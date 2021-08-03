مصر تكتب التاريخ وتتأهل لنصف نهائي مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو

كتب المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ وحقق إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الكبير والثمين 31- 26 على نظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها الفراعنة المربع الذهبي، وأصبح الفريق مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية.

وقدم "أحفاد الفراعنة" عرضا رائعا عبر شوطي المباراة وأحرجوا (مانشافت) اليد على المستويين الفني والبدني خلال شوطي المباراة.

واجتاز المنتخب المصري ببراعة عقبة نظيره الألماني الفائز ببطولة العالم 3 مرات وببطولة أوروبا مرتين وكذلك بذهبية أولمبياد 1936.

ويلتقي المنتخب المصري في المربع الذهبي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.