غرائب أولمبياد طوكيو.. رياضيون حطموا غرفهم قبل الرحيل

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الثلاثاء إن رياضيين أستراليين حطموا محتويات غرفهم في قرية الرياضيين الأولمبية قبل الرحيل، في حين تصرّف بعض زملائهم "بصورة غير لائقة" على متن الطائرة خلال رحلة العودة إلى سيدني.

وقال رئيس البعثة الأولمبية الأسترالية إيان تشسترمان إن بعض الرياضيين حطموا عددا من الأسرة وأحدثوا تلفيات في الجدران، لكن لم تتخذ ضدهم أي إجراءات عقابية بعد اعتذارهم.

ولم يذكر المسؤول الأسترالي أسماء الرياضيين المشاغبين أو الرياضات التي ينتمون إليها.

وقال الاتحاد الأسترالي للرغبي بعد ذلك إنه بدأ تحقيقات بعد علمه من مسؤولي البعثة الأسترالية بحدوث تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرغبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني.