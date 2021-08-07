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أولمبياد طوكيو 2020

ثالث ميدالياتها في أولمبياد طوكيو.. قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية

الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان هو المصنف الأول عالميا (رويترز)
الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان هو المصنف الأول عالميا (رويترز)
7/8/2021

أحرز منتخب قطر برونزية مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، اليوم السبت، قبل آخر يوم من أولمبياد طوكيو.

وتغلّب الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإدغارس توكس 21-12 و21-18، في 41 دقيقة.

وهذه الميدالية الثالثة لقطر في طوكيو بعد ذهبيتي الرباع فارس حسّونة ومعتز برشم في الوثب العالي.

وكان الثنائي القطري، المصنف الأول عالميًّا، تصدر مجموعته في الدور الأوّل بالعلامة الكاملة بـ3 انتصارات، قبل أن يقصي الأميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من ثمن النهائي والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ولكن مساعيه لحصد الذهبية توقفت في نصف النهائي الخميس الماضي، بخسارته أمام الثنائي الروسي المؤلف من فياشيسلاف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي تحت علم محايد المصنف ثانيًا بمجموعتين دون رد 21-19، 21-17.

المصدر : وكالات

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