التكنو بوليتيكس (3) | صراع الدول وتنافس الشركات

باحث وكاتب متخصص في الشؤون الأميركية، ظهرت كتاباته في كبريات الصحف الأميركية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وفورين بوليسي وغيرهم. عمل المنشاوي في عدد من مراكز الأبحاث بواشنطن

لم ترتكب منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة "هواوي" (HUAWEI) لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، أي جريمة في كندا؛ بل أُلقي القبض عليها بناء على طلب من السلطات الأميركية على خلفية مخالفة شركة هواوي قوانين العقوبات على إيران، والعمل مع الحكومة الإيرانية بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة لها.

وأفرجت محكمة كندية عن وانزهو بكفالة تقترب من 8 ملايين دولار أميركي، مع فرض الإقامة المنزلية عليها، وتحديد تحركاتها في دائرة جغرافية محدودة مع وضع جهاز تتبع إلكتروني في ساقها اليسرى لرصد تحركاتها، وكي لا تتمكن من مغادرة البلاد.

ولا تعد وانزهو مسؤولة رفيعة فقط ضمن مديري الشركة الصينية العملاقة؛ بل هي أيضا ابنة رين زينغ فاي، مؤسس الشركة والمهندس الضابط السابق بالجيش الصيني.

وتعتبر الصين وشركة هواوي أن الاتهامات ضد وانزهو ذات دوافع سياسية في إطار أكبر من المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات واشنطن لتحجيم الشركة الصينية، ولتبعدها عن منافسة نظيراتها الأميركية.

في عالم اليوم لا يمكن فصل الشؤون الاقتصادية والمالية والسياسة والتكنولوجية عن بعضها البعض، ولا يمكن الفصل باستقلالية الشركات الكبرى عن الحكومات. ولا يُعرف يقينا حجم ضغوط الشركات الأميركية، التي تنافسها بقوة شركة هواوي الصينية، ويهمها وضع العراقيل في طريق وصول تكنولوجيا الشركة إلى السوق الأميركية أو أسواق الدول الأخرى.

وجدير بالذكر أن لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية وجودا قويا للغاية في واشنطن، وضاعف من أهميته اعتماد تلك الشركات على كبرى شركات اللوبي والعلاقات العامة للترويج لمواقفها داخل الكونغرس والبيت الأبيض ووسائل الإعلام.

وتمثل الحرب على التكنولوجيا الصينية أحد أهم سمات المواجهة الأميركية مع الصين، وصنفت إدارة ترامب شركات التكنولوجيا الصينية بأنها تهديد للأمن القومي الأميركي، متهمة إياها بالعمل مع الجيش والحزب الشيوعي الحاكم في الصين. ولا يتوقع أن تغير إدارة الرئيس جو بايدن من هذا النهج؛ إذ يتفق رجال الاستخبارات الأميركية، وبعيدا عن الانتماء الحزبي، على خطورة التطور التكنولوجي الصيني على مصالح واشنطن حول العالم.

اتخذت واشنطن إجراءات عقابية وحمائية متعددة أمام عدة شركات صينية منها "تيك توك" (TikTok) و"وي شات" (WeChat)، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الصينية. وتم حظر شركة هواوي من العمل داخل أميركا

وأشارت إستراتيجية الأمن القومي الأميركي الصادرة في بداية عهد ترامب صراحة إلى أن الصين تسعى إلى تحدي قوة واشنطن ونفوذها ومصالحها، في محاولة للإضرار بأمن ورخاء الشعب الأميركي.

كما أشارت إستراتيجية الدفاع الوطني الصادرة عن وزارة الدفاع الأميركية منتصف العام 2018 بوضوح إلى الصين على أنها "منافس إستراتيجي يسعى لتحديث قواته المسلحة لضمان سيطرته الإقليمية على المحيط الهادي وجنوب آسيا، ومقارعة نفوذ الولايات المتحدة العالمي".

ويعتبر الكثير من المعلقين الأميركيين أن الحرب الباردة قد بدأت بالفعل بين واشنطن وبكين، منطلقين من المواجهة التكنولوجية بينهما، وأنه لا يمكن توقع إلا الأسواء خلال السنوات والعقود القادمة.

