كورونا.. أصل الحكاية | هل كان مجرد صدفة؟

هذا الاجتماع تقرر التحضير له عام 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وساهمت منظمة الصحة العالمية في إعداد الإعلان الصادر عنه في 14 صفحة، فهل كان هذا الاجتماع الاستثنائي مجرد جهد إضافي وتذكير ومناشدة حول المسؤولية الصحية للدول الأعضاء والشركاء، أم كان له علاقة بظهور فيروس كورونا من جديد؟ إذ إن الموضوع الصحي ليس غائبا عن التقارير والإعلانات والتوصيات والقرارات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، فهو يحتل الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، وينص على ضمان التمتع بالحياة الصحية والرفاهية لجميع الأعمار، ويعتبر شرطا أساسيا لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تناول الإعلان الصادر عن هذا الاجتماع 3 جوانب رئيسية تحركت بشكل كبير بعد إعلان جائحة كورونا، وهي التمويل والتنظيم والتطوير الصحي التكنولوجي، وما كان لهذه الجوانب أن تتحرك على هذا النحو بدون حدث مصنوع شغل العالم على هذا المستوى، ولو لم تقع جائحة كورونا لما انتبه أحد لهذا الاجتماع، ولما صدر عنه.
هل كانت مجرد صدفة أن ينعقد الاجتماع السياسي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حصرا ولأول مرة، تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة: التحرك معا لبناء عالم أوفر صحة" قبل شهرين من ظهور فيروس كورونا؟
يعد تمويل أهداف التنمية المستدامة، على رأس القضايا التي تشغل اهتمام الأمم المتحدة لإنجاز خطة تحويل العالم بحلول عام 2030، حيث تبلغ احتياجاتها السنوية حوالي 6 تريليونات دولار. فكيف يمكن توفير هذا المبلغ الضخم؟ وكيف تقتنع الدول الأعضاء والشركاء، بأن عليهم بذل المزيد من الجهود فعليا لتوفير التمويل اللازم لأهداف التنمية المستدامة؟ فبالرغم من أن العالم ينفق حاليا 7.5 تريليونات دولار على الصحة سنويا؛ إلا أن المؤشرات الصحية تقول:
وكانت المفاجأة لأول مرة في تاريخ البشرية وفي تاريخ قمة الدول 20، يتم الاتفاق على ضخ مبلغ ضخم وقدره 5 تريليونات دولار لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، وذلك في قمة الرياض الاستثنائية التي انعقدت على الإنترنت في 26 مارس/آذار الماضي، وهذا يوضح كيف ساهمت "حكاية" كورونا في توفير تدفقات مالية كبيرة غير معهودة لدعم الجانب الصحي، والحلول الصحية البيوتكنولوجية اللازمة، وسنعرض لهذه التدفقات في مقالات قادمة بإذن الله.
معظم تعهدات إعلان الاجتماع السياسي رفيع المستوى حول الصحة الشاملة، تم تضمينها بصورة شبه حرفية في إعلان قمة الرياض الاستثنائية للدول الـ20 حول كورونا، والمنعقدة في مارس/آذار الماضي، تحت عنوان "مكافحة الجائحة".
عملية تحويل العالم عن طريق أهداف التنمية المستدامة 2030، لا يمكن أن تتم دون أن تخضع لتنظيم دقيق على جميع المستويات وفي شتى المجالات، يتسع لجميع الشركاء من أصحاب المصلحة، ويتسم بشفافية عالية تتوفر فيها البيانات الكاملة الدقيقة، وتسمح بالرقابة الكاملة على كافة البرامج والمشروعات والسياسات والإجراءات، وقد عرض الإعلان السياسي في هذا المجال الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل؛ لتتمكن من تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي مقدمتها:
إن هذه التعهدات وغيرها مما يتصل بموضوعها في إعلان الاجتماع السياسي رفيع المستوى حول الصحة الشاملة، ضُمنت بصورة شبه حرفية في إعلان قمة الرياض الاستثنائية للدول الـ20 حول كورونا، والمنعقدة في مارس/آذار الماضي، تحت عنوان "مكافحة الجائحة"، وقد توالت بعده المؤتمرات والقرارات والتعهدات التي تصب في هذا المجال.
انطلق هذا التطوير منذ سنوات بمشاركة العديد من المؤسسات البحثية والشركات المتخصصة، التي سعت للوصول إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي في زيادة كفاءة الخلية في مواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية، وزيادة كفاءة الجسم في مقاومة هذه الأمراض بصورة تلقائية تقلل تكاليف العلاج على مستوى الفرد والدولة، وربط ذلك مع البيانات الكاملة الصحية والاجتماعية والمالية للأفراد.
وقد حققت الأبحاث في هذا المجال تقدما كبيرا، وبدأت إجراء التجارب الأولية لها على البشر في بعض المناطق من العالم؛ ولكنها ما زالت بانتظار اللمسات الأخيرة لإطلاق نتائجها على مستوى العالم، وإقناع الدول والأفراد بقبولها، وفي حين كانت المؤسسات البحثية بحاجة إلى المزيد من الدعم لاستكمال أبحاثها، فإن الشركات الخاصة كانت بحاجة إلى تعهدات وتنظيم يسمح لها بتسويق منتجاتها على الدول الأعضاء، وجني أرباح الاستثمارات التي قامت بها في هذا المجال، وسنتكلم عن ذلك أيضا بمزيد من التفصيل والاستدلال في مقالات قادمة بإذن الله.
وقد تعهد الإعلان الصادر عن الاجتماع السياسي رفيع المستوى بكل ما من شأنه دعم الأبحاث في هذا المجال وتطمين الشركات الخاصة المستثمرة فيها، ومن ذلك:
وقد ساهمت جائحة كورونا بشكل استثنائي في تسريع العمل بهذه التعهدات، وما كان لها أن تتم على هذا النحو بدون ذلك، ويكفي للتدليل على ذلك التذكير بأن العالم أجمع ما زال ينتظر اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة بيل غيتس الخيرية، والذي تطمح المؤسسة أن يتم استكمال التجارب عليه والانتهاء من تلقيح 2 مليار إنسان بنهاية عام 2021.
فهل كان كل ذلك مجرد صدفة؟