على السطح ما اصطلح على تسميته المعارضة الأردنية في الخارج أو المهجر.

تاريخ المعارضة الخارجية للنظام الأردني

بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956 من فرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني، تراجع الدور الفرنسي البريطاني في المنطقة، والذي قامت الولايات المتحدة بالدفع باتجاهه؛ لتحل مكانه في المنطقة لمواجهة الاتحاد السوفياتي، حينها أصدر الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور الرئيس الـ34 للولايات المتحدة مبدأ ما اصطلح عليه مشروع أيزنهاور، وهو الذي يتيح للدول في الشرق الأوسط أن تطلب مساعدة الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة الخطر الشيوعي.

حينها كان الأردن قد أجرى انتخابات برلمانية في الضفة الشرقية (الأردن) والضفة الغربية (فلسطين)، والتي كانت في اتحاد مع الأردن، وحصل الحزب الوطني الدستوري المحسوب على الخط الناصري 17 مقعدا نيابيا، واستطاع تشكيل الحكومة بالتحالف مع الشيوعيين والبعثيين واليسار العربي المقرب من الاتحاد السوفياتي.

عارض رئيس الحكومة المنتخب، سليمان النابلسي، التعاون الأردني مع إعلان أيزنهاور، حيث كان الرئيس النابلسي يتخذ الخطوات في التوجه نحو المعسكر الشيوعي والاتحاد السوفياتي، واستطاع بالتحالف مع تنظيم الضباط الأحرار في الجيش الأردني من إجراء محاولة انقلاب فاشلة من خلال المناورات العسكرية، التي أجراها الجيش الأردني على أبواب عمان وتطويقها، وكان يرأس الجيش علي أبو نوار، ويقود تلك الكتيبة التي أجرت المناورة الضابط نذير رشيد.

بعدها أعلن الملك الحسين في 1957 حل الحكومة وحل الأحزاب وإعلان الأحكام العرفية، فهرب أكثر من 600 ضابط إلى دول الجوار، وخصوصا مصر وسوريا بمن فيهم قائد الجيش علي أبو نوار ونذير رشيد، وتم اعتقال مجموعة من الضباط الأحرار، والحكم عليهم بسنوات سجن مختلفة.

جاءت حكومة وصفي التل في 1965، وعملت على إجراء مصالحة مع المعارضة الخارجية، وتم عودة كل المعارضة الخارجية، ليعود البعض منهم جزءا رئيسيا من أركان النظام، وكان أبرزهم نذير رشيد الذي عاد مديرا للمخابرات العامة ووزيرا للخارجية، فيما عاد قائد الجيش السابق إلى مجلس الأعيان وأصبح ممثلا للملك، وعاد بعضهم من مثل مدير الدفاع المدني ومرافقين للملك وأعضاء في المجلس الاستشاري.. إلخ، كما عاد أغلبهم إلى صفوف دائرة المخابرات بين الأفراد والضباط.

وبذلك تم طي ملف المعارضة الخارجية للنظام الأردني، وبقيت المعارضة في الداخل حتى في ذروة الأحكام العرفية قبل الإلغاء في 1989.

ميلاد المعارضة الخارجية بعد الربيع العربي

أثناء الربيع العربي في 2010 كان هناك ربيع أردني مختلف في سقف مطالبه عن بقية الدول العربية؛ إلا أنه ربيع كان يتشكل في المناطق التي تتمركز بها القبائل الأردنية الأكثر ولاء للنظام الملكي على مدار قرن من الزمان.

التغيرات في النظام الاقتصادي، وتحول الأردن من النمط الريعي، وعجزه عن تلبية مطالب هذا النمط الاقتصادي، وما ترتب عليه من انتقاص في المكاسب الاقتصادية التي كانت تصرف على مناطق القبائل الأردنية، خلق تحولا كبيرا في مزاج تلك القبائل تجاه النظام الحاكم.

القبائل الأردنية كانت توصف بأنها سياج النظام الملكي وحامية العرش الهاشمي، حتى أنه في محاولات انقلاب 1956 استطاعت كتائب الجيش المشكلة من القبائل الأردنية إحباط محاولات الانقلاب العسكري، وما ترتب عليها من اشتباكات داخل الجيش فيما عرف بأحداث معسكرات الزرقاء.

وبدا أن أبناء القبائل الأردنية، الذين يعيشون في مدن الأطراف، أكثر تشددا في ارتفاع سقف المطالب الإصلاحية، وبعض هذه المطالبات والاعتراضات طالت شخصية ساكني القصر، فتم إحالة الكثير منهم على محكمة أمن الدولة، ومحاكمتهم بتهمة تقويض نظام الحكم، وحكم على كثيرين منهم بالسجن بين سنة و3 سنوات.

