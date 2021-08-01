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أولمبياد طوكيو 2020

برشم يتقاسم الذهب وأحضان بعد إخفاق وإقصاء في أولمبياد طوكيو

سقوط العدائيْن أموس وجيويت حرمهما من المنافسة على الميدالية الذهبية (رويترز)
سقوط العدائيْن أموس وجيويت حرمهما من المنافسة على الميدالية الذهبية (رويترز)
1/8/2021-|آخر تحديث: 1/8/202107:03 PM (مكة المكرمة)

شهدت منافسات اليوم العاشر لأولمبياد طوكيو مشاهد مميزة رسخت مبدأ الفوز للروح الرياضية مهما كان مستوى التنافس، في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم.

وخطف القطري معتز برشم الأنظار حين طلب من الحكم اقتسام الميدالية الذهبية مع منافسه المباشر الإيطالي جيانماركو تامبيري.

ونجح برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وكل الارتفاعات السابقة من المحاولة الأولى.

وبعد 3 محاولات فاشلة لكل منهما لعبور ارتفاع 2.39 متر دخل برشم وتامبيري في نقاش مع أحد الحكام الذي عرض خوض جولة فاصلة، قبل أن يسأله برشم "هل نستطيع الفوز بذهبيتين؟".

وأومأ المسؤول الأولمبي برأسه ليحتفل برشم وتامبيري معا.

من جانب آخر، وفي تصفيات مسابقة 800 متر سقط عدّاء بتسوانا، نايجل أموس، الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012، وحرم من فرصة الظهور في النهائي.

ورغم ذلك تعانق أموس مع زميله الأميركي إيسايا جيويت الذي كان مرشحا بدوره لتحقيق ميدالية في هذه المسابقة، وأكمل العدّاءان السباق معا، في أحد أبرز مشاهد الدورة الحالية لأولمبياد طوكيو.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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