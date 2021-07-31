بعد انتظار طويل دام 21 عاما تأهلت إسبانيا للدور قبل النهائي في منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية، بعد أن أحرز لاعبها البديل رافا مير 3 أهداف (هاتريك) ومنحها الفوز 5-2 على ساحل العاج في الوقت الإضافي اليوم السبت.

وبدا أن الجناح ماكس غرادل قد منح ساحل العاج تذكرة الصعود لقبل النهائي عندما أحرز هدف التقدم 2-1 للفريق الأفريقي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، قبل أن يحرز مير بعد ذلك مباشرة هدفا ويفرض وقتا إضافيا.

وتبخرت فرصة ساحل العاج في الاستمرار عندما تسبب مدافعها إيريك بيلي صاحب الهدف الأول في ركلة جزاء بلمسة يد غريبة داخل منطقة جزاء فريقه.

وأحرز ميكل أويارزابال هدفا من نقطة الجزاء في الدقيقة 98 قبل أن يضيف مير هدفين آخرين ليضمن لفريقه الفوز والتأهل للمربع الذهبي.

وبهذا الانتصار تعود إسبانيا لقبل النهائي لأول مرة منذ فوزها بفضية أولمبياد سيدني 2000.

وإسبانيا آخر منتخب أوروبي يحرز الذهبية الأولمبية لكرة القدم للرجال، وكان ذلك في برشلونة 1992.

وستواجه إسبانيا في الدور قبل النهائي صاحبة الملعب اليابان التي فازت على نيوزلندا 4-2 بركلات الترجيح.