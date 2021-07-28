تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه 2-صفر على أستراليا في ختام مباريات المجموعة الثالثة، في حين ودعت السعودية الأولمبياد بالخسارة 1-3 أمام البرازيل بالمجموعة الرابعة اليوم الأربعاء.

ورفعت مصر رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، متفوقة بفارق الأهداف عن الأرجنتين التي تعادلت 1-1 مع إسبانيا المتصدرة بـ5 نقاط، في حين حلّت أستراليا في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط وودعت المسابقة.

وضربت مصر موعدا مع البرازيل، متصدرة المجموعة الرابعة، في ربع النهائي يوم السبت المقبل، في حين تلتقي إسبانيا مع ساحل العاج في اليوم ذاته.

وتصدّرت البرازيل -صاحبة ذهبية ريو 2016- المجموعة الرابعة بـ7 نقاط لتتأهل إلى ربع النهائي ومعها ساحل العاج التي رفعت رصيدها إلى 5 نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا -وصيفة ريو- التي حلت في المركز الثالث وودعت المسابقة أيضا مع السعودية التي ظلت من دون نقاط.

ومنح أحمد ياسر ريان مصر هدف التقدم في الدقيقة 44 إثر انطلاقة رائعة لرمضان صبحي من الجهة اليسرى مرّ بعدها ببراعة وأرسل تمريرة متقنة نحوالخلف لريان الذي سدد في الشباك.

وضاعف عمار حمدي النتيجة قبل النهاية بـ5 دقائق بعد مرور رائع من البديل ناصر منسي الذي راوغ وسدد ليتصدى الحارس وترتد الكرة لحمدي الذي أعادها داخل المرمى.

وردّت العارضة تسديدة من حمدي في الدقيقة 70 بعد تمريرة من صبحي الذي لم يستغل الكرة التي ردّتها العارضة ليهدر فرصة خطيرة.

السعودية بلا نقاط

وتلقى المنتخب السعودي الهزيمة الثالثة على التوالي في الأولمبياد ليودع المنافسات من دون نقاط.

وافتتح ماثيوس كونيا ثلاثية البرازيل بضربة رأس بعد 14 دقيقة من البداية، وبالطريقة ذاتها أدرك عبد الإله العمري التعادل في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وسجل ريتشارليسون -الذي أحرز ثلاثية في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا- هدفين متتاليين في الدقيقة 67 بضربة رأس ثم جعل النتيجة 3-1 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 5 أهداف ويتصدر الهدافين في المسابقة حتى الآن.

وسجلت البرازيل، من دون قوتها الضاربة في أولمبياد ريو المكونة من نيمار وغابرييل جيسوس، 4 أهداف أمام ألمانيا في المباراة الأولى، ولكنها عانت حتى هزت الشباك في التعادل السلبي مع ساحل العاج.

وأهدر جيلرمي أرينا ودييجو كارلوس وأنطوني العديد من الفرص في الشوط الأول، في حين رد القائم محاولة من كونيا في الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تقدمت ساحل العاج في الدقيقة 67 عبر هدف عكسي من المدافع الألماني بنجامين هنريش، ولكن البديل إدوارد لوفين أدرك التعادل بعد ذلك بـ6 دقائق من ركلة حرة.