اتخذت واشنطن إجراءات عقابية وحمائية متعددة أمام عدة شركات صينية منها "تيك توك" (TikTok) و"وي شات" (WeChat)، وغيرهما من شركات التكنولوجيا الصينية. وتم حظر شركة هواوي من العمل داخل أميركا، وأدرجت في القائمة السوداء لمنعها من استيراد التكنولوجيا الأميركية، وأصدر ترامب قرارا تنفيذيا يمنع الشركات الأميركية الخاصة من استخدام معدات شركة هواوي.

تنبع مخاوف الأميركيين من سيطرة هواوي على شبكات الجيل الخامس من إمكانية وصول سجلات المستخدمين وبياناتهم الأساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، كما يمثل اختراق الشبكة من أي جهة إمكانية التلاعب في البنية التحتية الأميركية وتخريبها، أو شلها حال الضرورة.

كما وضعت واشنطن شركة هواوي في صيف 2019 ضمن قائمتها السوداء الخاصة "بالكيانات المشكوك فيها"، وهو ما يعرقل أعمالها مع الشركات الأميركية.

وتواجه الشركات الموجودة في القائمة الأميركية السوداء تحديات كبيرة في الحصول على التكنولوجيا الحيوية؛ لأن الشركات الأميركية يُحظر عليها البيع لهذه الشركات إلا بعد الحصول أولا على ترخيص للقيام بذلك، وتُهدد القيود المتصاعدة على شركة هواوي بشل أعمالها حول العالم.

كما تطالب واشنطن حلفاءها الغربيين بعدم استخدام شركة هواوي فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات المعروف بـ"5 جي" (5G).

وتسمح تكنولوجيا الجيل الخامس بتوفير سرعات فائقة للاتصالات، وهو ما من شأنه إحداث طفرة في مجالات عديدة، بدءا من إدارة المرافق العامة كشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، وانتهاء بطرق تشغيل الآلات بالمصانع بشكل مباشر عن بُعد، ناهيك عن المجالات الطبية والعلاجية وتشغيل السيارات ذاتية القيادة، ومجالات أخرى حيوية كثيرة.

وتنبع مخاوف الأميركيين من سيطرة هواوي على شبكات الجيل الخامس من إمكانية وصول سجلات المستخدمين وبياناتهم الأساسية إلى أجهزة الاستخبارات الصينية، كما يمثل اختراق الشبكة من أي جهة إمكانية التلاعب في البنية التحتية الأميركية وتخريبها، أو شلها حال الضرورة.

ويدفع المسؤولون الأميركيون الحكومات الأخرى حول العالم إلى فرض قيود على شركة هواوي، بحجة أن الشركة توفر بياناتها للحكومة الصينية، وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الحكومة الصينية.

وضغطت إدارة ترامب على الدول الحليفة لواشنطن لتفكيك معدات هواوي من شبكاتها، وهو ما أدى إلى استبعاد أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول الأوروبية، مجموعة أوسع من شركات الإنترنت والاتصالات الصينية من مشروعات البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، وكما سبق أن حظرت اليابان هواتف شركة هواوي.

وتعلن شركة هواوي، ومن ورائها دعم الدولة الصينية، تحدي الموقف الأميركي، وعبرت عن ذلك في وصولها للمكانة الأولى عالميا في سوق الهواتف المحمولة حول العالم بعدما أزاحت عن طريقها شركتي "سامسونغ" (Samsung) الكورية و"آبل" (Apple) الأميركية.

وعبر مؤسس شركة هواوي، خلال لقاء صحفي نادر له مع "بي بي سي" (BBC)، عن تفاؤله المستقبلي، وأكد أنه إذا نجحت واشنطن في إقناع حلفائها بحظر شركة هواوي سيكون هناك بدائل. "إذا انطفأت الأنوار في الغرب فإن الشرق سيضيء، وإذا أظلم الشمال فما يزال هناك الجنوب.. أميركا لا تمثل العالم، أميركا تمثل فقط جزءا من العالم" يقول زينغ فاي.