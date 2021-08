هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامي ميتي غازوز، إثر فوزه بالميدالية الذهبية بمسابقة القوس والسهم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول ميدالية لتركيا في هذه اللعبة بالألعاب الأولمبية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الرياضة والشباب التركي محمد قصاب أوغلو مع أردوغان، حيث تحدث إلى غازوز وهنأه عقب مراسم تتويجه بالميدالية الذهبية، اليوم السبت، بحسب مراسل الأناضول.

وقال أردوغان مخاطبا غازوز "جعلتنا نتأثر للغاية، حيث دخلت التاريخ بصفتك حفيد الأمة التركية الشهيرة بالرماية، ولقد تابعت رميتك الأخيرة وعيناي مليئة بالدموع، تهانينا على الفوز".

وفي وقت سابق اليوم السبت، فاز غازوز بالميدالية الذهبية في فردي الرجال بالرماية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بتغلبه على الإيطالي ماورو نيسبولي في النهائي 6-4.

Mete Gazoz🇹🇷 is the first archer to win #gold at #Tokyo2020 that is not from the Republic of Korea.

It is also Turkey's first #Archery medal at the #Olympics #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/XvA3arekHl

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 31, 2021