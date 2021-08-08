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أولمبياد طوكيو 2020

ألعاب نارية وعروض جماعية في ختام أولمبياد طوكيو

شعلة أولمبياد طوكيو 2020 قبل إطفائها بنهاية الحفل الختامي للألعاب الأولمبية (رويترز)
شعلة أولمبياد طوكيو 2020 قبل إطفائها بنهاية الحفل الختامي للألعاب الأولمبية (رويترز)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202105:17 PM (مكة المكرمة)

انطلقت مراسم ختام بطولة أولمبياد طوكيو الصيفية في العاصمة اليابانية اليوم الأحد بألعاب نارية وعروض جماعية ذكّرت الرياضيين بمشاهد من الحياة اليومية العادية بعيدا عن قيود وتعقيدات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والانتشار الذي تسبب في تأجيل الدورة لعام كامل وأدى إلى إقامتها في ظل هذه الإجراءات المشددة.

وأمام مدرجات شبه خالية؛ قُدمت عروض راقصة وأخرى رياضية بالقرب من بعض الرياضيين الذين تجمعوا على العشب بهدف إتاحة تجربة مختلفة للرياضيين الذين أمضوا معظم الوقت طوال الدورة في غرفهم أو في مقار المنافسات والبطولات.

وجاءت مراسم الختام عكس توقعات وخطط المنظمين الذين أرادوا أن تكون الدورة بمثابة رمز لانتصار العالم على الجائحة؛ لكن الحدث أقيم بدون جمهور وسط تزايد في عدد حالات الإصابة بالعدوى، وكذلك لم تحقق الدورة الانتعاش الاقتصادي لليابان كما اعتقِد في البداية.

ورفضت سيكو هاشيموتو -رئيسة اللجنة المحلية المنظمة للدورة- التعليق على الألعاب وفضلت الانتظار حتى إقامة الدورة البارالمبية والتي تنطلق في 24 أغسطس/آب الجاري.

واكتفت هاشيموتو بالقول -في مؤتمر صحفي بوقت سابق اليوم الأحد- "لا يمكنني القول في المرحلة الحالية إننا حققنا نجاحا بنسبة 100%".

وأضافت المسؤولة اليابانية "لو سمحنا بحضور جماهيري لما تمكننا من ضمان السلامة العامة".

وبملابس تقليدية أدت فرقة موسيقية نسائية النشيد الوطني للدولة المضيفة إيذانا بإسدال الستار على الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتم تسليم العلم الأولمبي إلى آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس، والتي ستستضيف مدينتها الدورة الصيفية المقبلة في 2024.

وبعد ذلك أعلن توماس باخ -رئيس اللجنة الأولمبية- انتهاء الدورة الصيفية الحالية رسميا قبل أطفاء الشعلة الأولمبية في الملعب في نهاية مراسم الختام.

وخلال هذه المراسم تجمع عدة آلاف من مشجعي الرياضية في وسط العاصمة الفرنسية ملوحين بأعلام فرنسا بعد انتقال الراية الأولمبية إلى بلادهم.

وكان من المقرر رفع علم أولمبي عملاق على برج إيفل؛ لكن الخطة ألغيت بسبب هبوب رياح قوية.

وغادر كثير من الرياضيين اليابان قبل المراسم الختامية للدورة بسبب قيود كورونا أيضا.

المصدر : رويترز

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