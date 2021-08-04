المصارع المصري كيشو.. فتى الإسكندرية المنافس على عرش كرم جابر

أدخل المصارع محمد إبراهيم كيشو السعادة على قلوب المصريين بعد فوزه اليوم الأربعاء بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما ضمن منافسات المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو.

ونجح كيشو (23 عاما) في الفوز على الروسي أرتيم سوركوف، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وأحرز الميدالية البرونزية، ليهدي مصر الميدالية الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020، ويحقق حلمه بإحراز ميدالية أولمبية لبلده.

وكان كيشو قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالميدالية الذهبية أو الفضية، إلا أنه خسر أمس الثلاثاء أمام المصارع الأوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 7-6 في مباراة نصف النهائي.

وبدأ المصارع المصري المتوّج اللعب وهو ابن 5 سنوات في الإسكندرية، ودفعه حبه الشديد للبطل الأولمبي كرم جابر -صاحب الميدالية الذهبية لمصر في أولمبياد أثينا 2004- إلى الإصرار على التفوق، وعزّز طموحه في أن يصبح في يوم من الأيام بطلا أولمبيا أيضا.

وحصد كيشو ذهبية أفريقيا 2014، وذهبية أفريقيا شباب 2015، وفضية العالم شباب في العام نفسه، وفى 2016 حاز ذهبية أفريقيا شباب، وذهبية كبار، وبرونزية العالم، وفي عام 2017 حصل على ذهبية أفريقيا شباب، وذهبية كبار، والمركز الخامس في الجائزة الكبرى، وفى عام 2018 نال ذهبية أفريقيا شباب، وذهبية أفريقيا كبار، وفي 2018 فاز بفضية دورة ألعاب البحر المتوسط كما أحرز الذهبية في دورة الرباط الأفريقية عام 2019.

ورغم أن حلم كيشو كان حصد الميدالية الذهبية لمصر، فإنه لم يخيّب آمال المصريين فيه وحقق الميدالية الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو 2021؛ بعد حصول هداية ملاك وسيف عيسى على برونزيتين في التايكوندو، ليكون ثاني شاب مصري يحصل على ميدالية لمصر في الأولمبياد في المصارعة الرومانية بعد البطل المصري كرم جابر.

وكرر كيشو احتفال كرم جابر أسطورة مصر السابق في المصارعة الرومانية وصاحب ذهبية 2004 بأولمبياد أثينا، في مشهد التتويج بالميدالية.

وركض كيشو إلى مدرّبه ليوقعه أرضا مثلما فعل كرم جابر حينئذ مع مدربه، ليتكرر المشهد بعد 17 عاما في أولمبياد طوكيو.