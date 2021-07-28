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أولمبياد طوكيو 2020

"يمكنني إنهاء المباراة ولكن قد أموت".. تعديل أوقات مباريات التنس بأولمبياد طوكيو حفاظا على صحة اللاعبين

ميدفيديف ليس اللاعب الوحيد الذي عانى اليوم الأربعاء من الحرارة إذ اضطرت الإسبانية بولا بادوسا إلى الخروج من الملعب على كرسي متحرك بسبب إصابتها بضربة شمس (الأناضول)
ميدفيديف ليس اللاعب الوحيد الذي عانى اليوم الأربعاء من الحرارة إذ اضطرت الإسبانية بولا بادوسا إلى الخروج من الملعب على كرسي متحرك بسبب إصابتها بضربة شمس (الأناضول)
28/7/2021

أكد الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الأربعاء، أن المباريات المقبلة في "أولمبياد طوكيو" ستبدأ في وقت متأخر من اليوم بعد مخاوف تتعلق بصحة اللاعبين.

وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل ميدفيديف -المصنفان الأول والثاني على العالم على الترتيب- من بين اللاعبين الذين اشتكوا من بدء المباريات في وقت مبكر جدا من اليوم، إذ أشارا إلى الحرارة والرطوبة في ملعب أرياك للتنس على أنها قضية رئيسية.

ورغم السماح له بالخروج 10 دقائق من الملعب في مرحلة ما، فإن ميدفيديف لم يكن يشعر بالراحة خلال مباراة دور ثمن النهائي، وكانت لديه مهلة طبية، قبل أن يسأله حكم المباراة الرئيسي كارلوس راموس عما إذا كان بإمكانه الاستمرار من عدمه.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) رد اللاعب الروسي على الحكم، إذ قال "يمكنني إنهاء المباراة ولكن قد أموت"، وأردف قائلا "إذا مت، هل ستكون مسؤولا؟".

وتعني الرطوبة البالغة 72% أن بإمكانك أن تشعر بأن الحرارة التي تبلغ 31 درجة مئوية كأنها 37 درجة على مؤشر الحرارة.

ولم يكن ميدفيديف اللاعب الوحيد الذي عانى اليوم الأربعاء من الحرارة، إذ اضطرت الإسبانية بولا بادوسا إلى الخروج من الملعب على كرسي متحرك في أثناء انسحابها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بسبب إصابتها بضربة شمس.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، تساءل ميدفيديف عما إذا كان ممكنا بدء المباريات في وقت متأخر من الصباح، في حين اقترح ديوكوفيتش تحديد موعد المباريات الأولى في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا بالتوقيت العالمي).

ووافق الاتحاد الدولي للتنس على تأجيل أوقات البدء إلى الثالثة مساء، وذلك يعني أن أغلب المباريات في المراحل الختامية من منافسات التنس بأولمبياد طوكيو ستقام خلال ساعات المساء الباردة قليلا.

وذكر الاتحاد في بيان "من أجل صحة اللاعبين والحفاظ على سلامتهم، وبعد استشارة مكثفة، يعلن الاتحاد الدولي للتنس تغييرا في جدول المباريات بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة التي تشهدها طوكيو حاليا".

وأضاف الاتحاد "إن قرار بدء المباريات في الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان اعتبارا من غد الخميس ممكن بناء على نتائج لقاءات اليوم عبر المنافسات الخمس التي تُنظم والوقت الذي تستغرقه المباريات".

المصدر : وكالات

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