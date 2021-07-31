البث الحي
أولمبياد طوكيو 2020

إسبانيا تتأهل لنصف نهائي كرة القدم بأولمبياد طوكيو بعد فوز مثير على ساحل العاج

أويارزابال يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لإسبانيا (غيتي)
أويارزابال يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لإسبانيا (غيتي)
31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202103:24 PM (مكة المكرمة)

بعد انتظار طويل دام 21 عاما تأهلت إسبانيا للدور قبل النهائي في منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية، بعد أن أحرز لاعبها البديل رافا مير 3 أهداف (هاتريك) ومنحها الفوز 5-2 على ساحل العاج في الوقت الإضافي اليوم السبت.

وبدا أن الجناح ماكس غرادل قد منح ساحل العاج تذكرة الصعود لقبل النهائي عندما أحرز هدف التقدم 2-1 للفريق الأفريقي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز مير بعد ذلك مباشرة هدفا ويفرض وقتا إضافيا.

وتبخرت فرصة ساحل العاج في الاستمرار عندما تسبب مدافعها إيريك بيلي صاحب الهدف الأول في ركلة جزاء بلمسة يد غريبة داخل منطقة جزاء فريقه.

وأحرز ميكل أويارزابال هدفا من نقطة الجزاء في الدقيقة 98 قبل أن يضيف مير هدفين آخرين ليضمن لفريقه الفوز والتأهل للمربع الذهبي.

وبهذا الانتصار تعود إسبانيا لقبل النهائي لأول مرة منذ فوزها بفضية أولمبياد سيدني 2000.

وإسبانيا آخر منتخب أوروبي يحرز الذهبية الأولمبية لكرة القدم للرجال، وكان ذلك في برشلونة 1992.

وستواجه إسبانيا في الدور قبل النهائي صاحبة الملعب اليابان التي فازت على نيوزلندا 4-2 بركلات الترجيح.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

مصر تضرب موعدا مع البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو والسعودية تودع البطولة

تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بفوزه 2-صفر على أستراليا في ختام مباريات المجموعة الثالثة، في حين ودعت السعودية الأولمبياد بالخسارة 1-3 أمام البرازيل.

28/7/2021

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

أثارت مباراة جودو لوزن تحت 100 كيلوغرام، بين اللاعب الكندي من أصول مصرية شادي النحاس، واللاعب الإماراتي المجنس إيفان ريمارينكو، في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو؛ سخرية واسعة عبر منصات التواصل.

30/7/2021

مصر تتعادل مع إسبانيا والسعودية تخسر أمام ساحل العاج والمكسيك تكتسح فرنسا في أولمبياد طوكيو

شهدت المباريات الافتتاحية اليوم الخميس لمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو بداية ساخنة، حيث فرضت مصر التعادل بدون أهداف على إسبانيا، في حين خسرت السعودية أمام ساحل العاج 1-2، واكتسحت المكسيك فرنسا 4-1.

22/7/2021
المزيد من أولمبياد طوكيو 2020

بالفيديو.. البرازيل تهزم مصر وتتأهل لنصف نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو

لاعبو البرازيل يحتفلون مع زميلهم كونها (يمين) بعد تسجيله هدف الفوز على مصر (رويترز)

فيلبس وبنزيمة ونورمحمدوف يحرصون عليها.. ما هو سر إقبال أبطال الرياضة في أولمبياد طوكيو على الحجامة؟

آثار الحجامة تظهر على كتف مايكل فيلبس في أولمبياد ريو 2016 (رويترز)

نيوزيلندي يصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بالأولمبياد

شيفيرد (الأول يمينا) يحتفل بالميدالية الفضية مع منتخب نيوزيلندا (رويترز)

أولمبياد طوكيو.. هنداوي يقود مصر لربع نهائي كرة اليد بفوز تاريخي على السويد

هنداوي يتصدى لإحدى الهجمات الخطيرة للسويد (رويترز)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

أحداث تونس.. "النهضة" تباشر "مبادرة خفية" للحوار وبرلماني معتقل يضرب عن الطعام

لقاء سابق بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان الغنوشي (الأناضول)

حرائق تركيا.. أردوغان يعلن 6 ولايات منكوبة وشكوك بشأن اندلاع النيران في وقت متزامن

صورة بالأقمار الصناعية تظهر تصاعد نيران الحرائق غير بعيد عن سد أويمابينار قرب مدينة أنطاليا (الأوروبية)
logo

الموت الأسود.. ماذا رأى ابن بطوطة في الطاعون العظيم؟ وكيف نجا منه؟