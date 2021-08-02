يجتمع الآلاف من الرياضيين من جميع أنحاء العالم كل 4 أعوام للتنافس على المجد الأبدي والتتويج بميدالية ذهبية أولمبية، ولا يتناسب جميعهم مع القالب التقليدي للرياضيين.

وذكر تقرير لصحيفة "دايلي ستار" (Daily Star) البريطانية، أن متوسط عمر المشاركين في الدورة الحالية البالغ 26 عاما يشير إلى أن مزيج الشباب والخبرة من الميزات المشتركة التي يتقاسمها معظم الرياضيين، ولكن هناك من تنافسوا في سن العاشرة وسن 72.

لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعمر الرياضيين الأولمبيين، ولكن بعض الرياضات لديها حدود أهلية أكثر صرامة، بما في ذلك أن يكون عمر لاعبي الجمباز 16 عاما وعمر الملاكمين 18 عاما على الأقل.

ورصد التقرير أصغر الرياضيين الأولمبيين سنا وأكبرهم كذلك، في كل من ألعاب طوكيو 2020 وخلال الألعاب الأولمبية السابقة.

الرياضيون الأولمبيون الذكور الأكبر سنا

تنافس الرامي السويدي أوسكار سفان في 3 دورات أولمبية منفصلة وفاز بـ6 ميداليات، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر شخص سنًا تنافس وفاز بميدالية. وهذا يشمل الميدالية البرونزية التي فاز بها مقابل أدائه الرائع عام 1912 في ستوكهولم، عن عمر 64 عاما و258 يوما، وظهوره عام 1920 عندما كان يبلغ من العمر 72 عاما.

أما أكبر لاعب أولمبي ذكر في ألعاب طوكيو 2020، فهو الفارس الأسترالي أندرو هوي البالغ من العمر 62 عاما، الذي ينافس في دورة الألعاب الثامنة له، حيث فاز خلال مشاركاته بـ3 ميداليات ذهبية.

الرياضيون الأولمبيون الذكور الأصغر سنا

أشار التقرير إلى أن ديميتريوس لوندراس يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب أولمبي ذَكر في التاريخ، وأصغر لاعب أولمبي يفوز بميدالية في أولمبياد أثينا عام 1896. ففي عمر 10 أعوام و218 يوما فقط، فاز لاعب الجمباز بميدالية برونزية في مسابقة العارضتين المتوازيتين للفرق لصالح اليونان.

حصل أحد أصغر الرياضيين الأولمبيين الذكور في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بالفعل على ميدالية فضية، حيث حل الصيني شنغ ليهاو، البالغ من العمر 16 عاما، في المركز الثاني في مسابقة الرماية بالبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار.

Heard of Sheng Lihao? He's a 16-year-old competing in the men's 10m air rifle final – and he's won silver for #CHN!#Shooting pic.twitter.com/VcoKsRerfJ — #Tokyo2020 (@JoySportsGH) July 25, 2021

اللاعبات الأولمبيات الأكبر سنا

أكبر لاعبة أولمبية في التاريخ هي الفارسة البريطانية لورنا جونستون، التي تنافست على مجد الفروسية في الألعاب الأولمبية عن عمر يناهز 70 عاما و5 أيام. وبعد أن شاركت سابقا في أولمبياد 1956 و1968، دخلت كتب التاريخ عام 1972.

أما أكبر لاعبة أولمبية في ألعاب طوكيو 2020، فهي الفارسة ماري هانا من أستراليا، وتبلغ من العمر 66 عاما، في حين أن أكبر امرأة حاصلة على ميدالية على الإطلاق هي رامية القوس إليزا بولوك، حيث فازت بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1904 لفريق الولايات المتحدة الأميركية عن عمر يناهز 63 عاما و333 يوما.

ماذا كنتم تفعلون في حياتكم عندما كنتم في الـ11 من العمر؟ 🤔

هذه الطفلة السورية تمكنت من أن تصبح أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020 في هذا العمر.

تعرفوا على هند ظاظا: pic.twitter.com/3UydkCqufm — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 25, 2021

اللاعبات الأولمبيات الأصغر سنا

وذكر التقرير أن أصغر لاعبة أولمبية في التاريخ لاعبة الجمباز الإيطالية لويجينا جيافوتي في عمر 11 عاما و301 يوما، وتنافست لويجينا في مسابقة الفرق النسائية على جميع المستويات عام 1928، حيث قامت بذلك جنبا إلى جنب زميلتيها البالغتين من العمر 12 عاما، إينيس فيرسيسي وكارلا مارانغوني.

وأصغر فائزة بميدالية أولمبية على الإطلاق هي مارجوري جيسترينغ، التي فازت في مسابقة الغطس من المنصة المتحركة بارتفاع 3 أمتار لفريق الولايات المتحدة الأميركية عام 1936 عن عمر يناهز 13 عاما و268 يوما.

أما أصغر لاعبة أولمبية في طوكيو 2020، فهي نجمة تنس الطاولة هند زازا من سوريا البالغة من العمر 12 عاما. كذلك، تستحق موميجي نيشيا الذكر أيضا، بعد أن أصبحت أصغر فائزة بالميدالية الذهبية في اليابان في سن 13 عاما في أول مسابقة تزلج لوحي نسائي على الإطلاق.