شاهد.. معتز برشم يهدي قطر ثاني ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

اقتسم القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل برشم وتامبيري 2.37 متر في نهائي المسابقة اليوم الأحد ليقتسما الميدالية الذهبية. وفاز البيلاروسي ماكسيم نداسيكاو بالميدالية البرونزية.

وكان برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى، وكل الارتفاعات السابقة من المحاولة الأولى، وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.

وبعد حديث قصير مع الحكم، وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

فرحة طاغية للقطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري

عقب تتويجهما سوياً بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي 🇶🇦 🥇🇮🇹#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/DHgMui8Cg8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2021

وأكمل برشم الذهبية الوحيدة التي تنقص خزائنه في مسيرته المذهلة في القفز العالي. ففي أولمبياد لندن 2012، حصل المتسابق القطري على البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين عامي 2017 و2019.

وهذه ثاني ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية الرباع فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال.