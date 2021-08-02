حل اللجنة المشرفة على منتخبات الملاكمة المغربية بعد "إخفاق غير مسبوق" في أولمبياد طوكيو

قرر الاتحاد الملكي المغربي للملاكمة خلال اجتماع طارئ حل الإدارة التقنية المشرفة على المنتخبات المغربية للملاكمة، مع تجميد كافة الأنشطة إلى غاية الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها الشهر القادم.

ووفق بيان للاتحاد المغربي، فقد جاء هذا القرار "إثر النتائج السلبية وغير منشودة" التي شهدتها المشاركة المغربية في دورة طوكيو 2020، واصفة تلك النتائج بأنها "إخفاق غير منتظر".

وعاد "القفاز المغربي" بخفي حنين من أولمبياد اليابان، بعد أن فشل الرياضيون في الصعود إلى منصات التتويج في فئتي الرجال والإناث، عكس دورة ريو دي جانيرو البرازيلية سنة 2016 التي حصد خلالها الملاكم المغربي محمد ربيعي الميدالية البرونزية.