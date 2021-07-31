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أولمبياد طوكيو 2020

الرباع فارس إبراهيم يتوج بأول ميدالية ذهبية لقطر في تاريخ مشاركاتها الأولمبية ويسجل رقما قياسيا

فارس إبراهيم يرفع الميدالية الذهبية (رويترز)
فارس إبراهيم يرفع الميدالية الذهبية (رويترز)
31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202105:14 PM (مكة المكرمة)

حقق الرباع القطري فارس إبراهيم، إنجازا تاريخيا بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.

وتوج إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما اليوم السبت.

وسجل إبراهيم رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كيلوغراما في منافسات الخطف و225 كيلوغراما في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغرام.

وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.

وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية، ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.

المصدر : وكالات

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