تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين العقاريين الأجانب

إن الأجانب غير المقيمين في تركيا والشركات الأجنبية التي لا تقع مقراتها الرئيسية في تركيا تستطيع الاستفادة من هذا الامتياز، وفي أغلب الحالات تطبق الشركات العقارية التركية هذا التخفيض الضريبي على عقود البيع الخاصة بها، ما يعني أن عملاءها من المستثمرين الأجانب يتمتعون بصفة تلقائية بهذا التخفيض أيضا. مع ذلك، في بعض الحالات قد لا تأخذ الشركات العقارية هذا التخفيض بعين الاعتبار (إما تنسى قواعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو تسيء تطبيقها)، وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمستثمرين الأجانب أن يطالبوا باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها عن طريق الخطأ. بطبيعة الحال، قد تحتاج عملية استرداد هذه الأموال طلبا رسميا وبعض الوثائق التي يُقترح أن يتابعها محامٍ تركي.
ملاحظة:
هناك سؤال يطرح بشكل متواتر يهم المستثمرين العقاريين الأجانب الذين يسعون لاكتساب الجنسية التركية من خلال الاستثمار:
هل تشمل قيمة الاستثمار المطلوب (250 ألف دولار أميركي كحد أدنى) ضريبة القيمة المضافة أم لا؟
الإجابة هي "لا". يعتمد المستثمر الأجنبي على سعر البيع فقط دون ضريبة القيمة المضافة.