الإسلاميون بين الدولة الوطنية والمشروع الإسلامي

سبق أن عالجت في مقالين سابقين مسألة التدبير السياسي عند الإسلاميين من مدخلين مختلفين:

الأول: كيفية تدبير العلاقة بين الديني والسياسي؛ انطلاقًا من بيان هيئة كبار العلماء في السعودية حول الانتماء إلى الإخوان المسلمين وتصريحات زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي حول العلاقة مع فرنسا وأزمة الرسوم الكاريكاتيرية.

والثاني: كيفية إدارة العلاقة بين الأيديولوجيا والسلطة؛ انطلاقًا من قرار المغرب التطبيعَ مع إسرائيل.

ولكن بقي مدخل ثالثٌ هو كيفية الموازنة بين مقتضيات الدولة الوطنية والمشروع الإسلامي؛ انطلاقًا من قضية الصحراء الغربية/المغربية واختلاف مواقف إسلاميي الجزائر والمغرب منها.

والمقالات الثلاثة تسلك منهجًا موحدًا، وهو الانطلاق من وقائع سياسية محددة لتقديم تحليل نقدي لمسألة التدبير السياسي الإسلامي (أي وفق منظور الحركيين الإسلاميين)، ولمُساءلة العلاقة بين التنظير والممارسة عند الإسلاميين. وإذا كان الإسلاميون جميعًا يشتركون في الأيديولوجيا العامة، فإنهم قد اختلفوا في الممارسة والحسابات السياسية.

في قضية الصحراء الغربية/المغربية نحن أمام موقفين إسلاميين: الأول يمثله إسلاميو الجزائر، وتحديدًا حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس)، وهو موقف مساند لمبدأ حق تقرير المصير من قبل الصحراويين، وهو موقف مطابق لموقف النظام الجزائري الذي يدعم جبهة البوليساريو (موقف انفصالي). والموقف الثاني يمثله إسلاميو المغرب، وهو موقف مطابق لموقف النظام المغربي الذي يدافع عن مغربية الصحراء (موقف وحدوي).

يثير هذان الموقفان "الإسلاميان" إشكالية تتعلق بثنائية الوطني والإسلامي في مشروع الحركة الإسلامية (أو ما يسمى بالإسلام السياسي)، وهي إشكالية مفتوحة على ثلاث قضايا هي:

(1) تصورات الإسلاميين للوطني ومحدداته: من الذي يرسم الثوابت الوطنية؟ وما المرجعية التي يتحدد على أساسها ما هو وطني؟ هل هي القوى الاستعمارية أم الأمم المتحدة، أو الأيديولوجيا الإسلامية؟.

(2) وجه الاختلاف والتمايز بين الإسلاميين من جهة، والنظامين الجمهوري في الجزائر والملكي في المغرب من جهة أخرى؛ لأننا أمام تطابق في المواقف السياسية بين إسلاميي كل بلد مع نظام البلد الحاكم، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مفهوم "الإسلامي" في التدبير السياسي للإسلاميين.

(3) وجه الصلة بين الدولة الإسلامية والخلافة من جهة، والدولة القطرية من جهة أخرى؛ فقد تأسس مشروع الإسلاميين على أطروحة الدولة الإسلامية التي هي – في الأصل – خطوة مرحلية للوصول إلى الخلافة (كما لدى حسن البنا)، أو للوصول إلى صيغة من صيغ الاتحاد الإسلامي أيًّا كان مسماها (كما تبلورت لدى إخوان مسلمين لاحقين).

إذا تأملنا تكييف إسلاميي الجزائر والمغرب للأراضي الصحراوية من خلال البيانات الصادرة عنهم، سنجد ثَم تطابقًا بين بيانات كل حركة والموقف الرسمي فيها؛ بحيث تلتزم كل حركة بما تعتبره ثوابت وطنية للدولة القطرية. فعلى الجانب الجزائري، أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) التزامها "بمبدأ حل القضية الصحراوية من خلال استفتاء تقرير المصير وفق المقررات الأممية الصادرة في هذا الشأن"، واعتبرت "مشروع وحدة المغرب العربي هو الإطار الجامع لمصالح البلدان المغاربية وشعبها جميعا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفتح الحدود وحرية تنقل البضائع والأفراد، وهو فضاء يساعد على حل القضية الصحراوية ذاتها". ونبهت إلى أنه “مهما كانت مبررات الأطراف وخلفيات القضية برمتها فإن الاختيار الحر للشعب الصحراوي لمصيره هو ما يساعد على ضمان استقرار المنطقة كلها بشكل دائم ونهائي، وأن سياسة فرض الأمر الواقع تؤدي دوما إلى النزاع والاحتراب". أما حركة البناء الوطني فقد أدانت ما أسمته "الاعتداءات المغربية"، واتهمت الرباط بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، وحذرت من "جرّ المنطقة إلى توترات بدعم غربي".

