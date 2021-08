يجتمع الآلاف من الرياضيين من جميع أنحاء العالم كل 4 أعوام للتنافس على المجد الأبدي والتتويج بميدالية ذهبية أولمبية، ولا يتناسب جميعهم مع القالب التقليدي للرياضيين.

وذكر تقرير لصحيفة "دايلي ستار" (Daily Star) البريطانية، أن متوسط عمر المشاركين في الدورة الحالية البالغ 26 عاما يشير إلى أن مزيج الشباب والخبرة من الميزات المشتركة التي يتقاسمها معظم الرياضيين، ولكن هناك من تنافسوا في سن العاشرة وسن 72.

لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعمر الرياضيين الأولمبيين، ولكن بعض الرياضات لديها حدود أهلية أكثر صرامة، بما في ذلك أن يكون عمر لاعبي الجمباز 16 عاما وعمر الملاكمين 18 عاما على الأقل.

ورصد التقرير أصغر الرياضيين الأولمبيين سنا وأكبرهم كذلك، في كل من ألعاب طوكيو 2020 وخلال الألعاب الأولمبية السابقة.

تنافس الرامي السويدي أوسكار سفان في 3 دورات أولمبية منفصلة وفاز بـ6 ميداليات، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر شخص سنًا تنافس وفاز بميدالية. وهذا يشمل الميدالية البرونزية التي فاز بها مقابل أدائه الرائع عام 1912 في ستوكهولم، عن عمر 64 عاما و258 يوما، وظهوره عام 1920 عندما كان يبلغ من العمر 72 عاما.

أما أكبر لاعب أولمبي ذكر في ألعاب طوكيو 2020، فهو الفارس الأسترالي أندرو هوي البالغ من العمر 62 عاما، الذي ينافس في دورة الألعاب الثامنة له، حيث فاز خلال مشاركاته بـ3 ميداليات ذهبية.

It’s a sixth Olympic medal for Andrew Hoy!

He takes #bronze for #AUS in the #EquestrianEventing individual event at his EIGHTH #Olympics.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FEI_Global pic.twitter.com/rAzo0i6GCT

— Olympics (@Olympics) August 2, 2021