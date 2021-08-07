ثالث ميدالياتها في أولمبياد طوكيو.. قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية

أحرز منتخب قطر برونزية مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، اليوم السبت، قبل آخر يوم من أولمبياد طوكيو.

وتغلّب الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإدغارس توكس 21-12 و21-18، في 41 دقيقة.

وهذه الميدالية الثالثة لقطر في طوكيو بعد ذهبيتي الرباع فارس حسّونة ومعتز برشم في الوثب العالي.

أكد لاعب المنتخب القطري 🇶🇦 للكرة الطائرة الشاطئية أحمد تيجان بأن الميدالية البرونزية 🥉 كانت تاريخية في أولمبياد طوكيو 2020.#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/DelYUmxxZB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

وكان الثنائي القطري، المصنف الأول عالميًّا، تصدر مجموعته في الدور الأوّل بالعلامة الكاملة بـ3 انتصارات، قبل أن يقصي الأميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من ثمن النهائي والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

ولكن مساعيه لحصد الذهبية توقفت في نصف النهائي الخميس الماضي، بخسارته أمام الثنائي الروسي المؤلف من فياشيسلاف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي تحت علم محايد المصنف ثانيًا بمجموعتين دون رد 21-19، 21-17.