من سيفوز؟ راقب هذه الولايات وفرصة العرب في تغيير نتائج الانتخابات الأميركية

وتاليا أقدم تحليلا منهجيا متكاملا مبسطا لبعض الأسس والضوابط والعناصر والمؤشرات الرئيسية في التنبؤ بمن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 حامية الوطيس:

لا يهمنا كثيرا استطلاعات الرأي الشعبية العامة الأميركية حول نسبة دعمهم لأحد المرشحين، فهذه الاستطلاعات تتكلم عن مجموع الشعب، وهي موجهة غالبا من الليبراليين الداعمين للديمقراطيين، وأحيانا ترتد سلبا على الديمقراطيين إذا ما بالغوا في إشارات الفوز، فيسترخي الناخب الديمقراطي، ولا يشعر بالخوف، ويجلس على كنبته في البيت، ولا يصوت.