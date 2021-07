قدم الحارس كريم هنداوي أداء مذهلا ليقود مصر إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز الكبير 27-22 على السويد اليوم الجمعة.

وانتزعت مصر وصافة المجموعة الثانية من السويد بفارق المواجهات المباشرة، إذ إن لكل منهما 6 نقاط.

وتتصدر الدانمارك المجموعة بـ6 نقاط قبل مواجهة البرتغال في وقت لاحق من اليوم.

وحققت البحرين انتصارها الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال بالأولمبياد بعد تغلبها 32-30 على اليابان.

وتحتل البحرين المركز الخامس بنقطتين، في حين تتذيل اليابان الترتيب من دون رصيد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خسرت مصر 24-23 أمام السويد في بطولة العالم رغم تقدمها 12-9 في الشوط الأول.

وحينذاك تحدث أندرياس باليتسكا حارس السويد عن أن الانتفاضة في الشوط الثاني تعود إلى اعتماد الإسباني روبرتو غارسيا باروندو مدرب مصر على 7 لاعبين بشكل كبير وعدم إشراك لاعبين آخرين.

لكن يبدو أن المدرب الإسباني تعلم من ذلك واعتمد على 11 لاعبا بالإضافة إلى اثنين آخرين في الدقائق الأخيرة ليتفادى اللاعبون الإرهاق.

وقدم هنداوي أداء مذهلا وأنقذ 17 من 38 محاولة على مرماه، في حين أنقذ باليتسكا 9 محاولات من 31 كرة على مرماه، وأبعد الحارس الاحتياطي ميكل أجفورس محاولتين من 7.

وبدأت مصر المباراة بقوة وتقدمت 5-2 قبل أن تقلص السويد الفارق إلى هدف واحد بعد مرور 11 دقيقة.

لكن المنتخب المصري واصل فرض سيطرته بفضل تألق هنداوي والجناح محمد سند وعلي زين لتصبح النتيجة 9-4.

ولم يواجه فريق المدرب باروندو مشكلة في الشوط الأول الذي انتهي 13-9.

واستمر التفوق المصري في بداية الشوط الثاني إذ وصل الفارق إلى 18-12 عند الدقيقة 39.

وتراجع أداء مصر قليلا مما سمح للسويد بإحراز 3 أهداف متتالية ليتقلص الفارق إلى 18-15.

🇸🇪🆚🇪🇬 A clash that is usually close but has seen only one win for Egypt in 10 encounters. That win was at #Rio2016. Can the African champions clinch the two points against the vice-world champions today? #Olympics pic.twitter.com/vlMpJD95dF

— International Handball Federation (@ihf_info) July 30, 2021