حقق الرباع القطري فارس إبراهيم، إنجازا تاريخيا بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وتوج إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما اليوم السبت.

وسجل إبراهيم رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كيلوغراما في منافسات الخطف و225 كيلوغراما في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغرام.

وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 pic.twitter.com/Kb3VWvJdQt — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 31, 2021

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية، ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.