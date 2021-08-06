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أولمبياد طوكيو 2020

جيانا فاروق تحقق أول ميدالية أولمبية لمصر في الكاراتيه والجماهير تشكو ظلم التحكيم

جيانا فاروق حققت البرونزية في منافسات الكوميتيه بوزن تحت 61 كيلوغراما (غيتي)
جيانا فاروق حققت البرونزية في منافسات الكوميتيه بوزن تحت 61 كيلوغراما (غيتي)
6/8/2021

تلقت اللاعبة المصرية جيانا فاروق مدحا وإشادة من الجماهير المصرية لتحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة.

وأنهت جيانا مشاركتها في منافسات الكوميتيه بوزن تحت 61 كيلوغراما، بعد الخسارة أمام الصينية تشياويان ين بنصف النهائي في اختيار الحكام رغم التعادل في النتيجة النهائية.

وهنأ رياضيون ومتابعون مصريون جيانا بتحقيقها الميدالية الأولى لمصر في منافسات الكاراتيه، وهي الرياضة التي دخلت الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الحالية في طوكيو.

وكتب اللاعب المصري السابق أحمد شوبير على حسابه بموقع تويتر (Twitter) "شكرا جيانا فاروق، عملت ما يجب عليك فعله، ألف مبروك الميدالية الأولمبية الرابعة لمصر".

أما الكاتب والشاعر الغنائي المصري أحمد حسن راؤول فقال "لا أعرف لماذا حظنا دائما سيئ، يعني حصلت على نقطة وأبعدت عنها التقدم بالمسك، والحكام يختارون الصينية"، مضيفا "رغم كل شيء مبروك چيانا برونزية لمصر".

وفيما يتعلق بالتحكيم تحديدا، اشتكى نشطاء مصريون من تعرض جيانا للظلم التحكيمي، وانحياز لجنة الحكام للاعبة الصينية على حساب المصرية. وقال أحد المغردين عن ذلك "جيانا فاروق صعبت عليا جدا واتظلمت هي اللي بتهاجم ولاعبة الصين معاها إنذارين ورغم كده الحكام كسبوها، مش فاهم ليه تقريبا عشان من الصين وجيانا من مصر".

في حين قال مغرد آخر "جيانا فاروق تستحق الذهب لولا التحكيم العنصري".

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق اليوم الجمعة اختيار جيانا لتحمل علم مصر في حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، تكريما لها بعد الإنجاز الذي حققته.

المصدر : وكالة سند
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