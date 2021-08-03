البث الحي
أولمبياد طوكيو 2020

مصر تكتب التاريخ وتتأهل لنصف نهائي مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو

الفريق المصري أصبح مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية (رويترز)
الفريق المصري أصبح مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية (رويترز)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202104:38 PM (مكة المكرمة)

كتب المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ وحقق إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الكبير والثمين 31- 26 على نظيره الألماني، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها الفراعنة المربع الذهبي، وأصبح الفريق مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية.

وقدم "أحفاد الفراعنة" عرضا رائعا عبر شوطي المباراة وأحرجوا (مانشافت) اليد على المستويين الفني والبدني خلال شوطي المباراة.

واجتاز المنتخب المصري ببراعة عقبة نظيره الألماني الفائز ببطولة العالم 3 مرات وببطولة أوروبا مرتين وكذلك بذهبية أولمبياد 1936.

ويلتقي المنتخب المصري في المربع الذهبي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حل اللجنة المشرفة على منتخبات الملاكمة المغربية بعد "إخفاق غير مسبوق" في أولمبياد طوكيو

قرر الاتحاد الملكي المغربي للملاكمة خلال اجتماع طارئ حل الإدارة التقنية المشرفة على المنتخبات المغربية للملاكمة، مع تجميد كافة الأنشطة لغاية الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها الشهر القادم.

2/8/2021
المزيد من أولمبياد طوكيو 2020

الصداقة والروح الرياضية قبل المنافسة.. لهذا تقاسم القطري برشم والإيطالي تامبيري ذهبية الوثب العالي بأولمبياد طوكيو

الرياضيّان قررا تقاسم الذهبية وعدم خوض جولة فاصلة (رويترز)

"ما يفسده فاشلو كرة القدم يصلحه أبطال كرة اليد".. مصر تحتفي بإنجاز منتخبها بالتأهل للمربع الذهبي في أولمبياد طوكيو

مصر باتت أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي مسابقة كرة اليد الأولمبياد (رويترز)

غرائب أولمبياد طوكيو.. رياضيون حطموا غرفهم قبل الرحيل

تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرغبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني (رويترز)

إسبانيا والبرازيل.. نهائي ناري في منافسة كرة القدم بأولمبياد طوكيو

إسبانيا (يمين) هزمت اليابان.. والبرازيل تفوقت على المكسيك (وكالات)
الأكثر قراءة

في ذكرى غزو الكويت.. هل خدع صدام حسين مبارك؟

لقاء سابق بين صدام (يمين) ومبارك (الفرنسية)

بيان تركي شديد اللهجة حول برنامج هجرة الأفغان الموالين للقوات الأميركية

طالبان تواصل تقدمها الميداني ويتوقع مراقبون أن توقع عقوبات قاسية بحق المتعاونين مع القوات الأجنبية (الجزيرة)

إيران نفت صلتها بالعملية.. إخلاء سبيل السفينة المحتجزة قبالة الإمارات

بيانات ملاحية أشارت أمس الثلاثاء إلى حوادث استثنائية لعدد من السفن بالخليج وبحر عمان (الأوروبية-أرشيف)

تونس.. قيس سعيد يقيل 30 مسؤولا في 10 أيام

الرئيس التونسي ينفي اتهامات بتنفيذه انقلابا (الجزيرة)