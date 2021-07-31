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أولمبياد طوكيو 2020

أردوغان يهنئ غازوز بعد فوزه بأول ذهبية في القوس والسهم لتركيا في الألعاب الأولمبية

غازوز يمسك بذهبية القوس والسهم (غيتي)
غازوز يمسك بذهبية القوس والسهم (غيتي)
31/7/2021

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامي ميتي غازوز، إثر فوزه بالميدالية الذهبية بمسابقة القوس والسهم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وهي أول ميدالية لتركيا في هذه اللعبة بالألعاب الأولمبية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الرياضة والشباب التركي محمد قصاب أوغلو مع أردوغان، حيث تحدث إلى غازوز وهنأه عقب مراسم تتويجه بالميدالية الذهبية، اليوم السبت، بحسب مراسل الأناضول.

وقال أردوغان مخاطبا غازوز  "جعلتنا نتأثر للغاية، حيث دخلت التاريخ بصفتك حفيد الأمة التركية الشهيرة بالرماية، ولقد تابعت رميتك الأخيرة وعيناي مليئة بالدموع، تهانينا على الفوز".

وفي وقت سابق اليوم السبت، فاز غازوز بالميدالية الذهبية في فردي الرجال بالرماية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بتغلبه على الإيطالي ماورو نيسبولي في النهائي 6-4.

المصدر : وكالة الأناضول

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