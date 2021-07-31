هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامي ميتي غازوز، إثر فوزه بالميدالية الذهبية بمسابقة القوس والسهم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول ميدالية لتركيا في هذه اللعبة بالألعاب الأولمبية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الرياضة والشباب التركي محمد قصاب أوغلو مع أردوغان، حيث تحدث إلى غازوز وهنأه عقب مراسم تتويجه بالميدالية الذهبية، اليوم السبت، بحسب مراسل الأناضول.

Ülkemize okçuluk dalında Olimpiyat tarihimizdeki ilk altın madalyayı kazandıran milli okçumuz #MeteGazoz’u tebrik ederiz.🇹🇷#Tokyo2020 #TeamTürkiye pic.twitter.com/wnFakAzEup — AK Kadın Zeytinburnu (@Akkadinzburnu) July 31, 2021

وقال أردوغان مخاطبا غازوز "جعلتنا نتأثر للغاية، حيث دخلت التاريخ بصفتك حفيد الأمة التركية الشهيرة بالرماية، ولقد تابعت رميتك الأخيرة وعيناي مليئة بالدموع، تهانينا على الفوز".

وفي وقت سابق اليوم السبت، فاز غازوز بالميدالية الذهبية في فردي الرجال بالرماية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بتغلبه على الإيطالي ماورو نيسبولي في النهائي 6-4.