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أولمبياد طوكيو 2020

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)
النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)
30/7/2021

أثارت مباراة جودو لوزن تحت 100 كيلوغرام، بين اللاعب الكندي من أصول مصرية شادي النحاس، واللاعب الإماراتي المجنس إيفان ريمارينكو، في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو؛ سخرية واسعة عبر منصات التواصل.

واستطاع النحاس تحقيق الفوز على ريمارينكو بحركة الأبيون الفنية، مسجلا 10 نقاط مقابل صفر، وواصل مشواره حتى ربع النهائي، الذي تعرض خلاله لخسارة أمام بطل جورجيا.

ولم تتوقف الدراما في مشوار اللاعب صاحب الأصول المصرية، إذ تغلب في المباراة الأولى من دورة الترضية على لاعب من إسرائيل، ثم خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام بطل البرتغال.

وسخر رواد المنصات من تركيبة أسماء اللاعبين بالنظر إلى جنسياتهم، التي لا تتماشى معها، وأشاروا إلى أن خبر إقامة المباراة غير مفهوم إطلاقا، لأن اللاعب الغربي يبدو عربيا، والعكس صحيح.

وتداول مغردون مقاطع فيديو سخروا فيها من تلك المواجهة بين اللاعبين، حيث أبدوا استغرابًا شديدًا من اسميهما وجنسيتيهما بهذا الشكل.

 

المصدر : وكالة سند

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