كان أبناء القبائل الأردنية يعتقدون أنهم أكثر حصانة في مواجهة النظام؛ مما زاد من قدرتهم على رفع سقف مطالبهم، قبل أن تتم محاصرتهم والزج بهم في السجون، بينما أحجم المواطنون من أصول فلسطينية عن الانخراط في تلك الاحتجاجات والمطالبات، حيث كانوا يخشون من تشدد الأجهزة الأمنية تجاه تحركاتهم.

وبعد أن أمضى بعضهم سنوات الحبس، وخرجوا من السجن، بدأ يظهر لدى الأردن طبقة من المعارضة الخارجية تتكون من الكثيرين منهم، الذين طلبوا اللجوء السياسي وحصلوا عليه من تركيا وعدد من الدول الأوروبية، وبعض هذه المعارضة أعلنت عن نفسها، وبعضها حصل على اللجوء السياسي، ورفض أن يكون جزءا من المعارضة الخارجية، وعاش بصمت إعلامي في الخارج.

فيما كانت المعارضة بداية تشكلها في الخارج تعيش حالة من فقدان البوصلة، والصراع الكبير فيما بينها، وهجوم بعضها على بعض، إلا أنها في المرحلة الأخيرة كانت أكثر تماسكا وتنظيما ومصالحة فيما بينها وانسجاما.

وأصبحت المعارضة الخارجية هي من يرسم المشهد، ويشكل المزاج العام للشارع الأردني الساخط على الأوضاع الاقتصادية المتردية؛ إذ تبلغ مشاهدات بعض مشاهير المعارضة الخارجية أكثر من متابعات الأذرع الإعلامية التابعة للدولة الأردنية، كما تبلغ مشاهدات حلقات البث على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليون مشاهدة أحيانا، وهذه تعتبر نسبة مشاهدة عالية جدا في الأردن، في بلد لا يزيد عدد سكانه عن 8 ملايين نسمة.

وبدأت المعارضة بعد ذلك بتنظيم نفسها، فكونت تنظيما خاصا بها تحت مسمى رابطة ملتقى أبناء الأردن في المهجر، وأصبح لديها ناطق إعلامي هو سامر الصبيحات، ويضم هذا الملتقى المعارضة الخارجية في أستراليا وأوروبا وأميركا وتركيا، وتقوم بعمل مؤتمرات دورية عبر وسائل التواصل الاجتماعية؛ لتنسيق المواقف فيما بينها.

فيما تقدم المعارضة الخارجية عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المعلومات والتسريبات، التي تهم الشارع الأردني الساخط على الفساد؛ إذ ترى المعارضة الخارجية أن التسريبات تصلها نتيجة شعور بعض الموظفين بالمسؤولية تجاه الوطن، من خلال تسريبهم لأخبار الفساد المنتشر والمستشري في أجهزة الدولة، فيما يرى المراقبون أن تلك التسريبات ناتجة عن صراع أجنحة داخل النظام الأردني، وأنها ناتجة عن هذا الصراع المحتدم بين البيروقراطية القديمة والتيار النيوليبرالي في الأردن، الذي يحاول الزحف على كل مفاصل الدولة والسيطرة على المشهد.

مطالب المعارضة الخارجية ما تزال في معظمها مطالب بإصلاح النظام والعودة إلى تفعيل دستور عام 1952، والتحول إلى الحكومة البرلمانية والملكية الدستورية، وفقا لصيغة الملك يملك ولا يحكم، وربط مبدأ المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، ورد سلطة الشعب للشعب ليحكم نفسه، وانتخاب من يتولى رئاسة الحكومة من الشعب، وإن كان البعض الآخر رفع السقف للمطالبة بإسقاط النظام في المرحلة الأخيرة؛ لكنه شعار ما زال يرفض في أوساط المعارضة الخارجية.

معظم هذه المعارضة يرفض التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به، وإن كان هناك تجمع للمعارضة يتعامل مع الكيان الصهيوني وحكومته للضغط على النظام الأردني، فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية؛ لكن هذا التجمع الصغير من المعارضة منبوذ من باقي المعارضة الخارجية وأبناء الشعب الأردني في الداخل.

