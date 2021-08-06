جيانا فاروق تحقق أول ميدالية أولمبية لمصر في الكاراتيه والجماهير تشكو ظلم التحكيم

تلقت اللاعبة المصرية جيانا فاروق مدحا وإشادة من الجماهير المصرية لتحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة.

وأنهت جيانا مشاركتها في منافسات الكوميتيه بوزن تحت 61 كيلوغراما، بعد الخسارة أمام الصينية تشياويان ين بنصف النهائي في اختيار الحكام رغم التعادل في النتيجة النهائية.

وهنأ رياضيون ومتابعون مصريون جيانا بتحقيقها الميدالية الأولى لمصر في منافسات الكاراتيه، وهي الرياضة التي دخلت الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الحالية في طوكيو.

وكتب اللاعب المصري السابق أحمد شوبير على حسابه بموقع تويتر (Twitter) "شكرا جيانا فاروق، عملت ما يجب عليك فعله، ألف مبروك الميدالية الأولمبية الرابعة لمصر".

شكراً جيانا فاروق.. عملتي اللي عليكي 👏🇪🇬

ألف مبروك الميدالية الأولمبية الرابعة لمصر 🇪🇬💪 pic.twitter.com/jH1YUzVMLp — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 6, 2021

أما الكاتب والشاعر الغنائي المصري أحمد حسن راؤول فقال "لا أعرف لماذا حظنا دائما سيئ، يعني حصلت على نقطة وأبعدت عنها التقدم بالمسك، والحكام يختارون الصينية"، مضيفا "رغم كل شيء مبروك چيانا برونزية لمصر".

حققت جيانا فاروق لاعبة الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات، لتصبح "جيانا" أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة أولمبية بمنافسات الكاراتية

وبذلك يرتفع رصيد مصر في طوكيو إلى 4 برونزيات حققها سيف عيسى وهداية ملاك بالتايكوندو وكيشو بالمصارعة pic.twitter.com/sBH1fOFKqZ — ahmed galal (@AhmedGalal) August 6, 2021

وفيما يتعلق بالتحكيم تحديدا، اشتكى نشطاء مصريون من تعرض جيانا للظلم التحكيمي، وانحياز لجنة الحكام للاعبة الصينية على حساب المصرية. وقال أحد المغردين عن ذلك "جيانا فاروق صعبت عليا جدا واتظلمت هي اللي بتهاجم ولاعبة الصين معاها إنذارين ورغم كده الحكام كسبوها، مش فاهم ليه تقريبا عشان من الصين وجيانا من مصر".

في حين قال مغرد آخر "جيانا فاروق تستحق الذهب لولا التحكيم العنصري".

مبرووووووك #جيانا_فاروق تتوج بالبرونزية بعد الخسارة من بطلة الصين بترجيح الحكام pic.twitter.com/yvfEcbMHfk — محمود موسى (@MMousa) August 6, 2021

بعض الأحيان تكون القواعد قاسية ولكنها طبيعة اللعبة

جيانا فاروق تخسر نصف النهائى بترجيح ثلاثة حكام لبطلة الصين و صوتين فقط لها بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل ١/١

شكرا جيانا على صلابتك وقوتك وشجاعتك وقتالك 🙏 ألف مبروك أول ميدالية أولمبية فى لعبة الكاراتية كومتيه "برونز" pic.twitter.com/WjoYJkh4Vd — حمدى جبر (@althayralmagho1) August 6, 2021

جيانا فاروق صعبت عليا جدا واتظلمت هي اللي بتهاجم ولعبة الصين معاها انذارين ورغم كده الحكام كسبوها مش فاهم ليه تقريبا عشان من الصين وجيانا من مصر — m.mosbe7 (@mosbe77) August 6, 2021

اقسم بالله يا جيانا انتى الكسبانه لعبك هجومى واللاعبه الصينيه لعبها سلبي وانذارتها اكتر وبتهرب وف الاخر هى اللى كسبت! ع اى اساس اكيد عشان اسم الصين حسبي الله ونعم الوكيل ضيعوا مجهودك بس انتى بالنسبالنا الفايزه ❤#جيانا_فاروق pic.twitter.com/OFgVUx85mZ — mohmmedSuliman (@mohmmed_mohmmed) August 6, 2021

انا بحاول استوعب إيه اللي حصل وعلي أنهي أساس "غير عنصري" اختار الحكام تفضيل اللاعبه الصينيه علي حساب جيانا فاروق المفروض نباركلك عالبرونزيه لأنه إنجاز تاريخي لكن الحقيقة اننا كنا عاملين حسابنا عالذهب وانتي تستحقيه لكن قدر الله وماشاء فعل وحقيقي هارد هارد لك ومبروك يا بطله 🏅👏👏 — 🇦🇷 Hassan Fahmy Zaky ⁷⁴ (@HassanFahmyZaky) August 6, 2021

جيانا فاروق تستحق الدهب لولا التحكيم العنصري — Hossam Khalifa1️⃣0️⃣🦅 (@HossamK42173385) August 6, 2021

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق اليوم الجمعة اختيار جيانا لتحمل علم مصر في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، تكريما لها بعد الإنجاز الذي حققته.