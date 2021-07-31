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أولمبياد طوكيو 2020

البرازيل تهزم مصر وتتأهل لنصف نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو

لاعبو البرازيل يحتفلون مع زميلهم كونها (يمين) بعد تسجيله هدف الفوز على مصر (رويترز)
لاعبو البرازيل يحتفلون مع زميلهم كونها (يمين) بعد تسجيله هدف الفوز على مصر (رويترز)
31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202103:23 PM (مكة المكرمة)

ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بخسارته أمام نظيره البرازيلي 0-1 اليوم السبت، وذلك بالدور ربع النهائي للمسابقة.

وأحرز ماتيوس كونها -مهاجم هيرتا برلين الألماني- هدف الفوز لمنتخب السامبا في الدقيقة 37، مستغلا المساحات الكبيرة في الدفاع المصري.

وسجل المنتخب المصري مسيرة جيدة بالأولمبياد، حيث استهل مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع إسبانيا، ثم خسر أمام الأرجنتين بهدف، قبل أن يفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

أما المنتخب البرازيلي، فبدأ مشواره بالفوز على ألمانيا 4-2، ثم تعادل سلبيا مع ساحل العاج، وتغلب على السعودية 3-1.

المصدر : وكالات

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