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أولمبياد طوكيو 2020

شاهد.. معتز برشم يهدي قطر ثاني ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

برشم حقق اللقب الذي ينقص خزائنه بمسيرته المذهلة في القفز العالي (رويترز)
برشم حقق اللقب الذي ينقص خزائنه بمسيرته المذهلة في القفز العالي (رويترز)
1/8/2021

اقتسم القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل برشم وتامبيري 2.37 متر في نهائي المسابقة اليوم الأحد ليقتسما الميدالية الذهبية. وفاز البيلاروسي ماكسيم نداسيكاو بالميدالية البرونزية.

وكان برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى، وكل الارتفاعات السابقة من المحاولة الأولى، وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.

وبعد حديث قصير مع الحكم، وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وأكمل برشم الذهبية الوحيدة التي تنقص خزائنه في مسيرته المذهلة في القفز العالي. ففي أولمبياد لندن 2012، حصل المتسابق القطري على البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين عامي 2017 و2019.

وهذه ثاني ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية الرباع فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال.

المصدر : وكالات

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