معظم من في المعارضة الخارجية يعلنون رفضهم تلقي أي مساعدات خارجية من أي طرف كان؛ لكنهم يتعاملون مع المنظمات الحقوقية والجهات المناحة للأردن للضغط على النظام في سبيل التحول السياسي من المملكة الشمولية إلى المملكة الديمقراطية من وجهة نظرهم.

تأثير المعارضة الخارجية وإمكانية المصالحة والحل

لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي قلبت كل قواعد اللعبة السياسية في الداخل الأردني، من حيث إمكانية الوصول والتأثير في الشارع الأردني، والسقف الإصلاحي المرتفع الذي تقدمه المعارضة حول الملكية الدستورية والحكومة البرلمانية، الذي يداعب أحلام وتطلعات الكثيرين من أبناء الشعب الأردني، لا سيما أن المعارضة الداخلية للنظام يتم تهميشها من المشهد الداخلي بالوسائل القانونية وعبر العقاب المدني والحرمان من بعض حقوق المواطنة.

المتابع للشأن الأردني يلحظ أن خطاب المعارضة الخارجية هو الخطاب والرواية الأكثر انتشارا في أوساط الفئات الساخطة على طريقة إدارة الدولة، وخاصة في المناطق القبلية، التي فقدت الكثير من امتيازاتها في العقد الأخير، أن المعارضة الخارجية بدأت تستحوذ على أهم حصون النظام وأكثر الأماكن ولاء له عبر العقود الماضية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تؤثر في المشهد والمزاج العام للشارع الأردني، بالطريقة التي أثر فيها اختراع الآلة الطابعة على أوروبا القديمة.

إن حجم المعارضة الخارجية الذي بلغ المئات، والذي بدا أكثر تنظيما لصفوفه، وأكثر قدرة على التأثير في المشهد الداخلي، كما أن ارتفاع سقف مطالبه يشير إلى أنه من الصعب أن يقوم النظام بالتعامل معه، وفقا للصيغة التي تعامل معها الملك الراحل الحسين في الستينيات مع المعارضة الخارجية، والتي أعاد بعضا من رموزها إلى أعلى المناصب وأكثرها حساسية في تاريخ الدولة الأردنية.

طبيعة علاقات النظام الأردني الخارجية مع الدول الأوروبية، وخصوصا بعد صعود الحزب الديمقراطي في أميركا الأكثر صداقة للنظام الأردني، يشير إلى أن النظام الأردني لا يخشى أن يؤثر ملف المعارضة الخارجية على علاقاته الدولية، ولن يشكل عامل ضغط عليه في الخارج، حيث يقدم النظام الأردني نفسه دوليا على أنه النظام الأكثر ديمقراطية بين الأنظمة العربية، والأكثر اعتدالا في المنطقة، وعلى أنه يساهم في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط.

لكن يبدو أن مشكلة النظام الأردني مع المعارضة الخارجية، هي قدرتها على التأثير في تشكيل مزاج الناس بالساحة الداخلية، وتوجيه دفة المعارضة إلى سقوف لا يقبل بها النظام، ولا يرى من الضرورة التحول نحوها وخصوصا الملكية الدستورية بالصيغة التي تطالب بها المعارضة؛ بأن الملك يملك ولا يحكم، ووضع كل السلطات بيد رئيس وزراء من الأغلبية البرلمانية، ومحاسبته؛ ليتساوى غُنم السلطة بغرم المساءلة.

من الواضح أن إعادة تكرار المشهد الذي جرى في الستينيات مع المعارضة الخارجية غير وارد في المرحلة الحالية، وأن أسلوب الترضيات في بعض المناصب القيادية يصعب أن يكون متاحا حاليا، وبالوقت نفسه لا يمكن الذهاب إلى الإصلاح دفعة واحدة كما تطالب به المعارضة الخارجية وبالسقف المنادى به.

الحل الذي يمكن أن يكون واقعيا وممكنا هو قيام النظام برسم خريطة إصلاح سياسي متدرج، وضمن برنامج زمني محدد، والتنفيذ لهذا البرنامج بشكل جدي وواضح، ومن ثم العفو عن كل المعارضة الخارجية، وردهم إلى أرض الوطن والتعامل معهم بصفتهم مواطنين كاملي المواطنة، بعيدا عن المقاربات الأمنية التي عادة ما تدفع الناس إلى خيارات لا يرغبونها أحيانا، وبذلك يصبح النظام في الأردن أكثر حصانة في الداخل والخارج، وتدفع مسيرة الإصلاح البلد نحو التقدم والخلاص؛ ليكون للأردن معارضة تساعد في تحصين مناعته الداخلية، لا إضعافه وابتزازه خارجيا من خلالها.