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أولمبياد طوكيو 2020

شاهد- أنهى هيمنة العدائين الكينيين.. سفيان بقالي يهدي المغرب أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

البقالي قطع مسافة السباق في 8 دقائق و8.90 ثوان (غيتي)
البقالي قطع مسافة السباق في 8 دقائق و8.90 ثوان (غيتي)
2/8/2021

توج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق "3 آلاف متر موانع" للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الاثنين.

وأنهى البقالي هيمنة العدائين الكينيين على السباق وفاز به في 8 دقائق و8.90 ثوان.

ونال البقالي أكبر جائزة في مسيرته، إذ كان قد حصد فضية وبرونزية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى.

وأحرز الإثيوبي لاميشا جيرما الميدالية الفضية في 8 دقائق و10.38 ثوان وحصد الكيني بنجامين كيجين الميدالية البرونزية في 8 دقائق و11.45 ثانية.

وفازت كينيا بآخر 9 ميداليات ذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع، بدءا من دورة 1984 وحتى ريو 2016. وفي الواقع، نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة نسختي 1976 و1980.

وبهذه الذهبية، يكون قد ارتفع عدد الذهبيات التي فاز بها العرب -حتى الآن- في الأولمبياد الياباني إلى 4 ميداليات ذهبية، اثنتين منها لقطر وواحدة لتونس.

المصدر : وكالات

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