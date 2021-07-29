طرد مسؤول ألماني من أولمبياد طوكيو بعد تعليق عنصري ضد جزائري وإريتري

طلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد المحلي للدراجات اليوم الخميس مغادرة ألعاب طوكيو، والعودة إلى بلاده، بعد أن أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات ضد الساعة للرجال أمس الأربعاء.

وقالت البعثة في بيان "قرر مسؤولو البعثة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد".

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال سباق ضد الساعة لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت أثناء مطاردته الجزائري عز الدين لعقاب والإريتري إيمانويل جيبرجزابير "عليك بهما.. عليك بسائقي الجمال".

واعتذر موستر لاحقا عن التعليقات، وقال "أنا آسف حقا. وأقل شيء يمكنني فعله هو الاعتذار. ما كان ينبغي أن يحدث هذا".

وأدان رئيس اللجنة الأولمبية المحلية ألفونس هورمان هذا التصرف وقال "فريقنا يجسد القيم الأولمبية والاحترام واللعب النظيف والتسامح" كما أدان اللاعب آرنت تصريحات مدربه، قائلا "أشعر بالفزع بسبب هذه التصريحات، وأريد بوضوح أن أقول إنني أنأى بنفسي عن تصريحاته. الكلمات المستخدمة غير مقبولة".

واحتل آرنت المركز 19 في سباق ضد الساعة متأخرا 3 دقائق و45 ثانية عن السلوفيني بريموش روجليتش الفائز بالذهبية.