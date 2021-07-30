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أولمبياد طوكيو 2020

نيوزيلندي يصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بالأولمبياد

شيفيرد (الأول يمينا) يحتفل بالميدالية الفضية مع منتخب نيوزيلندا (رويترز)
شيفيرد (الأول يمينا) يحتفل بالميدالية الفضية مع منتخب نيوزيلندا (رويترز)
30/7/2021

كتب كاليب شيفيرد تاريخا جديدا في الأولمبياد، اليوم الجمعة، حيث أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات، بعدما قاد نيوزيلندا في سباق التجديف بزورق ثماني كموجه دفة في أولمبياد طوكيو.

وأدى تعديل في قوانين المسابقة في عام 2017 لإزالة قيود النوع بالنسبة لموجه الدفة، الذي يجلس في الأمام، ليتمكن شيفيرد من الانضمام إلى إيلا غرينسلاد وإيما دايك ولوسي سبورس وغريس برندرجاست وكيري جاولر وكيلسي بيفان وجاكي جاولر وبيث روس في الوقوف على منصة التتويج.

وحصد الفريق النيوزيلندي الميدالية الفضية خلف الفريق الكندي الفائز بالميدالية الذهبية، وتفوق على الفريق الصيني الذي حصل على الميدالية البرونزية، والذي كان يضم أيضا رجلا كموجه دفة وهو ديشانغ زهانغ، الذي حجز مكانا في سجلات التاريخ خلف شيفيرد.

ونقلت بوابة نيوزيلندا "ستاف. سي أو.ان زد" تصريحات لشيفيرد قال فيها "هذا أفضل ما يمكن أن نفعله اليوم، كان شيئا مذهلا، لقد بذلنا قصارى جهدنا، كان شيئا جيدا".

المصدر : وكالات

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