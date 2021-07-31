تتسلح قطر بـ15 لاعبا ولاعبة في 7 رياضات مختلفة في النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري وحتى الثامن من أغسطس/آب المقبل.
حقق الرباع القطري فارس إبراهيم، إنجازا تاريخيا بفوزه بأول ميدالية ذهبية تتوج بها قطر في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية، كما سجل رقما قياسيا أولمبيا جديدا.
وتوج إبراهيم (23 عاما) بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال عن فئة 96 كيلوغراما اليوم السبت.
فارس إبراهيم يتوج بالذهب في لحظات تاريخية 🥇🇶🇦#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/jCW3DqvKCr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 31, 2021
وسجل إبراهيم رقما قياسيا أولمبيا، حيث نجح في رفع 177 كيلوغراما في منافسات الخطف و225 كيلوغراما في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغرام.
الرباع القطري فارس إبراهيم: إنه شعور لا يوصف 🥇🇶🇦
شاهد الإنجاز التاريخي للرباع القطري 👇https://t.co/N6vIrn7TO7#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/LLJWGtImGh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 31, 2021
وطمح الرباع القطري الشاب خلال محاولته الأخيرة إلى تسجيل رقم عالمي برفع 232 كيلوغراما، لكنه أخفق في المحاولة مكتفيا بتسجيل الرقم الأولمبي الجديد باسمه وتحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية التاريخية لدولة قطر.
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 pic.twitter.com/Kb3VWvJdQt
— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 31, 2021
وحصل الفنزويلي كيدومار باينيا سانشيز على الميدالية الفضية، ونال الجورجي أنطون بليسنوي الميدالية البرونزية.