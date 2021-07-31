ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بخسارته أمام نظيره البرازيلي 0-1 اليوم السبت، وذلك بالدور ربع النهائي للمسابقة.

وأحرز ماتيوس كونها -مهاجم هيرتا برلين الألماني- هدف الفوز لمنتخب السامبا في الدقيقة 37، مستغلا المساحات الكبيرة في الدفاع المصري.

منتخب البرازيل 🇧🇷 يتقدم على نظيره المصري 🇪🇬 عن طريق ماثيوس كونها في لقطة غاب فيها ثنائي الارتكاز أكرم توفيق وعمار حمدي #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/Lenxz5dvAx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 31, 2021

وسجل المنتخب المصري مسيرة جيدة بالأولمبياد، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع إسبانيا، ثم خسر أمام الأرجنتين بهدف، قبل أن يفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

أما المنتخب البرازيلي، فبدأ مشواره بالفوز على ألمانيا 4-2، ثم تعادل سلبيا مع ساحل العاج، وتغلب على السعودية 3-1.