تؤكد هذه البيانات الإسلامية الجزائرية على أمرين: الأول: دعم استفتاء تقرير المصير والاختيار الحر للشعب الصحراوي، وهو ما يشكل المبدأ الحاكم للقضية من منظورها، وهذا يتفق تمامًا مع موقف النظام الجزائري الذي يدعم الموقف الانفصالي الذي تعبر عنه جبهة البوليساريو القومية، ما يعني أننا – في المحصلة – أمام تطابق بين موقف الإسلاميين والنظام الجزائري، وجبهة البوليساريو القومية. الثاني: مرجعية القرارات الأممية الصادرة بهذا الشأن.

وافق الحزب والحركة على اعتبار قضية فلسطين "في مرتبة قضية الصحراء المغربية" أي إن إخوان المغرب يتمركزون حول القضية الوطنية؛ فالوطني هو المقياس لما هو مهم وأولوي، ولذلك حين أرادوا أن يوضحوا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم جعلوها في مرتبة القضية الوطنية التي تمثل أولوية للدولة القطرية، فالإسلامي هنا (فلسطين) اكتسب أهميته من منظور القضية الوطنية لا العكس، وهو أمر يثير التساؤل حول مفهوم "الإسلامي" بالنسبة لإخوان المغرب تحديدًا، وكيفية وِزان الإسلامي والوطني في حال التعارض.

وكلا الأمرين يردان في بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي دعا إلى "الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة".

أما على الجانب المغربي فنجد موقفين بارزين: موقف حزب العدالة والتنمية (الذراع السياسي لإخوان المغرب) وحركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوي لهم)، ويتطابق الحزب والحركة في الموقف من الصحراء، ولكنهما يختلفان في الموقف من قرار التطبيع.

فبالنسبة للموقف من الصحراء، أكد حزب العدالة والتنمية تأييده لسياسات الملك وجهوده في ترسيخ سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم مسار التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية. أما حركة التوحيد والإصلاح فقد أكدت على ثلاثة أمور: أولها: موقفها المبدئي المؤكد لمغربية الصحراء"، واعتبار قضية الصحراء "قضية أمة وشعب ووطن". والثاني: التنويه بالجهود الوطنية المبذولة دفاعًا عن وحدة المغرب وسيادته (أي جهود المؤسسة الملكية دون أن تسميها). والثالث: استنكار التطبيع والتأكيد على أن المغرب "يضع دائمًا القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية".

وقد توافق الحزب والحركة على اعتبار قضية فلسطين "في مرتبة قضية الصحراء المغربية" أي إن إخوان المغرب يتمركزون حول القضية الوطنية؛ فالوطني هو المقياس لما هو مهم وأولوي، ولذلك حين أرادوا أن يوضحوا أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لهم جعلوها في مرتبة القضية الوطنية التي تمثل أولوية للدولة القطرية، فالإسلامي هنا (فلسطين) اكتسب أهميته من منظور القضية الوطنية لا العكس، وهو أمر يثير التساؤل حول مفهوم "الإسلامي" بالنسبة لإخوان المغرب تحديدًا، وكيفية وِزان الإسلامي والوطني في حال التعارض.

وفيما يخص التطبيع، أيد الحزب قرار المؤسسة الملكية في التطبيع بصيغة مواربة، في حين أن الحركة عارضت التطبيع صراحة، بل دعت إلى "مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، واعتبرت هذا الموقف من باب واجب "النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين". ما يعني أن الفصل بين الدعوي والسياسي لدى إسلاميي المغرب منحهم هامش مناورة أكبر، وأن هذا الفصل انعكس فعليًّا على المواقف المعلنة، ولكن هذا الاختلاف في الموقف من أحد الثوابت السياسية الحركية يفرض تساؤلاً حول تطبيقات المرجعية الإسلامية للحزب والحركة، والحدود التي يُسمح فيها بالخلاف بين الدعوي والسياسي داخل الحركة الإسلامية الواحدة. وهل هذا إقرار بأن السياسة – بخلاف الدعوة – برغماتية وليست مبدئية؟.

