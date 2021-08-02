شاهد- أنهى هيمنة العدائين الكينيين.. سفيان بقالي يهدي المغرب أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

حقق التونسي أيوب الحفناوي مفاجأة كبيرة بأول أيام ميداليات السباحة بأولمبياد طوكيو وفاز بذهبية سباق 400 متر حرة، في حين منحت يوي أوهاشي بلادها اليابان ذهبية غير متوقعة بسباق 400 متر فردي متنوع للسيدات.
توج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق "3 آلاف متر موانع" للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الاثنين.
وأنهى البقالي هيمنة العدائين الكينيين على السباق وفاز به في 8 دقائق و8.90 ثوان.
ونال البقالي أكبر جائزة في مسيرته، إذ كان قد حصد فضية وبرونزية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى.
عـــاجل المغربي 🇲🇦 سفيان البقالي يتوج بذهبية 🥇 سباق 3000 متر موانع ضمن أولمبياد طوكيو 2020 #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/6oZeQE6F65
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2021
وأحرز الإثيوبي لاميشا جيرما الميدالية الفضية في 8 دقائق و10.38 ثوان وحصد الكيني بنجامين كيجين الميدالية البرونزية في 8 دقائق و11.45 ثانية.
وفازت كينيا بآخر 9 ميداليات ذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع، بدءا من دورة 1984 وحتى ريو 2016. وفي الواقع، نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة نسختي 1976 و1980.
وبهذه الذهبية، يكون قد ارتفع عدد الذهبيات التي فاز بها العرب -حتى الآن- في الأولمبياد الياباني إلى 4 ميداليات ذهبية، اثنتين منها لقطر وواحدة لتونس.