ما تفقده الحكايات حين تُغرس في غير تربتها

حين التقيت الروائي الإيطالي جوزيبه كاتوتسيلا في الكويت، كنت أحمل له سؤالا مؤجلا منذ لحظة فراغي من روايته الجميلة "لا تقولي إنك خائفة"، والتي صدرت طبعتها العربية عن دار المتوسط بترجمة السوري معاوية عبد المجيد، وهي تنطلق من القصة الحقيقية للعداءة الصومالية سامية، التي قضت غرقا في مياه المتوسط أثناء محاولتها الهجرة إلى أوروبا. بيع في إيطاليا وحدها أكثر من 100 ألف نسخة قبل أن تُترجم الرواية إلى كل اللغات الأوروبية، ومنها إلى أخرى خارج القارة، ويجري العمل حاليا على تحويلها لفيلم سينمائي.

كان الرجل يتحدث عن تجربته الإبداعية في ملتقى "الحكايا والحكائين"، وما إن انتهى حتى بادرته بالسؤال: ألا ترى أنه من الأفضل لو ينبري الكاتب للمواضيع التي يتماس معها همّا ومعرفة وثقافة، وحتى جغرافيا؟ لم يحتج جوزيبه وقتا ليفكّر، وكأنه أدرك أني أسأله بكلمات أخرى إن كان يعتقد أن كاتبا صوماليا كان سيكتب قصة سامية بصدق أكبر مما فعل هو، فأجاب من فوره أن كاتبا مثله حين يتناول مثل هذه المواضيع يكون أكثر قدرة على فهم عقلية القارئ الغربي، وبالتالي تُحقّق القصة الانتشار الأقصى في العالم، وهو أقل ما يمكن تقديمه للفتاة الراحلة.

أعتقد أن رواية "لا تقولي إنك خائفة" جميلة كما وصفتها في بداية مقالي؛ لكنها لم تكن أمينة إزاء بيئة الحكاية، بل تكاد تكون نُزعت من تربتها لتُغرس في تربة مغايرة مع ما يتطلبه ذلك من تغيير أفقدها بظني الأصالة المرجوة، وهي رأس مال أي منتج إبداعي.

الحقيقة وبقدر ما كان الروائي الإيطالي واضحا في إجابته، ترك لدي حيرة مضاعفة، فالرواية التي أريد لها توثيق حياة الفتاة الصومالية في رحلة بحثها عن ذاتها، والتي انتهت للأسف بمصرعها، وتمت الاستعانة بمصادر عديدة، منها عائلة سامية، للاقتراب من حقيقة ما حدث بالفعل قبل الاشتغال عليه روائيا، خرجت آخر المطاف منتجا ملائما للمتلقي الأوروبي، أكثر منه شيئا يشبه الواقع الصومالي. صحيح أن المساحة التي تُتيحها الرواية عموما بين ما جرى حقا وبين ما يخلقه الكاتب كبيرة؛ بل لعل أجمل ما يمكن بلوغه هو كتابة مالم يحدث انطلاقا مما حدث؛ لكن كل ذلك لا يُلغي أن للرواية خطابا واعيا وقصديا تنتهي عنده كل الأساليب الفنية، ولا تلغيه مهما علا صوتها. هذا الخطاب سيبدو غريبا، وربما مشوها حين يناقض بيئة الحكاية وينفر عنها.

صحيح أيضا أن عموم الآداب، وبالأخص الرواية ولا شك، هي إنسانية المنبع والمصب، بحيث تتجاوز التقسيمات الضيقة، غير أن لذلك شرطا باعتقادي، وهو أن تعبر بكل الصدق الممكن عن الحالة التي تتعامل معها، وتتلبس أجواءها قدر وسعها، ولهذا بإمكان أي روائي أن يكتب عن أي منطقة في العالم، متى كان قادرا أن يبدد اغترابه عن موضوع كتابته.

أقول هذا لأني أعتقد أن رواية "لا تقولي إنك خائفة" جميلة كما وصفتها في بداية مقالي؛ لكنها لم تكن أمينة إزاء بيئة الحكاية، بل تكاد تكون نُزعت من تربتها لتُغرس في تربة مغايرة مع ما يتطلبه ذلك من تغيير أفقدها بظني الأصالة المرجوة، وهي رأس مال أي منتج إبداعي. وحتى أكون أكثر تحديدا، فالرواية ذات الصبغة التسجيلية إذا جاز القول، أعادت تشكيل المجتمع الصومالي حتى يلائم المخيال الغربي، رغم ما أفرزه ذلك من تناقض بيّن؛ فعلى سبيل المثال، الشارع الذي تُسيطر عليه قوات المحاكم الإسلامية وتخنق مرتاديه، هو نفسه الذي تركض فيه بطلة الرواية حاسرة الرأس برفقة صديقها في المساءات المقمرة، وهي تُمني النفس بالركض في مضمار عالمي، وحين يتحقق ذلك بأن تُشارك سامية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، فهي إنما تفعل ذلك بالدرجة الأولى كي تحرر بنات جنسها اللواتي ينتظرن فرصة مماثلة.

إذن لم تكن لتكتمل صورة البطلة في المخيال الغربي؛ إلا حين تبدو مختلفة عن محيطها المغاير للغرب. لم تكن لتكتمل إلا حين تصبح نسخة عن قارئها الأوروبي؛ لكن في بيئة أفريقية، وتظل قضيتها على الدوام هي جسر تلك الهوة التي تفصل بين المكانين. ألم يكن من الممكن أن نحكي عن سامية التي لا تختلف عن أي فتاة صومالية أخرى، غير أنها تحب الركض مثلا عن الشارع المختلف دون أن يثير حفيظة أحد، وعن الانسجام في مجموعة ما رغم أنها لا تشبهنا أم أن ذلك كله سيخصم من صورة الحكاية وفق التصور المسبق؟

الملفت في هذا التدوير الذي تعرضت له الحكايات الصومالية أنها لم تنتهِ عند القارئ الغربي الذي كُتبت من أجله؛ بل أخذت تطوف أكثر وأكثر مع كل لغة يُترجم إليها النص، حتى عادت إلى بيئتها فأصبح يقرؤها الصومالي وأبناء بقية البلدان التي تتقاطع ثقافتها في المنطقة، دون أن يجدوا أنفسهم فيها بالضرورة، ليس لأنها لم تُكتب لهم وحسب؛ بل لأنها لم تكن أمينة في المقام الأول. إذن فقد تجاوز الأمر تقديم سردية صومالية بديلة إلى القارئ الغربي؛ بل أصبحت الآن موجهة إلى الصوماليين أنفسهم. وقد ساعد نجاح الرواية على تكريس تلك السردية بحيث تصعب محاولة تصحيحها بعمل آخر يتناول القصة نفسها مثلا. الملفت أيضا أن الرواية احتفظت بالمتعة والتشويق، وهذا قد يجعل أي أمر آخر أقل أهمية، وتلك بلا شك مشكلة أخرى.