نحن هنا أمام بيانات تعكس الحسابات السياسية المختلفة لإسلاميي البلدين، وهي لا تنطوي على أي إشارة إلى بعد إسلامي في قضية الصحراء، بل على العكس تمعن في التماهي مع أطروحات الدولة القطرية ودعاواها ومفاهيمها. فقد استند إسلاميو الجزائر إلى مبدأ تقرير المصير والاختيار الحر للصحراويين ومرجعية القرارات الأممية، في حين استند إسلاميو المغرب إلى مبدأ السيادة الوطنية والتصدي "لخصوم الوحدة الترابية". اللافت أن كلا الطرفين يستند إلى مقولات عامة (سواء في الوحدة أم في الانفصال) من دون تأسيس نظري يدعم موقفه من الناحية الإسلامية أو السياسية من جهة، ودون أن يفسروا لنا وجه تعارض المصالح بين إسلاميي البلدين الذين يقف كل فريق منهم مع نظام بلده في مواجهة نظيره في بلد الجوار، بل إن الفكرة الإسلامية هنا ليس لها مدخل أو وزن في هذه الحسابات السياسية!.

أرادت حركة حمس أن توازن بين النزعتين الانفصالية والوحدوية فدعمت – عمليًّا – انفصال الصحراء الغربية/المغربية وساندت – في الوقت نفسه – مشروع وحدة المغرب العربي الكبير؛ بوصفه إطارًا جامعًا لمصالح البلدان المغاربية، ولكن دون أن تشرح لنا كيف يمكن تأييد تجزئة ما هو موحد واقعيًّا للوصول – فيما بعد – إلى ما هو مأمول من توحيد المجزأ!. فمن شأن اختراع دولة جديدة في الصحراء أن يزيد من تأزيم الوضع في المغرب العربي الكبير ويعقّد من إمكانات الوحدة المأمولة!.

يمكن قراءة هذا التباين في المواقف السياسية لإسلاميي البلدين بواحد من احتمالين:

الأول: أنه يعبر عن تلاؤم فريق من الإخوان المسلمين مع الدولة القطرية، وأنه بات يسلّم بالمرجعية الوطنية لحزبه، ولذلك بات من الممكن أن يتوافق الإسلامي مع خصومه السياسيين المفترضين داخل البلد ولو على حساب وحدة مشروعه مع إسلاميي البلد الآخر، وذلك أنه كثيرًا ما وُجهت للإسلاميين انتقادات من قبل خصومهم بأنهم لا يؤمنون بالدولة القطرية ويسعون لإقامة الخلافة؛ أي إن خصومهم حاولوا تصويرهم على أنهم منقوصو الوطنية، ولكن الإسلاميين استطاعوا أن يطوروا موقفًا وطنيًّا متصالحًا مع الدولة القطرية ويتمسك بالثوابت الوطنية.

الثاني: أنه يمكن أن يقرأ على أنه التزام من قبل هذه الأحزاب باللوائح والقوانين المنظمة للأحزاب في دولها؛ وهي تفرض الالتزام بالسياسة الخارجية للدولة التي تضم الإسلاميين لاكتساب شرعية الوجود والعمل أولاً، ولتلافي أي نزاع قد ينشأ مع جمهورها وخصومها حول الطعن في وطنيتها ثانيًا، ومن ثم فهامش المناورة لديهم محدود، وفي هذه الحالة سيتم تخريج هذا المسلك الوطني على أنه من ضرورات السياسة وإكراهاتها.

ولكن أيًّا كان تفسير هذه الاختلافات، فالمؤكد أن إسلاميي الجزائر والمغرب قد تجاوزوا الأيديولوجيا إلى حسابات وطنية محلية باتت تشكل سقف حساباتهم السياسية، مما قد يعني أنه كلما انغمس الإسلامي في الاعتبارات الوطنية ابتعد عن الاعتبارات الإسلامية الجامعة بينه وبين نظائره من الإسلاميين في الدول الأخرى، وهو أمرٌ سيثير تساؤلات عدة حول مفهوم "الإسلامي" الذي يتراجع باستمرار لصالح مفهوم "الوطني"، خصوصًا أن الإسلاميين عامة دأبوا على التأسيس لعقائديات صلبة في تنظيراتهم وخطابهم السياسي في مواجهة الخطاب العلماني، ثم تخلوا عن تلك العقائدية حين تحولوا إلى ممارسة السياسة والسلطة. فهل كانت الأيديولوجيا مجرد مركب إلى السلطة أم أنه حصلت لهم تطورات فكرية لم يكتبوها بعد؟.

لم يعد غريبًا اليوم أن يلتقي حزب إسلامي مع أحزاب ذات أيديولوجيا مختلفة في البلد الواحد، وأن يختلف في الوقت نفسه مع حزب إسلامي في بلد آخر؛ لأن ما يسميه هو "ثوابت وطنية" تجمعه مع مواطنيه غير الإسلاميين، هو ما يفرّق بينه وبين "إخوانه" الإسلاميين في دولة أخرى. فقد رأينا – على سبيل المثال – كيف التقى إسلاميو الجزائر مع الحزب الحاكم وجبهة البوليساريو القومية، واختلفوا مع إسلاميي المغرب.

