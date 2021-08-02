أي الدول العربية أكثر تتويجا بالميداليات الذهبية في تاريخ الأولمبياد؟

عزز الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو رصيد الميداليات الذهبية المحققة خلال المشاركات العربية في تاريخ المسابقات الأولمبية.

وبعد حصوله على الميدالية الذهبية، اليوم الاثنين، في سباق 3 آلاف متر موانع، رفع العدّاء المغربي سفيان البقالي رصيد المغرب إلى 7 ميداليات ذهبية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وتتساوى المغرب مع مصر في صدارة البلدان العربية الأكثر تتويجا بالمعدن النفيس خلال الدورات الأولمبية.

تفوق على سباحين من عمالقة الاختصاص وأحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو.. جمهور #الجزيرة يعتبر السباح التونسي أحمد الحفناوي شخصية الأسبوع في #سباق_الأخبار | تقرير: جعفر سلمات pic.twitter.com/5ImXQ759R7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 1, 2021

ومنحت الذهبية التي أحرزها السباح أحمد حفناوي تونس ميداليتها الخامسة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، لتتقاسم مع الجزائر المركز الثالث.

ودخلت قطر قائمة الدول العربية المتوجة بالذهب بفضل ذهبيتي معتز برشم في الوثب الثلاثي وفارس إبراهيم في رفع الأثقال خلال أولمبياد طوكيو، لتتقاسم بذلك المركز الخامس مع البحرين التي حصدت الرصيد نفسه من الميداليات الذهبية في مشاركاتها السابقة.

ويضم نادي العرب المتوجون بالذهب دولا برصيد ميدالية ذهبية واحدة، وهي سوريا والأردن والإمارات.

وبشكل عام، فقد حصد العرب طوال تاريخ الألعاب الأولمبية، 118 ميدالية منها 31 ذهبية و29 فضية و58 برونزية.