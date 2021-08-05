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أولمبياد طوكيو 2020

ويبقى الأمل في البرونزية.. فرنسا تنهي حلم مصر بذهبية كرة اليد في الأولمبياد

ما زالت الفرصة سانحة أمام "أحفاد الفراعنة" لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخهم (رويترز)
ما زالت الفرصة سانحة أمام "أحفاد الفراعنة" لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخهم (رويترز)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202101:10 PM (مكة المكرمة)

أهدر المنتخب المصري فرصة جيدة لبلوغ النهائي في مسابقة كرة اليد (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية "طوكيو 2020" وخسر أمام نظيره الفرنسي 23-27 اليوم الخميس في نصف نهائي المسابقة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها بعد غد السبت مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين إسبانيا والدانمارك في وقت لاحق اليوم.

وبذلك، يصعد المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي خلال تاريخه الأولمبيادي، وقد سبق له الفوز بذهبية أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، وقد حل ثانيا وفاز بالفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفي المقابل، ما زالت الفرصة سانحة أمام "أحفاد الفراعنة" لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخهم عندما يخوضوا مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت.

وخاض الفراعنة اليوم فعاليات المربع الذهبي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخهم.

وقدم الفريقان أداء متكافئا منذ الدقيقة الأولى، وإن عاند الحظ المنتخب المصري في أكثر من كرة ليحيى الدرع وعلي زين. وأحكم الدفاع الفرنسي رقابته على لاعب الدائرة المصري هاشم ممدوح، كما تألق حارس المرمى فنسان جيرار في التصدي للعديد من الكرات.

المصدر : وكالات

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