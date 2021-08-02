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أولمبياد طوكيو 2020

أي الدول العربية أكثر تتويجا بالميداليات الذهبية في تاريخ الأولمبياد؟

2/8/2021

عزز الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو رصيد الميداليات الذهبية المحققة خلال المشاركات العربية في تاريخ المسابقات الأولمبية.

وبعد حصوله على الميدالية الذهبية، اليوم الاثنين، في سباق 3 آلاف متر موانع، رفع العدّاء المغربي سفيان البقالي رصيد المغرب إلى 7 ميداليات ذهبية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وتتساوى المغرب مع مصر في صدارة البلدان العربية الأكثر تتويجا بالمعدن النفيس خلال الدورات الأولمبية.

ومنحت الذهبية التي أحرزها السباح أحمد حفناوي تونس ميداليتها الخامسة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، لتتقاسم مع الجزائر المركز الثالث.

ودخلت قطر قائمة الدول العربية المتوجة بالذهب بفضل ذهبيتي معتز برشم في الوثب الثلاثي وفارس إبراهيم في رفع الأثقال خلال أولمبياد طوكيو، لتتقاسم بذلك المركز الخامس مع البحرين التي حصدت الرصيد نفسه من الميداليات الذهبية في مشاركاتها السابقة.

ويضم نادي العرب المتوجون بالذهب دولا برصيد ميدالية ذهبية واحدة، وهي سوريا والأردن والإمارات.

وبشكل عام، فقد حصد العرب طوال تاريخ الألعاب الأولمبية، 118 ميدالية منها 31 ذهبية و29 فضية و58 برونزية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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