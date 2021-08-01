شهدت منافسات اليوم العاشر لأولمبياد طوكيو مشاهد مميزة رسخت مبدأ الفوز للروح الرياضية مهما كان مستوى التنافس، في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم.

وخطف القطري معتز برشم الأنظار حين طلب من الحكم اقتسام الميدالية الذهبية مع منافسه المباشر الإيطالي جيانماركو تامبيري.

اقتراح برشم ينقذ الحكم ويسعد منافسه الإيطالي 🤩 بعد عدم قدرة كلا البطلين على فك التعادل عند ارتفاع 2.37 م، حسم معتز برشم 🇶🇦 سلسلة التعادلات بطرح فاجأ فيه الحكم و أفرح فيه نظيره الإيطالي 🇮🇹#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/adO0JTRiu3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2021

ونجح برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وكل الارتفاعات السابقة من المحاولة الأولى.

وبعد 3 محاولات فاشلة لكل منهما لعبور ارتفاع 2.39 متر دخل برشم وتامبيري في نقاش مع أحد الحكام الذي عرض خوض جولة فاصلة، قبل أن يسأله برشم "هل نستطيع الفوز بذهبيتين؟".

وأومأ المسؤول الأولمبي برأسه ليحتفل برشم وتامبيري معا.

فيديو اخر من فيديوهات الاولمبياد الجميلة ❤️ : في التصفية لسباق 800م متسابق عرقل زميله و انتهت منافستهم , و الامر الجميل انهم سلموا على بعض و اطمانوأ على بعض و كان ما صار شي 👏🏻👏🏻❤️❤️ Via : @F24HQ pic.twitter.com/eQ7ozd3EFr — فهد الأولمبي 💚🦅 (@DonnettaWorsley) August 1, 2021

من جانب آخر، وفي تصفيات مسابقة 800 متر سقط عدّاء بتسوانا، نايجل أموس، الحاصل على فضية أولمبياد لندن 2012، وحرم من فرصة الظهور في النهائي.

ورغم ذلك تعانق أموس مع زميله الأميركي إيسايا جيويت الذي كان مرشحا بدوره لتحقيق ميدالية في هذه المسابقة، وأكمل العدّاءان السباق معا، في أحد أبرز مشاهد الدورة الحالية لأولمبياد طوكيو.