دأب الإحيائيون في كتاباتهم منذ ثلاثينيات القرن العشرين على التأسيس لخطاب عقائدي حول الدولة والسياسة والخلافة والأمة الإسلامية، ولكن هذه المآلات تتناقض تمامًا مع ذلك الإرث، وأعتقد أن هذا مسار طبيعي للتمركز حول فكرة الدولة وتحويل الوصول إلى السلطة إلى ضرورة يهون في سبيلها كل شيء، وهي ضرورة تبيح محظورات كثيرة، وقد أوضحت في مقال الأسبوع الماضي كيف أن السياسة – بطبيعتها – تنطوي على إكراهات مستمرة ستجعل مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" غير محدود التطبيقات؛ مما سيغير بنية الخطاب ككل بعد زمن من الممارسة، أو سيجعل الانفصام بين التنظير والممارسة بعيد الشُّقة.

تاريخيًّا بدأت عملية تصالح الإسلاميين مع الدولة القطرية قبيل الثورات العربية، فخلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين طرحت فكرة "الدولة الإسلامية القطرية"، بل إن عبد المنعم أبو الفتوح – فكّ الله أسره – قد مضى أبعد من ذلك حين كان قياديًّا إخوانيًّا، حيث اعتبر كل الدول القائمة دولاً إسلامية قطرية وإن طرأ عليها بعض الاختلالات بسبب الاستبداد، ومن ثم لم يعد مقبولاً – من وجهة نظره – الحديث عن أسلمة الدولة؛ لأنها الدول القائمة مسلمة بمعنى هي "دولة مسلمين"، ولذلك استبدل بها فكرة "الوصول إلى السلطة"، كما أن سعد الدين العثماني استمر لنحو عقدين ينظّر لما يشبه العلمانية الإسلامية من مدخل تصرفات الرسول بالإمامة والتمييز بما يشبه الفصل بين الدين والدنيا.

هكذا يبدو أن فكرتي الفصل بين الدعوي والسياسي من جهة، والدولة الإسلامية القُطرية من جهة أخرى، أتاحتا للإسلاميين هامشًا كبيرًا من البرغماتية والمناورة السياسية، فقد رأينا كيف اختلف موقف الحزب السياسي لإخوان المغرب عن موقف حركتهم الدعوية من قرار التطبيع، كما أن الدولة الإسلامية القطرية أعفت تشكيلات الإخوان المسلمين المختلفة من الالتزام بمواقف سياسية موحدة تجاه القضايا القطرية، ومن ثم تنوعت سياسات أحزابهم وحركاتهم بحسب البلدان التي يشتغلون فيها، والموقف من الصحراء هنا مجرد مثال، ولكن هذه البرغماتية قادت الإخوان إلى مواجهة تحدي العلاقة بين الوطني والإسلامي؛ لأنه في حالة التطبيع أو الصحراء لم تعد فكرة الدوائر المتداخلة للهوية (الوطني والعربي والإسلامي) منسجمة، فقد رأينا كيف بات الوطني مهيمنًا على الإسلامي وباتوا يستغرقون في تسويغ القضايا القطرية المحلية على حساب القضايا الإسلامية. ولكن قبول فكرة الوطنية والمواطنة ومركزية الوصول إلى السلطة، خلق لديهم القابلية للاستثمار السياسي، بل إن بعضهم تحول إلى أداة يستخدمها النظام لإضفاء الشرعية على سياساته، أو كصِمَام أمان أمام ثوران اجتماعي محتمل؛ لأنهم إن كانوا في المعارضة فلن تكون لهم القدرة على لعب دور مواز لدور الدول الداعمة لهم، وإن كانوا في السلطة فلن تكون لهم القوة والمُكنة للعب دور الشريك، فقصاراهم لعب دور المشارك فقط، ومن ثم تتعقد اللعبة السياسية، فالنظام المعين يستمد منهم الشرعية لسياساته، وهم يلجؤون إلى منطق الضرورات لتسويغ المحظورات التي يرتكبونها.

إن المشكلة المركزية في رأيي أنهم ظلوا لعقود يخوضون معارك أيديولوجية تكتسي طابعًا عقائديّا وهوياتيًّا، وقد ظنوا أن الساحة المركزية للمعركة هي النص سواءٌ كان نصًّا دينيًّا أم تراثيًّا وأن الفعل يتمثل في إصدار فتوى أو صياغة بيان، ولكن حين أمكن لهم الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها اكتشفوا أن المعركة هي في الواقع وفي ميدان الممارسة، ولذلك كلما انغمسوا أكثر في الممارسة اتسعت المسافة بينهم وبين تنظيراتهم السابقة.