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أولمبياد طوكيو 2020

غرائب أولمبياد طوكيو.. رياضيون حطموا غرفهم قبل الرحيل

تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرغبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني (رويترز)
تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرغبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني (رويترز)
3/8/2021

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الثلاثاء إن رياضيين أستراليين حطموا محتويات غرفهم في قرية الرياضيين الأولمبية قبل الرحيل، في حين تصرّف بعض زملائهم "بصورة غير لائقة" على متن الطائرة خلال رحلة العودة إلى سيدني.

وقال رئيس البعثة الأولمبية الأسترالية إيان تشسترمان إن بعض الرياضيين حطموا عددا من الأسرة وأحدثوا تلفيات في الجدران، لكن لم تتخذ ضدهم أي إجراءات عقابية بعد اعتذارهم.

ولم يذكر المسؤول الأسترالي أسماء الرياضيين المشاغبين أو الرياضات التي ينتمون إليها.

وقال الاتحاد الأسترالي للرغبي بعد ذلك إنه بدأ تحقيقات بعد علمه من مسؤولي البعثة الأسترالية بحدوث تصرفات غير مقبولة من جانب بعض رياضيي الرغبي وكرة القدم على متن رحلة العودة إلى سيدني.

المصدر : وكالات

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